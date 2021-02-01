Із ким Україна воює за «Мотор Січ»: що відомо про мільйонера з Китаю

31 січня СБУ звинуватила компанії, пов’язані з китайським бізнесменом Ван Цзином, у «спробах рейдерського захоплення» «Мотор Січі». Перед тим він подав на Україну позов у Міжнародний арбітраж. Ван Цзин стверджує, що вже вклав із партнерами в Україну понад мільярд доларів. Що відомо про китайського підприємця та його проєкти?
Ван Цзин народився у 1972 році в Пекіні. Розповідає журналістам, що виріс у звичайній родині, а гроші заробив на телекомунікаціях, видобутку золота, інвестиціях у спорт та авіацію. Зв’язків з китайською владою каже, що не має.
У 2015 році агенція Bloomberg зарахувала Ван Цзина до 200 найбагатших людей світу з 10 мільярдами 200 тисячами доларів, але того ж року його активи впали до 1,1 мільярда – через обвал на ринку акцій у КНР.
У 2018 році видання «Форбс» включило Ван Цзина до списку найбагатших китайців, тоді його статки оцінили у 905 мільйонів доларів.
У наступні рейтинги він вже не потрапляв.
Глибоководний порт: у Криму
Вперше про інтерес Ван Цзина до України стало відомо у грудні 2013 року. Тоді він домовився з українською компанією «Київгідроінвест» про будівництво глибоководного порту в Криму в районі Євпаторії, реконструкцію морського порту у Севастополі і будівництво зон економічного розвитку. Суму інвестицій оцінили у 3 мільярди доларів.
Про це стало відомо під час візиту тодішнього українського президента Віктора Януковича до КНР. Поїздку не скасували, попри протести на Мадайні. Китайське державне телебачення, як пише Wall Street Journal, приділяло більше уваги Януковичу, ніж візиту у той же час до Пекіна Джо Байдена, який тоді був віцепрезидентом США.
Це мав бути новий морський шлях з Китаю до Європи. Говорили, що загалом кримський проєкт може коштувати ще 7 мільярдів, якщо включити аеропорт і пляж. Але через окупацію Криму грандіозні плани довелося згорнути.
Ван Цзин заявляв, що і далі зацікавлений у появі глибоководного порту, вже на території, тепер підконтрольній Україні.
«Мотор Січ» завжди буде українською»?
У 2016 році Ван Цзин та його партнери спільно інвестували в ПАТ «Мотор Січ». Це один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.
Якщо не модернізувати виробництво, то «Мотор Січ» незабаром зіткнеться з серйозною конкуренцією з боку китайських і світових аналогів, говорив Ван Цзин.
«Ми вклали в проєкт «Мотор Січ» вже понад один мільярд доларів США, – заявив він у вересні 2020 року в інтерв’ю виданню РБК-Україна. – «Мотор Січ» завжди буде українською компанією, і в той же час вона повинна виходити на світовий рівень і стати глобальною».
Втім, частина українських фахівців у галузі безпеки ставить під сумнів щирість таких заяв.
«Ми знайшли інформацію, що пан Ван Цзин у 2012 році зустрічався із (на той час) віцепрем’єром Росії Владиславом Сурковим. Вони вели перемови на різні теми. Тому, крім бізнесу, там можуть бути ще якісь політичні і геополітичні моменти», - зауважив у коментарі Радіо Свобода директор Центру дослідження армії Валентин Бадрак. Він також вважає, що українська влада мала активніше займатися стратегічним підприємством.
Після кількох років перевірок у Києві китайські інвестори ПАТ «Мотор Cіч» у грудні 2020 року подали позов проти України в міжнародний арбітраж на суму 3,5 мільярди доларів. Український уряд вже почав шукати юристів для цього процесу.
Інвестиція китайців відразу викликала стурбованість США, які у січні 2021 року оголосили санкції проти компанії Ван Цзина – через загрозу своїй національній безпеці. Причина – «значні зв’язки з КНР та Народно-визвольною армією Китаю».
29 січня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкційні заходи України, що стосуються, зокрема, китайської компанії Skyrizon, яка купила акції ПАТ «Мотор Січ». Китайські інвестори вважають, що це рішення виключає будь-яку можливість примирення і називають його незаконним.
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