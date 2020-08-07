Пристрасті навколо «Мотор Січі»: китайський інвестор, американський чинник, український олігарх і державна таємниця

Продані три роки тому китайському інвестору акції українського підприємства «Мотор Січ», що є одним зі світових лідерів з виробництва авіадвигунів, – досі під арештом. Антимонопольний комітет, уряд, РНБО та Офіс президента перевіряють можливі ризики від цієї угоди. Однак ситуація може змінитися: 4 серпня до гри долучилася група DCH бізнесмена Олександра Ярославського, яка, на думку китайців, має прискорити подолання юридичних перешкод в Україні. Радіо Свобода розпитало про те, що нині відбувається з компанією «Мотор Січ», її працівників, а також зібрало думки українських посадовців та експертів про розвиток подій навколо стратегічного українського активу.

Шевченківський район Запоріжжя. Центральна прохідна «Мотор Січі». На годинку – 15:45. З дверей прохідної підприємства один за одним починають виходити працівники підприємства, у яких закінчився робочий день. Хтось поспішає до розташованої впритул до будівлі заводу пофарбованої у синій колір зупинки з написом «Любимому городу – Мотор Сич».

Люди минають пам’ятник загиблим в роки Другої світової моторобудівникам і адміністративні будівлі заводу, йдуть по одному чи групками по дві-три людини, подекуди щось жваво обговорюючи. З уривків розмов можна розібрати прізвище «Ярославський». Намагаємося поцікавитися у людей, чого ж вони очікують від ймовірної зміни власника підприємства.

«Ми ще не знаємо, хто змінився, хто буде. Ми дуже далекі від цього. Нас ніхто не інформує. Коли вже відбудеться, тоді скажуть, що ось так відбулося, і будь ласка…», – каже чоловік старшого віку.

Дівчина, що проходить повз, почувши наше запитання зупиняється, аби перепитати: «А що, власник змінюється? А ми не в курсі ще…».

Практично всі, хто погоджується говорити на камеру, знизують плечима і зізнаються, що не знають, чого очікувати в разі зміни власника компанії «Мотор Січ». Окремі співрозмовники висловлюють сподівання, що зміни будуть не на гірше. То що ж насправді відбувається?

З чого все почалося?

У 1994 році, за часів Незалежності, уряд України своїм рішенням дозволив провести приватизацію заводу. Новостворене відкрите акціонерне товариство «Мотор Січ» очолив В’ячеслав Богуслаєв.

Травень 2017-го – тодішній міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів заявляє про створення спільного підприємства «Мотор Січі» та компанії Skyrizon у китайському Чунціні, яке вироблятиме авіаційні двигуни і газотурбіні установки.

заявляє про створення спільного підприємства «Мотор Січі» та компанії Skyrizon у китайському Чунціні, яке вироблятиме авіаційні двигуни і газотурбіні установки. Липень 2017-го – На «Мотор Січі» відбуваються обшуки. Генпрокуратура повідомляє: розслідується кілька проваджень, зокрема виведення великої частини акцій в офшорні компанії та незаконна передача їх у власність. У відповідь на це компанія «Мотор Січ» робить заяву про те, що не контролює зміну власників своїх акцій підприємства, адже не входить до складу державного концерну «Укроборонпром», тож не має узгоджувати з державними структурами відчуження акцій.

Вересень 2017-го – Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням СБУ накладає арешт на 56% акцій «Мотор Січі», якими опосередковано володіє громадянин Китаю Ван Сіньлей , власник компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Як повідомили Радіо Свобода в АМКУ та у «Мотор Січі», ці акції – досі під арештом.

, власник компанії Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Як повідомили Радіо Свобода в АМКУ та у «Мотор Січі», ці акції – досі під арештом. Квітень 2018-го – СБУ проводить нові обшуки на підприємстві та заявляє, що іноземці розбудовують в Китаї сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво й передати технології. На «Мотор Січі» називають обшуки «етапом рейдерського захоплення». Голова правління підприємства В’ячеслав Богуслаєв визнає продаж своїх акцій китайцям: «Я продав свої 15%, отримав дозвіл Національного банку… Все зроблено легально».

