Із ким Україна воює за «Мотор Січ»: що відомо про мільйонера з Китаю

31 січня СБУ звинуватила компанії, пов’язані з китайським бізнесменом Ван Цзином, у «спробах рейдерського захоплення» «Мотор Січі». Перед тим він подав на Україну позов у Міжнародний арбітраж. Ван Цзин стверджує, що вже вклав із партнерами в Україну понад мільярд доларів. Що відомо про китайського підприємця та його проєкти?

Ван Цзин народився у 1972 році в Пекіні. Розповідає журналістам, що виріс у звичайній родині, а гроші заробив на телекомунікаціях, видобутку золота, інвестиціях у спорт та авіацію. Зв’язків з китайською владою каже, що не має.

У 2015 році агенція Bloomberg зарахувала Ван Цзина до 200 найбагатших людей світу з 10 мільярдами 200 тисячами доларів, але того ж року його активи впали до 1,1 мільярда – через обвал на ринку акцій у КНР.

У 2018 році видання «Форбс» включило Ван Цзина до списку найбагатших китайців, тоді його статки оцінили у 905 мільйонів доларів.

У наступні рейтинги він вже не потрапляв.