Вода у пластикових пляшках містить мікропластик (дослідження)

Купуючи пляшкову воду, можливо ви отримуєте в її складі додатковий компонент, який сподобається не кожному. Згідно з новим дослідженням, вода у пластикових пляшках містить несподівано високий рівень мікропластику. Пластик має надзвичайно негативний вплив на екологію та дику природу. Але чи загрожує вживання пластику із водою здоров’ю людей – тепер має перевірити Всесвітня організація охорони здоров’я.

Нове дослідження, проведене під егідою журналістів з Orb Media, виявило частини пластику в кількох відомих брендах, що продають воду в пластикових пляшках.

Разом із дослідниками з Університету Нью-Йорку вони протестували 259 пластикових пляшок води від 11 різних компаній, куплених в дев’яти різних країнах. Наразі це один з найбільших аналізів на цю тему.

Вчені нарахували в середньому 10,4 пластикових часток на літр

«Вони кинули червоний барвник у пляшки, оскільки барвник прилипає до пластмаси, відрізняючи її від води, в якій вона плаває. Вчені нарахували в середньому 10,4 пластикових часток на літр. Деякі пляшки, тим часом, зовсім не мали пластику. У літрі води Nestle Pure Life було 10 000», – повідомляє Futurism.

У воді також були й інші менші частини, які, ймовірно також були пластиком.

Висновки аналізів вказують на те, що людина, яка п’є в середньому літр пляшкової води на день, має ризик споживати десятки тисяч мікропластикових частинок на рік.

«Мікропластик – це шматочки пластику, які розпалися до розміру, меншого за ніготь», – мовиться у статті.

Людина ризикує споживати десятки тисяч мікропластикових частинок на рік

«Ми ще не знаємо, як мікропластик впливає на наше здоров’я, але є підстави думати, що їх накопичення в наших системах навряд чи буде для нас корисним. Ми вже знаємо, що коли мікропластик накопичується у тварин, таких як риба, вони впливають на їх поведінку та змінюють їхні гормони. Деякі хімічні речовини в пластмасі, як відомо, мають схожий вплив і на людину», – зазначає автор.

Але, беручи до уваги загальну присутність пластику в воді на планеті, позбутися шляхом кращої її фільтрації може бути не так просто. Одним з варіантів було б повністю заборонити пластик, мовиться у статті.

Прямих доказів тому, що мікропластик може дійсно підірвати здоров’я людей немає, повідомляє Бі-Бі-Сі. Брюс Ґордон, координатор глобальної роботи Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань водопостачання та санітарії, повідомив виданню, що ключовим питанням залишається те, чи можуть бути якість значні наслідки від вживання частинок пластику протягом всього життя.

За словами Ґордона, наразі просто не існує широкомасштабного дослідження, яке дійсно доводило би суттєві негативні наслідки.

Коли журналісти Бі-Бі-Сі вирішили звернутися до виробників пляшкової води, дехто з них поставив під сумнів те, чому дослідники отримали інші результати, аніж експерти компаній-виробників під час власних тестувань. Інші наголосили, що регуляцій щодо вмісту мікропластику або ж загальноприйнятих методів тестування немає, мовиться у статті.

Професор Шері Мейсон, яка виявила пластик у воді, зазначила, що «деякі з цих частинок настільки неймовірно малі, що вони дійсно можуть пробиватися через шлунково-кишковий тракт… і переноситися по всьому тілу, і ми не знаємо наслідків того, що це означатиме для наших різних органів і тканин».

«Зі зростанням виробництва пластмаси пов’язане підвищення пластмасового забруднення довкілля», – йдеться в самому дослідженні.