визнає продаж своїх акцій китайцям: «Я продав свої 15%, отримав дозвіл Національного банку… Все зроблено легально». Липень 2019-го – Антимонопольний комітет починає розгляд справи про отримання спільного контролю над «Мотор Січчю» китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та державним концерном «Укроборонпром».

Серпень 2019-го – до України прибуває тодішній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон . За його словами, спроба купити українське авіабудівне підприємство – це «питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн». Ідеться про намагання Китаю «отримати економічні важелі в різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші країни», сказав він.

. За його словами, спроба купити українське авіабудівне підприємство – це «питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн». Ідеться про намагання Китаю «отримати економічні важелі в різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші країни», сказав він. Вересень 2019-го – СБУ заявляє про досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві «Мотор Січ», а також надання представниками АТ «Мотор Січ» допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України «шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання».

Листопад 2019-го – тогочасний тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор заявляє, що «серйозні американські» компанії вивчають можливість купівлі компанії «Мотор Січ».

заявляє, що «серйозні американські» компанії вивчають можливість купівлі компанії «Мотор Січ». Червень 2020-го – посадовці «Укроборонпрому» заявляють, що державний концерн не братиме участі в угоді щодо концентрації акцій «Мотор Січі», що передана китайськими компаніями на розгляд АМКУ та передбачала передачу 25% акцій «Укроборонпрому».

Українська влада не хоче сваритися ні зі США, ні з Китаєм – ​експерт

Донині продані акції залишаються арештованими за рішенням суду, тоді як Антимонопольний комітет – неспішно, понад рік розглядає заявку інвестора на концентрацію активів.

На офіційний запит Радіо Свобода в АМКУ відповіли: комітет перевіряє не безпекові чи геополітичні ризики від угоди, а саме те, як продаж акцій компанії «Мотор Січ» вплине на конкуренцію на ринку авіадвигунів, двигунів до вертольотів і деталей до них.

Яким є статус угоди про купівлю акцій китайськими інвесторами, доки триває перевірка? Чи діляться українці з китайцями технологіями та фахівцями, якими є інші умови інвестиційної угоди? В АМКУ пояснюють, що, виявляється, це питання засекретили... самі ж заявники. Тобто – офшорна компанія Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови) та український державний концерн «Укроборонпром». За підсумками серії перепродажу та передачі акцій вони разом повинні зосередити їх та контролювати компанію, причому в «офшорки» з китайським корінням буде понад 50% акцій, пояснили в АМКУ.

Тим часом зростає напруга між Китаєм та одним зі стратегічних партнерів України – Сполученими Штатами.

Наразі американські політики звинувачують Китай у намаганнях:

підважити світовий порядок;

порушувати права людини;

поширювати пропаганду Комуністичної партії Китаю на інші країни;

викрадати інтелектуальну власність (ідеться, зокрема, про дії компанії «Хуавей»);

висувати незаконні територіальні претензії, зокрема в Південнокитайському морі;

обмежувати права та свободи гонконгців.

Зокрема, держсекретар США Майк Помпео 23 липня у своїй резонансній промові «Комуністичний Китай і майбутнє вільного світу» розкритикував китайське керівництво і закликав світову спільноту покінчити зі спробами Китаю вдатися до глобальної дестабілізації.

Раніше (нині вже колишній) радник президента США з національної безпеки Джон Болтон оцінив ситуацію навколо «Мотор Січі» в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Що зараз робить із «замороженою» угодою українська влада? Чи Київ перевіряє її на предмет загроз державній безпеці України, чи оцінюють ризики від неї для США, а відповідно – і для українсько-американських відносин?

Про це Радіо Свобода запитало в концерну «Укроборонпром», який первинно мав намір контролювати «Мотор Січ» спільно з китайцями, в Служби безпеки України, а також в РНБО.

Ані концерн, ані СБУ наразі не дали жодних відповідей.

Рада національної безпеки і оборони відповіла дуже стисло:

Ці та інші ризики РНБО розглянуло на своєму засіданні ще 1 березня 2018 року.

