Сміття в обмін на подарунки дітям: у Києві запускають акцію «Еко Миколай»

Еко-активісти Києва оголошують акцію «Еко Миколай» у співпраці із компанією «Київміськвторресурси».

З 15 листопада до 15 грудня у пунктах прийому вторсировини компанії «Київміськвторресурси» можна буде здати папір, пластикові пляшки та кришечки, а кошти залишити на благодійність.

На зібрані гроші компанія планує купити до Дня Святого Миколая подарунки для дітей, батьки яких загинули або постраждали у військових діях на сході України, повідомляє голова ГО «Друге життя» і консультант компанії «Київміськвторресурси» Сергій Волков.

«Ми домовилися, що папір прийматимуть по дві гривні за кілограм, пляшку по чотири гривні за кілограм, а кришечки – по п’ять гривень за кілограм. Люди можуть привезти 100 кілограмів, не забрати свої гроші за папір, а залишити їх на подарунки дітям», – зауважує в коментарі Радіо Свобода Сергій Волков.

Він зазначив, що з адресатами подарунків будуть допомагати авторитетні волонтерські організації.