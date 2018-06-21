Супрун розповіла, чи безпечні електронні сигарети

Досі немає переконливих доказів, що переходити на електронні сигарети безпечно, заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

«Існують дослідження, які вказують, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх, у порівнянні з тими, хто ці пристрої не використовує. До того ж, такий спосіб сприяє виникненню нового, так званого дуального (подвійного) стилю куріння, тобто споживання електронних та звичайних сигарет одночасно», – пише Супрун.

Вона додала, що існує небезпечна тенденція – популярність куріння електронних сигарет зростає серед підлітків. Згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я, яке провели у 2017 році, 18,4% школярів віком 13-15 років споживають електронні сигарети.

«Використання електронних сигарет некурцями, особливо дітьми та підлітками, може призвести до виникнення нікотинової залежності та підвищує ризик почати курити звичайні сигарети. Небезпечним є і пасивне куріння е-сигарет, особливо для вагітних жінок та дітей», – заявила Супрун.

Вона зазначила, що дослідження не дають однозначної відповіді на питання щодо впливу сигарет.

«Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) вказує, що в цілому електронні сигарети є менш шкідливими за тютюн. Хоча в складі рідини більшість електронних виробів також містять нікотин, що викликає залежність. Інші науковці кажуть, що дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень», – додає в.о. міністра.

Вона радить утриматися від електронних сигарет, як і від звичайних.