Тодішній президент України Петро Порошенко 6 березня 2018 року підписав указ про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів у галузі авіадвигунобудування під номером 58.

В цьому указі, який досі чинний – конкретні завдання для Кабміну та інших органів.

Все, про що домовилися члени РНБО, що вирішив Порошенко і що він доручив уряду, є державною таємницею.

Між тим, у червні 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у одному з інтерв'ю дав зрозуміти, що відбувається навколо стратегічного підприємства.

«Мотор Січ» опинилася в центрі великої дипломатичної гри

«Мотор Січ» опинилася в центрі великої дипломатичної гри. Для України є тільки один інтерес – стратегічний розвиток українського підприємства і українських технологій в Україні. Рішення розглядається Антимонопольним комітетом, але є різні паралельні процеси. Наприклад, я знаю, що розробляється законопроєкт про інвестиції у стратегічні сфери», – зауважив Дмитро Кулеба.

Чинна українська влада, як і попередня, опинилася «на шпагаті», боячись своїм рішенням погіршити відносини або з Китаєм, або зі США. Так пояснює Радіо Свобода «заморожування» угоди про продаж китайцям підприємства «Мотор Січі» голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

ОП абсолютно не розуміє, що робити, аби не посваритися ні з китайською, ні з американською стороною

«За нашою інформацією, Офіс президента, який має цілковитий контроль над АМКУ і керує ним фактично в ручному режимі, дезорієнтований. ОП абсолютно не розуміє, що робити, аби не посваритися ні з китайською, ні з американською стороною. Оскільки «Мотор Січ» не є пересічним українським підприємством, вона має унікальні технології будівництва двигунів, критично необхідні для розбудови гелікоптерного флоту Китаю. А це вже становить геополітичну загрозу для США, тому що Китаю не вистачає саме гелікоптерного флоту, щоб стати гегемоном у своєму регіоні», – деталізує експерт.

Відтак, за словами Канєвського, на Банковій вирішили не ухвалювати жодного рішення, «за доброю українською традицією, поставити на паузу весь процес».

Радіо Свобода звернулося за коментарем і до протилежної сторони – до посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Але відповіді з позицією уряду КНР про купівлю акцій «Мотор Січі» наразі не отримало.

Ярославський – партнер китайців, новий поворот в АМКУ та рішення Зеленського

З кінця липня події почали прискорюватися. Шанхайська біржа, головний майданчик з торгівлі активами у Китаї, повідомила: у покупця компанії «Мотор Січ» – тепер новий партнер.

«Компанія Skyrizon провела переговори щодо співробітництва в галузі виробництва авіаційних двигунів із групою DCH (Україна). Компанії дійшли згоди. І 4 серпня 2020 року Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заяву, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром»; 4 серпня 2020 року дочірня компанія Skyrizon і DCH домовилися про співпрацю і подали нову спільну заяву (про намір сконцентрувати активи) до Антимонопольного комітету України», – йдеться в повідомленні на сайті Шанхайської біржі. Також китайські інвестори написали, що співпраця з українською групою DCH, на їхню думку, прискорить концентрацію активів та сприятиме швидшому розгляду їхньої спільної заяви в АМКУ.

Це повідомлення продублювала і група DCH, яка належить українському олігарху з Харкова Олександру Ярославському.

В DCH запевнили, що їхня участь в угоді з китайським інвестором має на меті розвиток авіабудівної галузі в Україні:

«Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ «Мотор Cіч». DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств».

Яким є інтерес Олександра Ярославського та його групи компаній DCH в цій угоді? Як розподіляться акції «Мотор Січі», чи матиме китайська сторона у підсумку контрольний пакет та про що ще домовилися український та китайський партнери? Про це Радіо Свобода запитало в пресслужби DCH, однак відповіді наразі не отримало.

Втім, Ярославський був відомий своїми зв'язками з китайським бізнесом і раніше.

