Китайська компанія і група DCH Олександра Ярославського подали до АМКУ заяву про купівлю «Мотор Січі»

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій підприємства «Мотор Січ», ідеться в повідомленні Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайській фондовій біржі. Про це також 5 серпня інформує DCH Group.

Xinwei уточнює, що 4 серпня її дочірня компанія Beijing Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з державним концерном «Укроборонпром».

«У зв’язку зі змінами, що відбулися в основі ділового співробітництва між Beijing Skyrizon і його дочірніми підприємствами і ДК «Укроборонпром», Beijing Skyrizon провела переговори щодо співпраці в галузі авіаційних двигунів з компанією DCH Group Україна і її дочірніми компаніями, і дійшла згоди», – вказано в повідомленні.

Xinwei нагадує, що АМКУ 9 липня 2019 року повідомив про відкриття справи за заявою Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови) і «Укроборонпрому» про отримання спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ».

Xinwei також наголошує, що суб’єкт угоди і акції цільових активів заморожені, тому успішне проведення цієї реорганізації все ще перебуває під питанням.

Про занепокоєння США продажем «Мотор Січі» китайським власникам заявив під час візиту до Києва в кінці серпня 2019 року Джон Болтон, який був на той момент радником президента США з питань безпеки. Наприкінці 2019 року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США розраховують на нову угоду щодо залучення на «Мотор Січ» американського або іншого інвестора, щоб підприємство не було продано китайському покупцеві.

Акції «Мотор Січ» перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу.