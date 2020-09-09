Небезпечний «політ» компанії «Мотор Січ»: між Україною, США та Китаєм

Боротьба за контроль над українським підприємством «Мотор Січ», яке є одним зі світових лідерів з виробництва авіадвигунів, набирає обертів. Повторну заявку на концентрацію його акцій готуються подати китайський інвестор та його партнер – група компаній українського олігарха Олександра Ярославського. Напередодні Антимонопольний комітет відхилив їхню попередню заявку, українська прокуратура наклала додатковий арешт на акції «Мотор Січі», які вже перебувають під арештом з 2017 року, а Ярославський заявив, що він та його партнери готові відстоювати свої інтереси в українському суді та в міжнародних арбітражах. В уряді теж схиляються до судового розв'язання спору. Між тим, експерти нагадують, що в разі переходу авіабудівного підприємства до китайців постраждає ключовий партнер України –​ Сполучені Штати. А відтак це матиме згубні наслідки для України загалом та для чинної влади зокрема.

Група компаній DCH українського олігарха Олександра Ярославського та її партнер, компанія Skyrizon («дочка» китайської Beijing Xinwei Technology Group) готують повторну заявку про концентрацію акцій компанії «Мотор Січ». Про це ідеться в повідомленні на сайті Шанхайської фондової біржі, а також це підтверджують заяви самого Ярославського від 8 вересня.

Свою попередню спільну заявку на концентрацію акцій українського авіабудівного підприємства група Ярославського та китайський інвестор Skyrizon подали четвертого серпня – того ж дня китайський інвестор відкликав свою ще більш ранню заявку, яку подавав понад рік тому спільно зі своїм колишнім партнером, українським державним концерном «Укроборонпром».

Як пояснили Радіо Свобода в Антимонопольному комітеті, 4 серпня фактично ішлося про дві синхронні заявки:

Від компанії Skyrizon (яка має кінцевих китайських власників) – на концентрацію більш ніж 25% акцій. Така заявка передбачає купівлю більше ніж 25%, але менше від 50% акцій компанії одним власником.

Від ТОВ «Інвест Система» – на концентрацію більш ніж 25% акцій «Мотор Січі». Власником «Інвест Системи» є закритий корпоративний венчурний фонд «Смарт Капітал», яким володіє бізнесмен Олександр Ярославський.

Заявку групи компаній Ярославського Антимонопольний комітет повернув через технічні та процедурні моменти – про це група компаній DCH повідомила 31 серпня.

«У документі сказано, що АМКУ не взяв її до розгляду. Далі у тексті перераховано низку технічних процедурних моментів, якими комітет обґрунтовує своє рішення, а також зроблено запит щодо додаткової інформації. Зокрема, це стосується активів на товарних ринках, що не мають стосунку до профільного виду діяльності ПАТ «Мотор Січ» – авіабудування», – повідомляє пресслужба групи компаній. І додає, що така відмова від розгляду не позбавляє її права подавати нову заявку.

Раніше Олександр Ярославський визнав, що незадоволений тим, що відбувається навколо «Мотор Січі» та не дає змоги інвесторам розпоряджатися своїми акціями. Наступного дня після того, як 6 серпня прокуратура наклала на акції «Мотор Січі» додатковий арешт і доповнила кримінальну справу щодо них статтею «державна зрада», Ярославський заявив, що відбувається «силовий тиск» на співробітників АМКУ нібито для того, щоб ні він, ні китайські партнери не могли розпоряджатися своєї власністю.

Виникає питання: хто конкретно в цій ситуації державний зрадник? Той, хто хоче відродити вмираюче підприємство? Або ті, які не дають законослухняним інвесторам це зробити?

«Зрозуміло, що правоохоронні органи повинні стежити за дотриманням законності. Але виникає питання: хто конкретно в цій ситуації державний зрадник? Той, хто хоче відродити вмираюче підприємство, зберегти робочі місця для 25 тисяч громадян України і статус нашої країни як авіаційної держави? Або ті, які не дають законослухняним інвесторам це зробити?» – цитують заяву бізнесмена українські медіа.

Між тим, китайські інвестори «Мотор Січі» заявили про порушення Україною міжнародних зобов'язань (угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій між урядами України та КНР) і оголосили, що планують відсудити в української сторони 3, 5 мільярди доларів.

