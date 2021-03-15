Український «чайна-таун»: що варто знати про китайську діаспору в Україні

Китайці – найбільший у світі етнос, а китайські мова та культура – одні з найпоширеніших на планеті. Водночас в Україні китайська діаспора виглядає досить скромно: це декілька тисяч осіб, які компактно проживають у великих містах. Втім, експерти, з якими поговорило Радіо Свобода, вважають китайську меншину в Україні досить впливовою. Причому ідеться не так про культурний вплив, як про активну китайську бізнес-спільноту і про те, що ця діаспора, на думку фахівців, тісно координується з урядом і компартією КНР.

Китай посилює економічний та політичний вплив у світі, й часто це супроводжується демографічною експансією в окремі країни та розвитком бізнесу, який веде китайська діаспора. Таку думку дедалі частіше висловлюють експерти з міжнародної політики, зокрема і в коментарях Радіо Свобода.

В Україні мешкає відносно небагато китайців: за останнім переписом населення українських громадян китайського походження трохи менше 2,3 тисяч.

Однак сюди варто додати студентів з Китаю (українська статистика нараховує їх понад три тисячі) й тих, хто мешкає в Україні тривалий час через роботу, бізнес або шлюб.

Втім, якщо враховувати чисельність деяких громадських об’єднань китайців, то розмір китайської діаспори може бути в рази більшим. Так, одна лише Одеська асоціація китайських бізнесменів нараховує понад три тисячі осіб.

Україна, на думку експертів, наразі не перебуває у сфері зовнішньополітичних пріоритетів Китаю, за винятком окремих інтересів у військово-промисловому комплексі та в сільському господарстві (про які вже розповідало Радіо Свобода). Саме тому в Україні немає «чайна-таунів» як таких, і про демографічну експансію китайців говорити зарано, наголошує директор українського Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця.

Демографічна експансія до України наразі не входить до пріоритетів Китаю

«Основні геополітичні проєкти Китаю наразі, на щастя, оминають Україну. Його інтерес до України – це переважно перебирання авіабудівних, ракетобудівних та суднобудівних технологій, а також купівля української аграрної продукції. А демографічна експансія до України наразі не входить до пріоритетів Китаю», – стверджує Перепелиця в коментарі Радіо Свобода.

До пріоритетних напрямків китайської політики він відносить сусідні з Китаєм країни – від Тайваню (Китай вважає цей острів своєю частиною) до Сінгапуру та Японії, а також країни Центральної Азії, Росію та Білорусь, Європейський союз та США.

При цьому, експерт наголошує: ті країни, які становлять особливий інтерес для Піднебесної, зазнають кілька етапів його впливу:

економічна та фінансова експансія;

зростання кількості китайських мігрантів;

поява «чайна-таунів»;

викуп Китаєм місцевих портів;

в окремих випадках – і збройна експансія.

Григорій Перепелиця в якості прикладу наводить колонізацію Китаєм східних районів Росії: спершу йде економічний вплив, отримання китайцями російського громадянства і змішані шлюби, а коли в певних населених пунктах родини вихідців з Китаю починають домінувати – вони згадують про своє китайське походження і вимагають преференцій.

В Україні такої масової тенденції експерт наразі не спостерігає.

Скільки «китайських діаспор» в Україні?

Виходець з Гонконгу Генрі Ван (ім'я змінене з міркувань безпеки) декілька років мешкає в Україні. У 2019 році він підтримав протести мешканців Гонконгу проти нового китайського закону про екстрадицію та про посилення тиску Пекіна на цю китайську автономію.

Коли протести були придушені, Генрі Ван вирішив залишитися в Україні. Він вільно володіє англійською та побіжно – українською, має в Києві невеликий ресторан японської кухні, в якому готує страви особисто. Генрі Ван не вважає себе типовим представником китайської діаспори в Україні, оскільки не підтримує політику уряду КНР та не має змоги вільно відвідувати свою батьківщину.

Зовсім інший приклад – одесит китайського походження, один з лідерів китайської діаспори в Одесі Цюй Бо. Він приїхав до Одеси як студент, однак одружився з українкою і залишився жити на березі Чорного моря.