В кінці березня 2020 року, на початку пандемії COVID-19, Ярославський заявив, що товаришує з Джеком Ма, засновником і головою ради директорів китайської Alibaba Group, та що попросив його допомогти Україні з тестами на коронавірус. В підсумку, за посередництва українського та китайського бізнесменів, Україна отримала з Китаю частину тестів як безоплатну допомогу, а частину – закупила поза чергою, розповів Ярославський в телевізійному ефірі.

6 серпня на спробу реанімувати концентрацію акцій «Мотор Січі» в китайського інвестора відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з листом, щоб уряд, РНБО та СБУ вжили вичерпних заходів для захисту економічних інтересів держави. Зокрема, Зеленський просить унеможливити «економічно необґрунтоване відчуження» підприємств, які мають для України стратегічне значення.

«Слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, ... а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», – закликав глава держави.

Між тим, в Антимонопольному комітеті повідомили, що китайський інвестор відкликав попередню заяву, але АМКУ все одно продовжать перевірку угод про купівлю акцій «Мотор Січі»: за дорученням президента.

«АМКУ в межах повноважень буде проведена оцінка продажу стратегічного підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству. В разі виявлення порушень будуть вжиті жорсткі заходи реагування у відповідності до чинного законодавства», – повідомили представники комітету в коментарі агенції «Укрінформ».

Чим ризикує Україна?

Прибічники продажу «Мотор Січі» китайцям, зокрема керівник підприємства Вячеслав Богуслаєв та український партнер китайського бізнесу, група DCH, наводять два аргументи на користь угоди: пожвавлення авіабудування в Україні та збереження робочих місць у цьому секторі.

Але якими є ризики?

Така співпраця тягне за собою декілька пов'язаних між собою загроз для України, пояснює у розмові з Радіо Свобода Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

Те, що Китай зосередиться на отриманні українських авіабудівних технологій, а не розвитку виробництва в Україні, натомість Україна може втратити відповідні виробництва, експерт вважає найбільш імовірним.

Виробництво авіадвигунів в Україні, з великим ступенем імовірності, буде згорнуто

«Виробництво авіадвигунів в Україні, з великим ступенем імовірності, буде згорнуто. Китайці використали жадібність українського олігархату і просто знайшли собі партнера для завершення тривалої юридичної процедури. Адже державний концерн «Укроборонпром» відійшов убік», – так пояснює Михайло Гончар появу серед партнерів китайського покупця «Мотор Січі» групи компаній Олександра Ярославського.

З 2016 року в Китаї, в місті Чунцин, будується завод, який має надалі виробляти авіадвигуни за українськими технологіями,та проєктуванням якого займаються українці, про це повідомляли як представник «Мотор Січі» Анатолій Малиш, так і колишній перший віцепрем'єр України Степан Кубів.

Один з працівників «Мотор Січі» поговорив з Радіо Свобода на правах анонімності. За його словами, на підприємстві систематично відправляють фахівців з Запоріжжя до Китаю, на пів року, у відрядження. Джерело Радіо Свобода також повідомило, що і на самому запорізькому підприємстві виконують замовлення з виробництва двигунів для китайських літаків. Радіо Свобода намагається отримати окремі коментарі з цього приводу від керівництва компанії «Мотор Січ».

Будуючи власне виробництво авіадвигунів спільно з українцями, Китай отримає українські військові технології, незалежно від рішень української влади, Антимонопольного комітету і судів. Проте виглядає, що наразі передано не всі технології, якщо китайська сторона досі дбає про зняття арешту з акцій, не виключає Михайло Гончар.

Китай може порушити домовленості з Україною, каже експерт, як це мало місце в інших угодах, зокрема у випадку купівлі недобудованого українського крейсера «Варяг» у 1998 році.

Може бути взаємне охолодження співпраці між Україною та США.

Сполучені Штати, які нині сприймають Китай як основну загрозу для себе, можуть зменшити або припинити тиск на Росію.

«Мотор Січ», додає експерт, є стратегічно важливою ще й з точки зовнішньої політики США, які є чи не єдиним союзником України, що здатний допомогти (і допомагає) стримувати агресію Росії проти України. Якщо Україна як держава не бере до уваги інтереси свого стратегічного союзника, то вона цим ускладнює і питання стримування російської агресії», наголошує експерт. Михайло Гончар зауважує: відповідальність за перебіг подій несе як чинна українська влада, так і попередня, за якої акції стратегічного українського активу змогли купити китайці.