На початку серпня Олександр Ярославський пояснював, що уклав угоду про всебічну співпрацю з китайським інвестором Skyrizon Aircraft Holdings Limited та що обидві сторони мають на меті розвивати виробництво авіадвигунів в Україні.

Після цього його група компаній DCH, відповідаючи на запит Радіо Свобода, зауважила, що претендує на більш ніж 25% акцій цього підприємства.

Акції компанії «Мотор Січ» були продані компаніям, пов'язаним з китайськими громадянами, ще у 2017 році. Саме це спричинило арешт цих акцій та розслідування у кримінальній справі.

Заявка до Антимонопольного комітету про концентрацію акцій була подана лише постфактум, у 2019 році. В ній ішлося про намір сконцентрувати більш ніж 75% акцій, 25% з яких мали відійти державі в особі концерну «Укроборонпром».

Експерти припускають, що наразі вирішується доля не меншої, а то й більшої кількості акцій.

Так, видання «Цензор.Нет» згадує про те, що юристи компанії «Мотор Січ» зараз позиваються щодо «виправлення описки» в ухвалі Шевченківського суду Києва від 2018 року про заборону відчуження акцій компанії. Якщо компанія виграє суд, то арешт стосуватиметься лише 56% акцій, а не всіх, які є, відтак рештою зможе розпоряджатися Олександр Ярославський або інший інвестор.

Також видання наводить структуру нинішньої власності авіабудівної компанії. Переважна більшість акцій «Мотор Січі» належить офшорним компаніям з китайським корінням, а п'ятьма відсотками володіє напряму громадянин КНР Ван Сіньлей.

Ця структура власності загалом збігається з тією, яку містять попередні заявки на концентрацію акцій підприємства, повідомляв Антимонопольний комітет на запит Радіо Свобода.

Що думають про «Мотор Січ» українська влада і США?

Приваблення іноземних інвестицій до України – було однією з ключових обіцянок як попереднього президента України Петра Порошенка, так і нинішнього глави держави Володимира Зеленського. Щодо продажу «Мотор Січі» китайцям – то про неї українські посадовці у 2017 році звітували як про успішну угоду, хоча через кілька місяців цю угоду почала розслідувати СБУ.

Головна загроза від переходу авіабудівного активу під китайський контроль зачіпає національну безпеку і України, і її ключового партнера – США, кажуть фахівці. Якщо Україну експерти попереджають про ризик втрати стратегічного підприємства, критично потрібного для протистояння російській збройній агресії, то Сполучені Штати стурбовані експансіоністською політикою Китаю, а відтак і тим, що він може отримати українські технології, які здатні посилити розбудову авіації КНР і сприяти активності цієї держави на суміжних територіях.

США мають до Китаю цілу низку претензій. Вони звинувачують Китай у намаганнях:

підважити світовий порядок;

порушувати права людини;

поширювати пропаганду Комуністичної партії Китаю на інші країни;

викрадати інтелектуальну власність ( зокрема, про дії компанії «Хуавей»);

висувати незаконні територіальні претензії, зокрема в Південнокитайському морі;

обмежувати права та свободи гонконгців.

Через це держсекретар США Майк Помпео 23 липня у своїй резонансній промові «Комуністичний Китай і майбутнє вільного світу» розкритикував китайське керівництво і закликав світову спільноту покінчити зі спробами Китаю вдатися до глобальної дестабілізації.

Після стрімкого розвитку подій навколо українського виробника авіадвигунів (акції якого перебувають під арештом після купівлі їх китайцями) Майк Помпео 26 серпня говорив про долю цієї компанії з президентом України Володимиром Зеленським.

«Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео висловив побоювання США щодо згубних інвестицій КНР в Україну, включаючи зусилля Пекіна придбати виробника двигунів «Мотор Січ», – повідомляє про одну з тем цієї розмови посольство США в Україні.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський невдовзі після цієї розмови, 6 серпня, звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з листом, щоб уряд, РНБО та СБУ вжили вичерпних заходів для захисту економічних інтересів держави. Зокрема, Зеленський просить унеможливити «економічно необґрунтоване відчуження» підприємств, які мають для України стратегічне значення.

«Слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, ... а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», – закликав глава держави.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в нещодавньому інтерв'ю Радіо Свобода запевнив: такі кейси, як концентрація акцій підприємства «Мотор Січ» китайцями, мають розглядатися в судах, а не на політичному рівні.