Попервах Цюй Бо торгував на ринку «7 кілометр» в Одесі, а потім заснував ресторан та юридичну компанію, яка допомагала вихідцям з Китаю отримати вид на проживання в Україні, запустити власний бізнес та адаптуватися до місцевих умов життя. На початку пандемії коронавірусу Цюй Бо організував серед співвітчизників збір гуманітарної допомоги, яку, за сприяння одеської місцевої влади та посольства КНР, переправляли до Китаю, що потерпав від спалаху нової хвороби.

Дослідник китайських впливів в Україні Артур Харитонов говорить про принаймні дві групи в межах китайської діаспори, які є принципово різними.

Перша – це переважна більшість українських громадян китайського походження та майже всі студенти з КНР, які навчаються в Україні. Вони, на думку експерта, перебувають під потужним впливом офіційного Пекіна та не вдаються до жодної самостійної активності.

– це переважна більшість українських громадян китайського походження та майже всі студенти з КНР, які навчаються в Україні. Вони, на думку експерта, перебувають під потужним впливом офіційного Пекіна та не вдаються до жодної самостійної активності. Друга, значно менш чисельна – це вихідці з Тайваню (частково визнана острівна держава, Демократична республіка Китай), з Гонконгу (який культурно та політично разюче відрізняється від материкового Китаю), а також з Сінгапуру та з інших країн, де традиційно мешкає велика кількість китайців.

Ці громадяни – з другої групи – не мають стосунку до китайської влади, однак незрідка потерпають від провладної частини китайської діаспори, визнає Артур Харитонов.

Він згадує випадки, коли представники китайської діаспори погрожували гонконгцям через те, що вони робили дописи про Революцію Гідності та постили свої світлини з Майдану Незалежності та з «Межигір'я», колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича.

Харитонов оцінює кількість тайванців в Україні як «суперменшість» – близько 20 осіб. Кількість гонконгців – є більшою завдяки студентам, які навчаються в Україні, а понад 90% китайської діаспори – вихідці з материкового Китаю, підсумовує дослідник китайських впливів.

«Підтримка на найвищому рівні»

Зрештою, які організації об'єднують китайців в Україні?

В листопаді 2016 року року в Києві заснували громадську організацію «Китайська діаспора в Україні». Це перша загальноукраїнська структура, яка об'єднала вихідців з Китаю. Керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта згадує, як відбувалися створення та презентація цієї організації.

Створення ГО «Китайська діаспора в Україні» підтримували в Китаї на найвищому політичному рівні

«Цю організацію презентували не лише китайській спільноті та спеціалістам, а й широкому політичному загалу. Що цікаво, третього президента України Віктора Ющенка запросили стати одним з її радників. І створення ГО «Китайська діаспора в Україні» підтримували в Китаї на найвищому дипломатичному рівні: цим опікувалося посольство КНР в Україні», – згадує експерт.

За словами Юрія Пойти, тодішня зовнішньополітична ситуація була зовсім іншою: не було явного протистояння Китаю та Заходу, Пекін був цілком респектабельним геополітичним партнером для розвинених держав та навіть виступав посередником у переговорах, які вели США щодо демілітаризації Північної Кореї.

Він згадує, що на той самий період припала активізація Китайської торговельної асоціації, яка лобіює співпрацю ділових кіл України та Китаю та є провідником інтересів великих китайських компаній в Україні. Її представники також були присутніми на презентації китайської діаспори, так само, як і дипломатичні кола обох держав.

«Це говорить про високий статус цієї організації. І, як виглядає, її створення мало на меті зробити таку собі «інвентаризацію» китайських активів та китайської спільноти в Україні. З'ясувати, хто з діаспори має той чи інший бізнес, бере участь у міжнародних проєктах, та й загалом постійно проживає в Україні», – зауважує Юрій Пойта.

Він уточнює, що структурування діаспори, ймовірно, дає змогу уряду КНР використовувати її для виконання певних завдань в Україні та просування китайського порядку денного.

«Це – нормально, більшість держав використовують діаспори у своїй зовнішній політиці», – визнає експерт.

