Підприємство «Мотор Січ» має залишатися стратегічним для України – Уруський

Віцепрем’єр, міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, що, на його думку, підприємство «Мотор Січ» має залишатися тим стратегічним, яким воно є для України, хоч це й приватне підприємство.

«Воно є одним із лідерів на світовому ринку, як би там не було. Хоча і втрачає ринки», – нагадав він у «Суботньому інтерв’ю».

«Я знаю, що зараз там відбуваються різні процедури, ті, які повинні здійснюватися на державному рівні, відповідними органами. Коли вони розв’яжуться, тоді й будемо думати, як це все», – прокоментував він ситуацію навколо підприємства.

Коментуючи погрози китайського інвестора, який заплатив гроші за акції підприємства, піти до суду, Уруський сказав: «Тоді суд і буде вирішувати».

Чільний посадовець висловив сподівання, що ситуація найближчим часом вирішиться.

Інтерв’ю було взяте до того, як стало відомо, що китайські інвестори ПАТ «Мотор Cіч» направили українському урядові звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна «відповідно до угоди між урядом України м урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій».

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу.

Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі. До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська й китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

4 серпня 2020 року китайська компанія Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заявку на концентрацію активів, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром». Того ж дня китайська Skyrizon і українська DCH Олександра Ярославського домовилися про співпрацю і подали нову спільну заявку до Антимонопольного комітету України про намір сконцентрувати активи «Мотор Січі».

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярди доларів, зафіксувавши свій намір звернутися до міжнародного арбітражу.