Тут насправді питання – в площині третейських, судових суперечок. Коли рішення мають ухвалювати не політики, а неупереджені інституції

«Україна – держава з ринковою економікою. Відповідно, держава не може втручатися у продаж пакетів акцій тим чи іншим інвесторам, купівлю цих акцій будь-ким. І тут насправді питання – в площині третейських, судових суперечок. Коли рішення мають ухвалювати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього в усьому світі, – стверджує прем'єр. – Але питання «Мотор Січі» – справді складне. Воно лежить в розрізі не просто політики, а геополітики. Тому воно буде розв'язане в судовому порядку, тому не можна сказати, що має бути так або інакше, тому що це буде тиск на суди».

Прем'єр уточнив, що питання можна розв'язати через переговори між державою, нинішнім та потенційним інвесторами. І висловив упевненість в тому, що за будь-якого розвитку подій треба враховувати інтереси трудового колективу, зберегти підприємство і не втратити його технологій, критично важливих для України.

РНБО заявила, що за дорученням президента «вживає вичерпних заходів для захисту національних інтересів в галузі авіабудування».

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у коментарі «Економічній правді» визнав, що «Мотор Січі» потрібні інвестори, але держава не потребує посередників для їхнього пошуку.

Нам абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів. Тому що держава абсолютно спроможна справитися сама з усіма викликами

«У контексті сьогоднішніх заяв багато звучить різних охочих долучитися до долі «Мотор Січі». Уряд переймається проблемами стратегічних підприємств, знає ці завдання і виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні. І найперше – працювали на благо нашої незалежної держави. Як на внутрішньому ринку, так і на експортний потенціал, – каже Уруський. – Проте нам абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів. Тому що держава, в якій функціонують усі інституції – президент, уряд, парламент, суди, антимонопольне законодавство, – абсолютно спроможна справитися сама з усіма викликами, які є і постають перед нею».

Ця заява пролунала 7 серпня, того ж дня, коли бізнесмен Олександр Ярославський обурився тим, що влада чинить перешкоди інвесторам «Мотор Січі».

Фінал вже відомий, і його намагаються прискорити – експерти

Всі події та заяви, які мають місце щодо «Мотор Січі» в останні дні, виглядають як цілісний сценарій Банкової, мета якого – не посваритися ні зі США, ні з Китаєм, однак щоб угода адміністрації підприємства з китайською стороною була виконана. Так пояснює розвиток подій навколо авіабудівного підприємства голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

«Різні органи влади роблять заяви про те, що ця справа має бути розглянута виключно в судах, оскільки суди – це нібито незалежна гілка влади в Україні. Але я хотів би звернути увагу на те, що не всі посадовці, які беруть слово, орієнтуються в ситуації. Тому заяву пана Уруського я б розглядав як таку, що підготовлена в Офісі президента. Адже цей посадовець призначений поза будь-яким номінальним конкурсом, бо його кандидатуру погодив особисто Зеленський», – пояснює експерт.

Що ж до іншої сторони, Олександра Ярославського, то його Канєвський називає «олігархом, дуже близьким до Зеленського», згадуючи, як Офіс президента координувався з ним у питаннях постачання медичних товарів на початку пандемії. (Ярославський був серед тих бізнесменів, яких 16 березня, в переддень запровадження карантину, зібрав в Офісі президента Володимир Зеленський. Як пізніше з’ясувалося, Зеленський просив представників великого бізнесу долучитися до боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Зокрема, йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням тестів, медичного обладнання, захисних та дезінфекційних засобів. Крім того, президент просив, аби кожен із запрошених бізнесменів взяв на себе кураторство за окремою областю та допоміг місцевій владі всіма необхідними ресурсами – як-от людьми чи транспортом. Своє рішення просити допомоги у олігархів президент Зеленський пояснив так: ця країна довго їх годувала, настав час допомогти країні.)

Виглядає так, що фінал цієї історії вже знають в ОП.

