США: у штаті Каліфорнія легалізували «рекреаційну» марихуану

Від 1 січня в американському штаті Каліфорнія легальним є вживання марихуани не лише з медичною, а й із так званою «рекреаційною» метою.

Відтепер у найбільшому за чисельністю населення американському штаті особи, яким виповнився 21 рік, зможуть купувати, транспортувати, мати і споживати до 28,5 грама марихуани та 8 грамів концентрату цієї рослини. Також дозволяється вирощувати до шести рослин марихуани в домогосподарствах, але в місцях, які «не видно громадськості».

Втім, два найбільших міста штату, Лос-Анджелес і Сан-Франциско, досі не розпочали видачу ліцензій на комерційний продаж марихуани з рекреаційною метою.

Каліфорнія приєдналася до семи інших штатів США, а також округу Колумбія, де рекреаційна марихуана є легальною. Медична марихуана була легальною в Каліфорнії з 1996 року. За федеральним законодавством США марихуана все ще залишається нелегальною, хоча значна кількість фахівців вважає цю рослину менш шкідливою для організму, ніж дозволені в суспільстві алкоголь чи тютюн.