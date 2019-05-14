«Продукти на благодійність» – як у Чехії борються з марнотратством споживання

Викинули продукти на смітник – готуйтесь отримати штраф у мільйони гривень! У Чехії діє закон, який зобов’язує великі супермаркети віддавати продукти, які втратили товарний вигляд, благодійним організаціям і тим, хто цього вкрай потребує. Все заради зменшення марнотратства у споживанні продуктів. За невиконання об’єктам, що мають площу понад 400 квадратних метрів, загрожують значні санкції.

За даними чеського Міністерства охорони довкілля, щороку лише в сфері готельного бізнесу і громадського харчування на смітник іде більш ніж 800 тисяч тонн продуктів. А це приблизно по 80 кілограмів на кожного чеха. Відтак, щоб зменшити марнотратство, ще з 1997 року в Чехії діє закон, який зобов’язує великі торговельні мережі віддавати неліквідні продукти некомерційним організаціям. Але які саме продукти можна віддавати, а які ні? І що буде, якщо закону не дотримуватись?

Щоб отримати відповіді на ці запитання, вирушаємо в один із гіпермаркетів Праги.

«Ми сортуємо за розміром і якістю. Ось така розламана морква не підходить для продажу, таку ми відбираємо», – пильно відбирає з полиць неліквідні продукти один із працівників супермаркету. Таку процедуру тут роблять чи не щодня. Овочі, фрукти, молочку вивозять не на смітник, а на спеціальний склад.

«Ось, наприклад, морква, яку ми вже нікуди відправляти не будемо. У неї вже неприйнятний вигляд. Але ось із цієї ще можна щось вибрати – відкладемо її для продуктового банку», – розповіла Радіо Свобода працівниця складу.

Продуктовий банк – такий собі «хаб», куди з’їжджаються відсортовані продукти з усіх супермаркетів. Нині в Чехії працює понад півсотні таких установ. 2017-го на їхню діяльність було виділено майже 30 мільйонів чеських крон, а це нині понад 34 мільйони гривень. Звідси продукти знову сортуються і роз’їжджаються далі – людям з обмеженими можливостями, матерям-одиначкам і в дитячі будинки.

«Ми надаємо ці продукти організаціям, які уклали контракт із нами. Нині це 150 установ із Праги і Центральночеського краю. За нашими підрахунками, допомогу звідси отримують близько 22 тисяч людей», – розповіла Радіо Свобода директорка найбільшого продовольчого банку у Празі Вєра Доушова.

Також отримувати допомогу можуть і безхатченки або соціально незахищені люди, розповідають у продуктовому банку: «Вони мають прийти з рекомендацією або з соціальної спілки, або з бюро праці, що вони дійсно потребують допомоги. Якщо це так – ми зобов’язані надати їм пакет їжі на один тиждень».

Одні з постійних відвідувачів продуктових банків – працівники дитячих будинків і центрів дитячої допомоги. Йогурти, печиво, цукерки – все це вони із задоволенням забирають для дітей. Ось і цього разу, окрім шоколадок, директорка одного з центрів взяла моркву і картоплю: «Сьогодні ми готуємо тушковану моркву з картоплею. Нам це дуже допомагає. Інакше усі ці продукти довелось би купувати з бюджету нашого центру».

Супермаркети, які не виконують закон і не жертвують продовольчі товари, можуть покарати штрафом аж до 10 мільйонів чеських крон, це нині майже 11,5 мільйонів гривень. Інспекція продовольства проводить понад 25 тисяч перевірок на рік. Але за весь час чинності закону жодного серйозного порушення контрольні органи не виявили.