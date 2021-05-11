У Китаї різко уповільнилося зростання населення

Зростання населення в Китаї впродовж останнього десятиліття в середньому склало 0,53% на рік. До кінця 2020 року чисельність населення країни сягнула 1,411 мільярда, збільшившись за десятиліття лише на 72 мільйони людей.

Згідно з даними Національного статистичного бюро КНР, оприлюдненими 11 травня, число новонароджених у 2020 році було найнижчим з 1961 року, коли в країні був масовий голод.

Різке зниження народжуваності разом зі збільшенням тривалості життя загрожує демографічною кризою, яка може підірвати економічне зростання країни, цитує газета New York Times демографів, фахівців із питань Китаю. Майже 19% населення країни є старшим за 60 років. Цей прошарок населення зріс за десятиріччя на 6%.

Кілька років тому влада Китаю скасувала політику «однієї дитини» (вона діяла з 1980 року), згідно з якою більшість китайських родин могли мати лише одну дитину. Однак народжуваність у країні падає впродовж останніх чотирьох років. У 2020 році вона впала на 15%, повідомляє CNBC.