В Україні – понад три тисячі студентів з Китаю, свідчить державна статистика. Втім, детальна офіційна інформація про склад, особливості та діяльність китайської діаспори в Україні відсутня.

Радіо Свобода звернулося за коментарями на цю тему до посольства Китайської Народної республіки в Україні та до ГО «Китайська діаспора в Україні». Однак ці звернення, як і попередні запити Радіо Свобода до китайських представництв, залишаються без відповіді.

Де мешкають китайці в Україні

Китайська спільнота зосереджена у кількох великих містах, про це говорять і дані державної статистики, й експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода.

Так, Артур Харитонов виділяє чотири українські міста, в яких вихідців з Піднебесної найбільше. Всі чотири – привабливі як для іноземних студентів, так і для бізнесу, однак китайська діаспора в кожному з них суттєво відрізняється, пояснює Артур Харитонов.

Одеса

Окрім значної кількості китайських студентів в Одесі є й велика бізнес-спільнота, об’єднана в «Одеську асоціацію китайських бізнесменів». Як свідчать місцеві новини, ця асоціація активно співпрацює з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим та координує свої дії з генеральним консулом КНР в Одесі Сун Ліцунем.

Найбільший осередок китайців в Україні – це не Київ, а Одеса.

«Найбільший осередок китайців в Україні – це не Київ, а Одеса. Це пов'язано передовсім із дуже сприятливим для них місцевим політичним кліматом: він дуже близький для китайської ментальності. Друга причина – ринок «7-й кілометр» та інші торговельні заклади», – пояснює любов китайських переселенців до Одеси Артур Харитонов.

Самі ж представники китайської діаспори визнають, що їм подобається одеський клімат у прямому сенсі: одеські зими значно м'якші, ніж на більшості території Китаю.

Значна частина одеської китайської діаспори – колишні студенти вишів Одеси, які після навчання отримали дозволи на проживання в Україні.

Київ

У Києві є всі групи та спільноти китайської діаспори: від працівників посольства КНР та китайських бізнесменів до фахівців традиційної китайської медицини, студентів та навіть опозиційних до офіційного Пекіна вихідців з Тайваню і Гонконгу.

Китайські підприємці столиці зосереджуються навколо великих ринків – таких як ринок «Троєщина». Київ – це «політичний мозок» китайської діаспори, втім, його китайська спільнота поступається одеській за кількістю, а то й за активністю, визнає Харитонов.

Харків

До Харкова китайців ваблять ті ж причини, що й до Одеси: ринок «Барабашово», найбільший в Україні, харківські університети та зрозуміла для китайців політика місцевої влади, вважає Артур Харитонов.

Львів

Китайська спільнота у Львові - чи не найбільш активна у царині культурного обміну, а її лідер Го Кай охоче висловлює свою позицію: щоправда, переважно на сторінках медіа та організацій, які експерти вважають лояльними до офіційного Пекіна.

Китайська діаспора Львова нагадує експертам аналогічні діаспори у країнах та в окремих містах ЄС: вона виглядає більш відкритою, виявляє більшу активність у царині культурного обміну, ніж у політичних та бізнесових ініціативах Піднебесної.

«У Львові я вперше в Україні побачив західні, більш м'які підходи до китайської пропаганди та до роботи з діаспорою», – констатує Артур Харитонов.

Китайський бізнес: «велика» мережа «маленької» діаспори

Радіо Свобода неодноразово писало про бізнес-інтереси Китаю в Україні. Однак у більшості випадків ідеться про компанії, інвестиції та проєкти, які контролює не приватний капітал, а безпосередньо уряд КНР.

Водночас представники китайської діаспори ведуть в Україні свій приватний бізнес. Найбільш активними бізнесменами є лідери китайської діаспори, з’ясувало Радіо Свобода. І, що цікаво, бізнес пересічних китайських підприємців в Україні орієнтується на ті ж напрямки, які цікавлять китайський уряд.

Сфера бізнес-інтересів діаспори:

торгівля

аграрний сектор і логістика продовольства

юридичні послуги

будівництво

ресторани китайської кухні

традиційна китайська медицина

туризм

відновлювана енергетика.

