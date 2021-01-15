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15 січня 2021, Київ 11:39
Новини | Міжнародні

США звинуватили китайську компанію, що купила акції «Мотор Січі», у загрозі нацбезпеці

Реактивний авіаційний двигун, який виробляє підприємство «Мотор Січ». Kиїв, 12 жовтня 2017 року

Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії «Мотор Січ», до списку Military End-User (MEU) як суб’єкт господарювання, що може діяти в інтересах армії Китаю.

Це перша компанія, внесена до списку MEU з часу його створення наприкінці 2020 року.

До іншого списку – Entity List, куди вносять компанії, які, як вважають, становлять значний ризик бути залученими до діяльності, що суперечить національній безпеці чи інтересам зовнішньої політики США, потрапила китайська CNOOC.

Як йдеться в повідомленні Міністерства торгівлі США, обидві компанії загрожують національній безпеці США, зокрема Skyrizon «через здатність розробляти, виробляти чи експлуатувати військові засоби, такі як військові авіаційні двигуни».

«Skyrizon – китайська державна компанія – і її спроби придбати й освоїти закордонні військові технології становлять значну загрозу національній безпеці США та інтересам зовнішньої політики», – заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс.

За його словами, дії уряду США стануть попередженням для міжнародної спільноти про «значні зв’язки Skyrizon із Народно-визвольною армією».

5 грудня компанія Skyrizon («дочка» китайської Beijing Xinwei Technology Group), яка придбала акції компанії «Мотор Січ», оголосила, що судитиметься з Україною. Причиною є арешт, який наклали на акції три роки тому та який не дає китайцям розпоряджатися купленим авіабудівним підприємством.

Як заявив український партнер китайців, бізнесмен Олександр Ярославський, вони мають намір стягнути з України 3,5 мільярди доларів. Акції «Мотор Січі», викуплені китайцями, перебувають під арештом вже три роки, а цю угоду розслідують СБУ та Антимонопольний комітет.

Запорізька «Мотор Січ» у фотографіях
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Запорізька «Мотор Січ» у фотографіях

«Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників авіадвигунів та промислових газотурбінних установок

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.

До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

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