«І останній фактор того, що ситуація координується з ОП – це нашуміла справа за статтею «диверсія», в рамках якої й заарештували акції «Мотор Січі». Після зміни влади СБУ могла б закрити її. Але не закриває і водночас нічого не робить із нею. СБУ, очолювана другом Зеленського Іваном Бакановим, продовжує регулювати цю справу в ручному режимі. Події прискорюються, заяви сторін лунають що кілька днів. Виглядає так, що фінал цієї історії вже знають в ОП. Але вони мають витримати цю напругу і невизначеність до останнього моменту, щоб у військово-політичного партнера, у США, не закралася думка, що Україна просто зрадила свого стратегічного партнера заради Китаю», – підсумовує аналітик.

Про те, що розв'язку ситуації навколо стратегічного українського підприємства намагаються прискорити, говорить і президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

Розв'язку намагаються прискорити, і за цим простежуються інтереси Китаю

«Розв'язку намагаються прискорити, і за цим простежуються інтереси Китаю. Загалом ситуація складається на його користь. При цьому затягування може бути невигідним китайській стороні, – пояснює експерт прискорення подій навколо «Мотор Січі». – Однак українська сторона, схваливши цю оборудку або ж умивши руки і давши її завершити під дахом Олександра Ярославського, отримає катастрофічні, «тектонічні» наслідки для свого партнерства зі США. З Вашингтона недвозначно дали зрозуміти, чим завершаться спроби сидіти на двох стільцях. Окрім того, в США є питання до Зеленського і по кейсу Ігоря Коломойського, який (за даними американського слідства) відмивав у Сполучених Штатах гроші, виведені з України. І з точки зору США, кейси Коломойського і Ярославського навіть дуже поєднувані. Адже вони обидві стосуються українських олігархів і обидва шкодять інтересам США».

Що ж до шкоди інтересам України від «китайського сценарію» для авіабудування, то Михайло Гончар вважає такий сценарій самогубством для Банкової в ситуації зростання російської загрози. І заяви Олега Уруського він вважає ознакою того, що в оточенні глави держави цю загрозу зрозуміли.

Він наводить такі ризики:

Те, що Китай зосередиться на отриманні українських авіабудівних технологій, а не розвитку виробництва в Україні, натомість Україна може втратити відповідні виробництва, експерт вважає найбільш імовірним.

Будуючи власне виробництво авіадвигунів спільно з українцями, Китай отримає українські військові технології, незалежно від рішень української влади, Антимонопольного комітету і судів. Проте виглядає, що наразі передано не всі технології, якщо китайська сторона досі дбає про зняття арешту з акцій, не виключає Михайло Гончар.​

Китай може порушити домовленості з Україною, каже експерт, як це мало місце в інших угодах, зокрема у випадку купівлі недобудованого українського крейсера «Варяг» у 1998 році.​

Може бути взаємне охолодження співпраці між Україною та США.

Сполучені Штати, які нині сприймають Китай як основну загрозу для себе, можуть зменшити або припинити тиск на Росію.

Під загрозою може опинитися отримання Україною американських озброєнь та військової техніки, вважає експерт.

Партнери Китаю в Україні, такі, як бізнесмен Олександр Ярославський та окремі посадовці, можуть згодом потрапити під американські санкції. Також опинитися під санкціями може очільник підприємства Вячеслав Богуслаєв, члени його родини та дорога нерухомість, яку вони встигли придбати у країнах ЄС, додає фахівець.

З іншого боку, на думку Гончара, США, сподіваючись на взаємність, демонструють свою підтримку Україні, зокрема і військову: про що свідчить нещодавнє спільне патрулювання повітряного простору України українською та американською стратегічною авіацією.

Як розгортатимуться події далі? Експерти, опитані Радіо Свобода, раніше наводили варіанти розвитку подій: від отримання китайцями контролю над підприємством і українською авіабудівною галуззю загалом, до визнання угоди нечинною і приходу того чи іншого західного інвестора на місце китайського.

Між тим, в експертному середовищі дедалі більше уваги приділяють необхідності запровадити в Україні чіткі правила для інвестицій у стратегічні галузі. У розвинених державах такі запобіжники є, в Україні – немає.



ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ, з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі. До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

Між тим, 4 серпня 2020 року китайська компанія Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заявку на концентрацію активів, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром». Того ж дня китайська Skyrizon і українська DCH домовилися про співпрацю і подали нову спільну заявку до Антимонопольного комітету України про намір сконцентрувати активи «Мотор Січі». Вона була відхилена. І наразі інвестори готують вже третю заявку про концентрацію активів, а паралельно – арбітражні позови.