Остання сфера китайського бізнесу в Україні сформувалася ще в часи Віктора Януковича, саме тоді український парламент проголосував за дуже високі «зелені тарифи», згадує Юрій Пойта. За його словами, інвестиції китайців у сонячні електростанції, або ж у логістику аграрної продукції – це значні доходи для власників, однак недостатня кількість робочих місць для українців.

«Економічний вплив китайської діаспори треба оцінювати не лише за обсягом інвестицій, але і за їхньою якістю. Наразі виробництво «зеленої енергії», купівля дешевого українського зерна та олії й перевезення для подальшої переробки в Китаї – це високі прибутки, але недостатньо користі для української економіки», – вважає Юрій Пойта.

Він вважає, що саме такий формат бізнесу китайців в Україні вигідний КНР.

Було би класно, якби китайці створювали в Україні інфраструктуру, переробляли продукцію. Але це невигідно Китаю

«Було би класно, якби китайці створювали в Україні інфраструктуру, переробляли продукцію, і вона би йшла в Китай вже під українським брендом. Але цього не роблять, бо це невигідно Китаю», – пояснює фахівець.

Така структура бізнесу діаспори продиктована не лише тим, що китайці монетизують власні знання та зв’язки з батьківщиною. Представники діаспори допомагають одне одному в отриманні українських документів (дозволів на проживання), в адаптації в новій країні та в пошуку житла, розповідає один з лідерів китайської діаспори в Одесі Цюй Бо.

«Свого часу на ринку «7-й кілометр» був створений «Китайський юридичний центр». Обслуговуємо китайців, які живуть в Одесі, а також у південних областях України», – говорить Цюй Бо.

«Коли в Одесі ще не було Генерального консульства КНР, юридичний центр допомагав у всіх питаннях, що пов'язані з легалізацією: допомога в отриманні посвідки на проживання, офіційне працевлаштування, покупці нерухомості і так далі. Зараз акцент юридичної підтримки змістився в бік інтересів бізнесу: допомога в розмитненні вантажів, забезпечення безпеки товарів, захист від зайвої «завзятості» перевіряючих структур», – розповідає представник китайської діаспори в інтерв’ю одеським медіа.

Спілкуватися з Радіо Свобода представники китайської діаспори відмовилися.

Який бізнес мають лідери китайської діаспори?

Лі Сюєган, голова ГО «Китайська діаспора в Україні» є співвласником десятка українських компаній.

Українські бази даних юридичних осіб свідчать, що вони спеціалізуються переважно на виробництві та продажу аграрної продукції, а також на будівництві та посередницьких послугах. Вони зосереджені у Харкові та Харківській області, а також у Києві. Частину цих компаній Лі Сюєган контролює спільно з іншими представниками китайської діаспори, або з бізнесменами, які мешкають у Китаї.

Численний бізнес в Україні мають (або мали) більшість з-поміж 17 співзасновників ГО «Китайська діаспора в Україні».

Член правління організації діаспори Чан Бін Лінь володіє двома компаніями (торгівля і надання освітніх послуг) і водночас – є співзасновником або керівником шістьох громадських організацій, які опікуються українсько-китайською тематикою. Серед них і Одеська асоціація китайських бізнесменів.

володіє двома компаніями (торгівля і надання освітніх послуг) і водночас – є співзасновником або керівником шістьох громадських організацій, які опікуються українсько-китайською тематикою. Серед них і Одеська асоціація китайських бізнесменів. Цюй Бо, попередній керівник цієї асоціації, є власником шести компаній у сфері важкої промисловості, торгівлі агропродукцією, ресторанного бізнесу та юридичних послуг, а також керує українським представництвом Китайської корпорації металургії та промислового будівництва.

попередній керівник цієї асоціації, є власником шести компаній у сфері важкої промисловості, торгівлі агропродукцією, ресторанного бізнесу та юридичних послуг, а також керує українським представництвом Китайської корпорації металургії та промислового будівництва. Гуань Сень Мей, членкиня правління китайської діаспори, і водночас – власниця шести компаній, які спеціалізуються на культурі й туризмі, торгівлі та традиційній китайській медицині.

