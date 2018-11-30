WMO: 2018 рік стане одним із найспекотніших в історії метеоспостережень

2018 рік стане одним із найспекотніших за всю історію метеоспостережень, йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (WMO).

За повідомленням, за перші десять місяців середня температура на планеті перевищила температури доіндустріального рівня майже на один градус за Цельсієм. Якщо динаміка не зміниться, то нинішній рік займе четверте місце в списку найбільш спекотних років, починаючи з 1850 року.

Організація також зазначає, що 20 найспекотніших років на Землі припадають на останні 22 роки метеоспостережень. Голова WMO Петтері Таалас заявив, що нинішнє покоління – «перше, що повністю зрозуміло серйозність змін клімату, і останнє, що може вжити будь-які заходи для боротьби з цим».

У листопаді цього року Всесвітня метеорологічна організація розповсюдила ще одну доповідь, в якій йдеться про те, що обсяг вмісту вуглекислого газу в атмосфері досягнув критичної точки. Саме високий вміст парникових газів є однією з головних причин збільшення середньої глобальної температури.

Раніше у Всесвітньому фонді дикої природи заявили, що через діяльність людини з 1970 по 2014 рік знищено 60 відсотків тварин на Землі. Причинами зникнення видів вчені назвали сільськогосподарську діяльність людини, полювання і хімічне забруднення океану.