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21 Червень 2018, Київ 22:21
Новини | Події

Супрун розповіла, чи безпечні електронні сигарети

Уляна Супрун радить відмовитися від електронних сигарет

Досі немає переконливих доказів, що переходити на електронні сигарети безпечно, заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

«Існують дослідження, які вказують, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх, у порівнянні з тими, хто ці пристрої не використовує. До того ж, такий спосіб сприяє виникненню нового, так званого дуального (подвійного) стилю куріння, тобто споживання електронних та звичайних сигарет одночасно», – пише Супрун.

Вона додала, що існує небезпечна тенденція – популярність куріння електронних сигарет зростає серед підлітків. Згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я, яке провели у 2017 році, 18,4% школярів віком 13-15 років споживають електронні сигарети.

«Використання електронних сигарет некурцями, особливо дітьми та підлітками, може призвести до виникнення нікотинової залежності та підвищує ризик почати курити звичайні сигарети. Небезпечним є і пасивне куріння е-сигарет, особливо для вагітних жінок та дітей», – заявила Супрун.

Вона зазначила, що дослідження не дають однозначної відповіді на питання щодо впливу сигарет.

«Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) вказує, що в цілому електронні сигарети є менш шкідливими за тютюн. Хоча в складі рідини більшість електронних виробів також містять нікотин, що викликає залежність. Інші науковці кажуть, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень», – додає в.о. міністра.

Вона радить утриматися від електронних сигарет, як і від звичайних.

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