Під загрозою може опинитися отримання Україною американських озброєнь та військової техніки.

Партнери Китаю в Україні, такі, як бізнесмен Олександр Ярославський та окремі посадовці, можуть згодом потрапити під американські санкції. Також опинитися під санкціями може очільник підприємства Вячеслав Богуслаєв, члени його родини та дорога нерухомість, яку вони встигли придбати у країнах ЄС, продовжує експерт.

Українські олігархи вважають себе найхитрішими. Але приклад Дмитра Фірташа мав би бути дуже показовим для Ярославського

«Українські олігархи вважають себе найхитрішими і думають, що можуть обставити все так, щоб їм за це нічого не було. Приклад Дмитра Фірташа мав би бути дуже показовим для Ярославського. Його може чекати щонайменше те саме у разі американських санкцій, які можуть бути персоніфіковано введені в контексті цієї оборудки – за сприяння китайському оборонпрому», – припускає Михайло Гончар.

Що далі?

Наразі можливими є кілька сценаріїв розвитку подій, про які говорять експерти, посадовці та представники бізнесу.

Китайські компанії зрештою отримають «Мотор Січ» – цього не виключає Гліб Канєвський, на це розраховують й самі інвестори – українська DCH та офшорна Skyrizon Aircraft Holdings з китайськими власниками. Донедавна цей сценарій називали найімовірнішим і співрозмовники Радіо Свобода в українських органах влади.

– цього не виключає Гліб Канєвський, на це розраховують й самі інвестори – українська DCH та офшорна Skyrizon Aircraft Holdings з китайськими власниками. Донедавна цей сценарій називали найімовірнішим і співрозмовники Радіо Свобода в українських органах влади. Антимонопольний комітет або інші відомства визнають угоду з продажу акцій нечинною . Такого розвитку подій не виключають в АМКУ та в ОП – за результатами перевірки можливих загроз від угоди.

. Такого розвитку подій не виключають в АМКУ та в ОП – за результатами перевірки можливих загроз від угоди. Замість китайського інвестора може прийти американський. Цей сценарій називає оптимальним, зокрема, Гліб Канєвський:

Логічно було б, щоб американська сторона допомогла Україні знайти альтернативного інвестора

«Логічно було б, щоб американська сторона допомогла Україні знайти якогось альтернативного інвестора. Який був або зі США, або з іншої країни НАТО, а відтак не сприяв би експансіоністським планам китайської влади. Протягом року про це говорили на неофіційному рівні, реальних пропозицій озвучено не було».

Долю українського підприємства вирішить третейський суд. Про це заявив 6 серпня в інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Україна – держава з ринковою економікою. Відповідно, держава не може втручатися у продаж пакетів акцій тим чи іншим інвесторам, купівлю цих акцій будь-ким. І тут насправді питання в площині – третейських, судових суперечок. Коли рішення мають ухвалювати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього в усьому світі, – стверджує прем'єр. – Але питання «Мотор Січі» – справді складне. Воно лежить в розрізі не просто політики, а геополітики. Тому воно буде розв'язане в судовому порядку, тому не можна сказати, що має бути так або інакше, тому що це буде тиск на суди».

Прем'єр уточнив, що питання можна розв'язати через переговори між державою, нинішнім та потенційним інвесторами. Але додав, що уряд наразі не веде міжнародних переговорів щодо долі стратегічного підприємства.

Також Денис Шмигаль висловив упевненість в тому, що за будь-якого розвитку подій треба враховувати інтереси трудового колективу, зберегти підприємство і не втратити його технологій, критично важливих для України.

Буде знайдений компроміс між українськими, китайськими та американськими інтересами – про таку візію щодо майбутнього «Мотор Січі» говорить заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. Однак він не уточнює, яким може бути механізм досягнення компромісу.



Акції «Мотор Січ» перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу.