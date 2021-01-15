США звинуватили китайську компанію, що купила акції «Мотор Січі», у загрозі нацбезпеці

Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії «Мотор Січ», до списку Military End-User (MEU) як суб’єкт господарювання, що може діяти в інтересах армії Китаю.

Це перша компанія, внесена до списку MEU з часу його створення наприкінці 2020 року.

До іншого списку – Entity List, куди вносять компанії, які, як вважають, становлять значний ризик бути залученими до діяльності, що суперечить національній безпеці чи інтересам зовнішньої політики США, потрапила китайська CNOOC.

Як йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі США, обидві компанії загрожують національній безпеці США, зокрема Skyrizon «через здатність розробляти, виробляти чи експлуатувати військові засоби, такі як військові авіаційні двигуни».

«Skyrizon – китайська державна компанія – і її спроби придбати й освоїти закордонні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці США та інтересам зовнішньої політики», – заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс.

За його словами, дії уряду США стануть попередженням для міжнародної спільноти про «значні зв’язки Skyrizon із Народно-визвольною армією».

5 грудня компанія Skyrizon («дочка» китайської Beijing Xinwei Technology Group), яка придбала акції компанії «Мотор Січ», оголосила, що судитиметься з Україною. Причиною є арешт, який наклали на акції три роки тому та який не дає китайцям розпоряджатися купленим авіабудівним підприємством.

Як заявив український партнер китайців, бізнесмен Олександр Ярославський, вони мають намір стягнути з України 3,5 мільярди доларів. Акції «Мотор Січі», викуплені китайцями, перебувають під арештом вже три роки, а цю угоду розслідують СБУ та Антимонопольний комітет.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.

До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.