членкиня правління китайської діаспори, і водночас – власниця шести компаній, які спеціалізуються на культурі й туризмі, торгівлі та традиційній китайській медицині. Сюе Чжан – має дві компанії: одна займається торгівлею одягом, інша – роздрібною торгівлею та ресторанним бізнесом.​

– має дві компанії: одна займається торгівлею одягом, інша – роздрібною торгівлею та ресторанним бізнесом.​ Чжао Кешуай – володіє ТОВ «Компанія Хуавей», яка є клоном (або локальним підрозділом) китайського телекомунікаційного гіганта Huawei.​

– володіє ТОВ «Компанія Хуавей», яка є клоном (або локальним підрозділом) китайського телекомунікаційного гіганта Huawei.​ Хуан Мі – власник виробництва м’яса птиці й паралельно має спільний бізнес з Сює Чжан.​

– власник виробництва м’яса птиці й паралельно має спільний бізнес з Сює Чжан.​ Пен Тао – починав в Україні як ФОП, а нині має дві компанії, які опікуються юридичною допомогою, туристичними послугами та авіаперевезеннями.​

– починав в Україні як ФОП, а нині має дві компанії, які опікуються юридичною допомогою, туристичними послугами та авіаперевезеннями.​ Дуан Сяо Пен – має п’ять підприємств в Україні, серед яких будівельна компанія, ресторан, виробництво пластмас, агрофірма і компанія, що торгує хімікатами.

– має п’ять підприємств в Україні, серед яких будівельна компанія, ресторан, виробництво пластмас, агрофірма і компанія, що торгує хімікатами. Цуй Ган – торгує в Україні хімікатами і будматеріалами, а також займається будівництвом.

– торгує в Україні хімікатами і будматеріалами, а також займається будівництвом. Лі Юнхун – має чотири фірми в Україні: займається китайською медициною та туристичними послугами.​

– має чотири фірми в Україні: займається китайською медициною та туристичними послугами.​ Чжао Ган – має дві турфірми і агропідприємство.​

– має дві турфірми і агропідприємство.​ Лі Сян, співзасновник та колишній керівник китайської діаспори – контролює чотири компанії у сфері туризму, інвестицій та торгівлі.

Бізнес лідерів китайської діаспори – є лише ілюстрацією її активності та ділових інтересів: адже лише в Одесі нараховується понад 3 тисячі китайців-підприємців, і ненабагато менше – в Харкові.

Між тим, бізнес діаспори має тенденцію до збільшення: після того, як Україна створила безвізовий режим для китайських туристів, може зрости як кількість профільних турфірм (які зазвичай засновують самі ж китайці), так і число китайських бізнес-мігрантів, прогнозують експерти.

«Китайська політика» в Україні

Політичний вплив китайської діаспори на ситуацію в Україні визнають не всі профільні експерти. Однак є події, які демонструють, що цей вплив – є.

Так, посол Китаю в Україні Фань Сяньжун провів онлайн-зустріч з депутатами українського парламенту, причому саме з представниками проросійських політичних сил.

Ця зустріч відбулася після заяви секретаря РНБО Олексія Данилова щодо того, що компанія «Мотор Січ», більшість акцій якої викупили китайці, «буде повернуто у власність українського народу».

На початку пандемії представники великого бізнесу Китаю, китайської діаспори та їхній партнер в Україні, олігарх Олександр Ярославський комунікували з Офісом президента у питаннях гуманітарної допомоги і закупівлі засобів захисту.

Радіо Свобода звернулося до посольства КНР, щоб дізнатися більше про це, однак відповіді наразі не отримало.

Вплив китайської діаспори, а саме тієї її частини, яка координується з урядом і компартією Китаю, несе суттєві ризики для України, вважає Артур Харитонов.

Переважна більшість китайців в Україні працюють в межах тріумвірату: діаспора – посольство – компартія Китаю

«Переважна більшість китайців в Україні – не мають чітких політичних поглядів. Водночас вони, як і в усьому світі, працюють в межах тріумвірату: діаспора – посольство – комуністична партія Китаю. В жодній країні діаспора не вийшла за межі цього трикутника. Дисиденти, політичні біженці – є, але їх дуже малий відсоток», – пояснює експерт.

