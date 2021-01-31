У Запоріжжі СБУ проводить слідчі дії у місці проведення зборів акціонерів «Мотор Січ»

У Запоріжжі 31 січня в будівлі, за адресою якої мали відбутися збори акціонерів «Мотор Січ», СБУ проводить слідчо-оперативні дії, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Як повідомили представники відомства, перед тим, як увійти до будівлі, вони діють в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень, а сам обшук санкціонований Шевченківським районним судом Києва.

Згодом у пресслужбі відомства повідомили, що слідчі дії ведуться в рамках проваджень за частиною 1 статті 14 та статті 113 Кримінального Кодексу України – підготовка до злочину та диверсія.

«Проведеними заходами не допущено проведення представниками компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited зборів акціонерів у порушення встановлених РНБО санкцій від 28.01.2021 введених в дію Указом Президента України від 14.12.2020 №564-27т, основною метою яких було зміна правління та наглядової ради ПАТ «Мотор Січ» з подальшим встановленням контролю над підприємством, виведення його активів та передових технологій авіадвигунобудування за межі України. На даний час тривають невідкладні слідчі дії, встановлюється коло причетних до вказаної протиправної діяльності осіб з метою прийняття процесуального рішення. спробу рейдерського захоплення запорізького авіабудівного підприємства ПАТ «Мотор Січ» з боку компаній, які підконтрольні бізнес групі Ярославського Олександра та громадянину КНР Ван Цзину», – повідомили у пресслужбі СБУ.

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На місці слідчих дій також перебувало сім народних депутатів від «Слуги народу» – Арсеній Пушкаренко, Сергій Мандзій, Юлія Яцик, Євген Шевченко, Максим Пашковський, Артем Кунаєва, Геннадій Касай. Вони спочатку зайшли до будівлі разом з СБУ, однак згодом покинули її. Нардепи повідомили, що в будівлі жодних зборів не відбувається: там перебувають лише охоронець та керівник установи, якій належить будівля – їх допитує СБУ.

«До нас звернувся трудовий колектив «Мотор Січі». До багатьох прийшли листи-звернення трудового колективу. Є рішення РНБО, накладено президентом санкції. Ми сьогодні приїхали здійснити парламентський контроль в рамках наших повноважень народних депутатів для того, щоб тут сьогодні не вчинявся злочин проти держави, тому що є санкції, є указ президента, і у нас є інформація, що тут сьогодні мають відбуватися незаконні дії», – повідомив під час спілкування зі ЗМІ нардеп Арсеній Пушкаренко.

31 січня у Запоріжжі о 10.15 за адресою Південне шосе, 8 мали пройти збори акціонерів «Мотор Січ», раніше оголошені китайською компанією Skyrizon. Згідно з оголошенням, реєстрація акціонерів мала відбуватися від 8 години ранку. Втім, присутні на місці акціонери компанії , які погодилися поспілкуватися з кореспондентом Радіо Свобода, повідомили, що їх не пускають до будівлі.

«Давно вже тут стоїмо – близько години. А деякі і більше. Нас не пускають. Ніде нічого нема. Нікого нема. І найцікавіше, що про це зібрання я дізнався з Інтернету. Я акціонер. 40 років працюю на заводі. І зібрання невідомо де, невідомо як і невідомо хто організовує. Раніше про зібрання поштою приходило завжди приходив лист. За два місяці до зборів. Був написаний порядок денний і все інше. А тут взагалі нічого», – розповів акціонер «Мотор Січ» Шипанов Сергій.

Біля будівлі також зібралися близько двох десятків працівники «Мотор Січ» з плакатами з написами «Не допустимо рейдерське захоплення», «Руки геть від «Мотр Січ» та інші. На місці чергувала поліція.

«Ми вийшли підтримати наш власний «Мотор Січ». Ми хочемо працювати, хочемо, щоб у нас все було добре. Побоюємося, що може бути рейдерське захоплення. Те, що сьогодні збираються акціонери – це не аконно, тому як мінімум через це може бути захоплення», – розповів Радіо Свобода працівник «Мотор Січ» Дмитро Івченко.

Близько 9.30 до місця проведення зборів акціонерів «Мотор Січ» прибули народні депутати, які спробували зайти до будівлі, однак двері до неї були зачинені. Після чого народні обранці звернулися до поліції з вимогою забезпечити їм прохід до ймовірного місця проведення зборів акціонерів «Мотор Січ». Згодом до місця події також прибула група працівників СБУ, яких охорона будівлі впустила в одні з дверей будівлі. Ще одні двері до будівлі виламали працівники СБУ. У будівлю представникам ЗМІ правоохоронці не дозволили зайти.

Представників китайською компанією Skyrizon та українського партнеру китайців, бізнесмена Олександра Ярославського на місці події не було.

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Раніше, 29 січня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкційні заходи, що стосуються, зокрема, китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії «Мотор Січ». Документ, опублікований на президентському сайті, вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 січня, яке вносить зміни в рішення РНБО від 14 грудня 2020 року.

Згідно з документом, уряд, Служба безпеки і Національний банк України забезпечать «реалізацію і моніторинг ефективності санкцій», а українське МЗС проінформує Євросоюз і США про запровадження нових обмежень, а також «поставить перед ними питання про застосування» аналогічних заходів.

У січні США звинуватили китайську компанію Skyrizon у загрозі своїй нацбезпеці і запровадили санкції проти неї.

5 грудня компанія Skyrizon («дочка» китайської Beijing Xinwei Technology Group), яка придбала акції компанії «Мотор Січ», оголосила, що судитиметься з Україною. Причиною є арешт, який наклали на акції три роки тому та який не дає китайцям розпоряджатися купленим авіабудівним підприємством.

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Як заявив український партнер китайців, бізнесмен Олександр Ярославський, вони мають намір стягнути з України 3,5 мільярди доларів. Акції «Мотор Січі», викуплені китайцями, перебувають під арештом вже три роки, а цю угоду розслідують СБУ та Антимонопольний комітет.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.

До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.