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15 Листопад 2018, Київ 18:47
Суспільство

Руки в смітті: еко-активісти хочуть запровадити День переробки в Україні

Акція київських еко-активістів до Дня переробки сміття, Київ, 15 листопада 2018 року

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Синя рука може бути символом вторинної переробки сміття, вважають київські еко-активісти. У міжнародний день переробки, 15 листопада, вони організували акцію біля вже популярного в Києві пам’ятника і принесли із собою сині долоні, вироблені з вторинної сировини. За задумом, мала вийти інсталяція, де руки потопають у смітті і нагадують українцям про важливість сортування та переробки.

Так, в Україні немає сміттєпереробних заводів, окрім одного в Києві, який спалює сміття і не відповідає екологічним стандартам.

Але найбільша проблема – це відсутність інфраструктури для сортування сміття, знань у людей, культури та пропаганди щодо зменшення відходів та переробки.

Чому це найбільша проблема? Бо в Україні існують переробні підприємства, які працюють із вторсировиною, і вони змушені купувати макулатуру, бите скло чи поліетилен за кордоном, в той час як країна збільшує власні звалища, захоронюючи те, що можна було переробити, зазначає голова ГО «Друге життя» Сергій Волков.

Сергій Волков, голова ГО «Друге життя»
Сергій Волков, голова ГО «Друге життя»

15 листопада – Recycling Day або День вторинної переробки у деяких країнах світу. Еко-активісти хочуть започаткувати традицію відзначати його і в Україні, ще й більш широким колом.

Якщо виносити обговорення питань поводження з відходами на рівень конференцій і публічних дискусій, то й результати будуть кращими, переконаний Сергій Волков.

«Зараз в Україні переробляють заледве 7% обсягу сміття від того, що продукують. Сподіваємося, через 10 років це буде 70%», – пояснює Волков.

Акція еко-активістів до Дня переробки відходів
Акція еко-активістів до Дня переробки відходів

Наразі все більше людей долучається до культури роздільного збирання відходів, при тому, що такі контейнери біля будинків – рідкість. Такі умови для сортування можна побачити або в невеличких містах, де місцева влада приділяє увагу цьому питанню, або біля будинків, у яких свідомі керівники ОСББ чи вимоглива громада.

У своїй більшості ті, хто сортують сміття, мають самостійно знайти пункти прийому сировини та попіклуватись про доставку її до цього місця.

Руки в смітті: акція еко-активістів до Дня переробки відходів
Руки в смітті: акція еко-активістів до Дня переробки відходів

Є пункти прийому, в яких за вторсировину ще можна отримати кошти, втім, асортимент прийому поки що значно обмежений. В Києві це, наприклад, пункти «Київміськвторсировини».

«Щоб не ускладнювати, ми зараз запропонували лише три позиції: папір, пластикова пляшка і кришечки. Прагнемо приймати все, але це залежить від тих, хто продукує відходи, від пакувальників, від організації системи збору. Сподіваємося, нове законодавство допоможе вирішенню цього питання», – повідомляє голова ГО «Друге життя» і консультант компанії «Київміськвторресурси» Сергій Волков.

Папір прийматимуть по 2 гривні за кілограм, пляшку по 4 гривні за кілограм, а кришечки – 5 гривень за кілограм. Приймають пляшки всіх кольорів, лише пляшки з-під молока не візьмуть.

Є громадські сортувальні станції, такі, як «Україна без сміття». Тут за прийом вторсировини не платять, але можна здати набагато більше різновидів пластику, упаковки, поліетилену, паперу, металу, скла, дерев’яних виробів тощо.

У Києві пунктів прийому сировини від різних організації близько сотні, по всій Україні – кілька тисяч, чого замало, зазначає Сергій Волков..

Еко-активісти прагнуть підняти рівень сортування сміття, аби хоча б на 60% завантажити наявні переробні підприємства власною українською сировиною замість імпортного пластику, скла та паперу.

Еко-активісти провели акцію до Дня переробки сміття
Еко-активісти провели акцію до Дня переробки сміття

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