Він наводить приклади того, що представники китайської діаспори діють у чіткій координації з посольством КНР та з офіційним Пекіном.

Структури китайської діаспори підконтрольні компартії Китаю.

«Структури китайської діаспори створюються з використанням інструментів української демократії, але вони підконтрольні компартії Китаю. Згадаймо Одесу: місцева асоціація китайських бізнесменів є супер-активною. Кожен з тисяч її членів реєструє на себе фірми, вони формують з них мережу і просувають власні інтереси. Коли виникла криза на одеському ринку «7-й кілометр» – китайське консульство одразу мобілізувало діаспору – підприємців та студентів. Ще один такий приклад – спроби блокувати діяльність руху «Фалуньгун» в Одесі та напади представників китайської діаспори на активістів цього руху», – наголошує Харитонов.

Поза тим, за його спостереженнями, китайські студенти та підприємці не виявляють власної ініціативи та мало спілкуються з кимось за межами діаспори – доки не отримують заохочення від представництв КНР.

Такі побоювання поділяють й інші експерти.

Так, дипломат і колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян згадує про те, що за найбільшими інвестиційними проєктами, які формально просувають китайські приватні підприємці, стоїть уряд цієї країни.

«Ми намагалися реалізувати деякі інфраструктурні проєкти, спільні з китайським бізнесом. Деякі з них були вдалими, деякі – ні. В нас не було жодних ілюзій: нам казали, що це приватні підприємці, але ми розуміли, що фактично це державні кошти. Бо Китай працює за кордоном приблизно так, як СРСР, – пояснює Омелян. – Ми довгий час спостерігали за Білоруссю, яка пішла далеко вперед в переговорах та в співпраці з Китаєм. І добре, що ми тоді з цим спізнилися. Тепер ми бачимо, як виникають китайські анклави в Білорусі, а Олександр Лукашенко багато в чому став залежним від Пекіну».

З іншого боку, журналіст-міжнародник, член правління Асоціації китаєзнавців України Олексій Коваль заперечує тезу про те, що Китай та його діаспора мають на меті політичний вплив на Україну.

«Зрозумійте: вони не просувають ідеологію. Вони просувають досвід, технології, свої досягнення та ідеї», – наголошує експерт.

Ризики, які може нести діяльність китайської діаспори в Україні

(на думку експертів)

Агресія проти тих, хто критикує політику Китаю, пікетує китайські представництва в Україні або ж проти китайців, які демонструють в Україні опозиційні погляди (вважає експерт з китайських впливів Артур Харитонов).

Кооперація з проросійськими силами та підтримка економічних і політичних намірів Пекіна, які суперечать українським національним інтересам (Артур Харитонов).

Політичний вплив: якщо китайський уряд лобіюватиме свої інтереси в Україні, залучаючи китайську діаспору як додатковий важіль тиску, це може викликати проблеми (Юрій Пойта).

Економічна експансія: від сільського господарства і торгівлі до медицини, транспорту та стратегічних галузей. Отримання великих прибутків, але мінімум робочих місць та користі для української економіки (Юрій Пойта, Григорій Перепелиця, Володимир Омелян, Артур Харитонов).

Нарощування інформаційного впливу Китаю під виглядом культурної та освітньої діяльності (вважають виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк та Артур Харитонов).

та Артур Харитонов). Розвідувальна діяльність в інтересах КНР (Григорій Перепелиця, Артур Харитонов).

«Я спілкуюся з представниками діаспори, які кажуть, що не підтримують політику Пекіну та не хочуть повертатися до Китаю. Але я не можу сказати, вони дійсно так вважають, чи насправді є агентурою. Це мали б перевіряти українські спецслужби», – говорить Артур Харитонов.

Він бачить ознаки того, що китайський уряд може ставити перед своїми агентами в діаспорі найрізноманітніші завдання: від отримання технологій, чим можуть зайнятися студенти вишів, до скуповування засобів захисту від коронавірусу, за яке бралися китайські підприємці за кордоном. Раніше у західних медіа з’являлися розслідування про те, що на початку пандемії китайська діаспора централізовано скуповувала маски та респіратори в усьому світі.

Частково ця тенденція відобразилася і в українських новинах.

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