Без фільтрів. Навіщо норвежці збирають недопалки?

Недопалок є найменш помітним та найбільш забруднюючим елементом сміття. За даними організації Cigarette Butt Pollution Project, яка досліджує вплив сигаретних фільтрів на здоров'я людей та довкілля, щорічно у світі виробляють 5,5 трильйонів цигарок з фільтром, з яких майже 5 трильйонів викидається повз смітники. Недопалки осідають на поверхні ґрунтів, дні річок та океанів. Фільтри неодноразово знаходили у шлунках мертвих птахів, риб, морських черепах тощо. У прагненні очистити своє місто від недопалків, жителі норвезької столиці Осло започаткували рух із збирання недопалків. Програма мінімум — п'ять фільтрів на день.

Під дрібним дощем десятки молодих людей, метр за метром, досліджують трав'яний покрив міського парку в Осло. Люди збирають недопалки. Стаканами та рукавичками забезпечують організатори, вони просять перехожих не проходити повз. Пояснюють, сигаретні фільтри — це загроза, навіть для тих, хто не палить.

«Мало хто замислюється, над цим, але сигаретний фільтр на 95% відсотків складається пластику. Якщо уважно його роздивитися - це тисячі полімерних часточок. Вони потрапляють у землю та водойми. Риба це з'їдає. І потім це потрапляє до нас на стіл», — розповідає учасниця руху «Без фільтру», місцева еко-активістка Андреа Стургеук

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Результати звіту Ocean Conservancy за 2018 рік

За даними міжнародної прибережної очисної служби Ocean Conservancy, протягом останніх 32-х років, серед предметів сміття, яке найчастіше трапляється на берегових лініях та у водоймах, недопалків найбільше. За кількістю зібраного непотребу, вони випереджають пластикові пляшки та трубочки, упаковку від їжі, поліетиленові кульки.

Рух Sneipfritt, що значить «Без фільтра», в Осло розпочав Алек Віклі. Перш ніж долучити до ініціативи жителів міста, Алек збирав недопалки самотужки. Щодня – по п'ять фільтрів. Звіти у вигляді фото чоловік публікував у соціальних мережах. З часом його почали наслідувати друзі та знайомі.

«Я просто викладав фото і просив людей робити те саме. Це ж дуже просто. Це не забирає багато часу. Не потребує грошей. Ви можете робити це де завгодно. Я усвідомлюю, що цю проблему треба вирішувати глобально. Країни мають розробити відповідні закони та стимули для відмови від паління. Тютюнові корпорації мають розробити екологічні види фільтрів. Муніципалітети повинні дбати про те, щоб усюди були смітники. Але поки цього усього немає, звичайні люди мають брати ініціативу в свої руки. Таким чином ми демонструємо, що прагнемо глобальних змін», – каже Алек Віклі.

Недопалки не розкладаються до кінця, оскільки містять мікропластик. Частковий процес розпаду триває від 3 до 15 років, в залежності від умов. За цей час недопалки встигають потрапити до шлунків тварин та риб, і нерідко стають причиною їхньої смерті.