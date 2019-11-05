Боротьба за «Мотор Січ»: замість Китаю цю компанію купить інвестор зі США?

Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю української аерокосмічної компанії «Мотор Січ», яку США хочуть не дати купити Китаєві. Про це пише американський щоденник The Wall Street Journal, посилаючись на «посадовців, ознайомлених зі справою».

Один із таких неназваних посадовців США повідомив, що адміністрація Дональда Трампа звернулася до Еріка Прінса і ще принаймні до одного потенційного покупця з приватного сектору з приводу «Мотору Січі». І останніми тижнями Прінс обговорював цю справу з українськими посадовцями і відвідував головний завод компанії, пише газета.

Як мовиться у статті, Прінс відмовився коментувати ці повідомлення, речник його компанії і його самого підтвердив, що там «розглядають можливість інвестувати» в Україні, «Мотор Січ» наразі не відповів на прохання прокоментувати, а неназваний посадовець українського уряду відмовився коментувати, посилаючись на інтереси національної безпеки.

Видання, цитуючи одного з посадовців США, пише, що адміністрація Трампа також обговорювала купівлю «Мотору Січі» з Максом Поляковим, вихідцем із України, компанія якого Firefly Aerospace у штаті Техас розробляє і виробляє ракети-носії. Сам Поляков заявив виданню, що «наразі передчасно говорити про купівлю акцій «Мотору Січі».

Видання пише, що наприкінці вересня підприємство в Запоріжжі відвідали тимчасовий повірник у справах США в Україні Вільям Тейлор і чільний радник Пентагону в галузі оборонної промисловості з питань України Дональд Вінтер.

Зв’язки з китайцями все тісніші

Посилена співпраця запорізького підприємства з китайцями триває вже кілька років, а перспектива купівлі китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. контрольного пакету акцій «Мотору Січі» викликала занепокоєння у США: Пекін завдяки цьому отримав би доступ до унікальних технологій, важливих для його військових програм.

У Службі безпеки України ще 2018 року повідомляли про підозру, що всупереч українському законодавству, «іноземці» здійснили опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій компанії «Мотор Січ» і оформили його на шість офшорних компаній і фізичну особу. Цією особою виявився керівник Beijing Skyrizon Aviation, китайський мільярдер Ван Цзін.

Попереднього, 2017 року за клопотанням СБУ суд узяв під арешт 41 відсоток акцій «Мотору Січі» – ще тоді з офіційних документів випливало, що згаданий громадянин Китаю володів цією часткою акцій української компанії через підконтрольні йому структури.

У Китаї, в місті Чунціні вже збудований завод для виробництва продукції за українськими технологіями «Мотору Січі», але він наразі не працює в очікуванні на завершення оборудки.

Коли ж нинішнього року вже прямо зайшла мова про можливий продаж китайцям «Мотору Січі», який є приватною акціонерною компанією і державі не підконтрольний, до Києва вирушив тодішній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

США занепокоєні

Публічно, зокрема в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, він висловлювався дипломатично, кажучи лише, що такий можливий продаж є «важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн». На його думку, такою можливою угодою мала б зацікавитися сама українська влада.

А в перебігу його зустрічі в Києві з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком, знову ж за офіційними повідомленнями, сторони обговорили питання співпраці в безпековій і промисловій галузях, зокрема, «захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю».

Данилюк після тієї зустрічі з Болтоном на запитання в інтерв’ю Радіо Свобода про ймовірний продаж акцій «Мотору Січі» компанії з Китаю відповів лише: «Все з точки зору національних інтересів».

Але те ж саме видання The Wall Street Journal тоді повідомляло з посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити купівлі китайською компанією українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, Болтон мав приїхати до Києва саме для того, щоб переконати українську сторону не укладати таку угоду.

І на приїзд Болтона критично відреагував посол Китаю в Україні Ду Вей. «На жаль, у період перебування в Києві пан Болтон висловився в безвідповідальному ключі щодо відносин між Китаєм і Україною, у зв’язку з чим китайська сторона висловлює глибокий жаль», – сказав він.

Можливо, Китай уже перебрав «Мотор Січ»

Наразі згадана угода перебуває в заблокованому стані – її все ще вивчає Антимонопольний комітет України, який має дати (чи не дати) дозвіл на її здійснення.

Проте, як пише The Wall Street Journal, посилаючись на українських посадовців, китайська компанія вже фактично купила «Мотор Січ», переказавши належні кошти і перебравши контроль над офшорними компаніями, які разом мають контрольний пакет акцій. У фірмі Skyrizon ці дані відмовилися коментувати, а її керівник Ван Цзін раніше говорив про деякі непевності щодо купівлі і висловлював сподівання, що її вдасться завершити.

Якщо Китаєві дійсно вдасться досягти свого, звертає увагу автор статті, це може знову дати доступ до двигунів «Мотору Січі» Росії, яка втратила його з початком війни проти України. Адже в липні Китай заявив, що планує розширити військову співпрацю з Росією, щоб протистояти, як кажуть у Пекіні, дедалі більшій загрозі з боку США.

За повідомленням газети, Ерік Прінс, який раніше заснував відому свого часу приватну військово-охоронну компанію Blackwater (Прінс уже продав її, і вона змінила назву), нині керує схожою компанією Frontier Services Group, яка базується в Гонконгу й Пекіні і, зокрема, охороняє китайські бізнесові інтереси в Африці. Але Прінс має бізнес-інтереси і поза межами Китаю. Зокрема, з початку 2014 року, коли почалася війна Росії з Україною, він принаймні дев’ять разів відвідував Україну, пише видання з посиланням на українські дані про перетин українського кордону.

Ерік Прінс є також братом міністра освіти в адміністрації Трампа Бетсі ДеВос.

Він, крім того, має зв’язки і з Росією. У квітні цього року комітет із питань розвідки Палати представників Конгресу США зробив офіційне подання до Міністерства юстиції щодо порушення кримінальної справи проти Прінса. Йшлося про звинувачення, що він кривосвідчив, повідомляючи Конгресові про свою зустріч на Сейшельських островах у січні 2017 року з керівником російського Фонду національного добробуту, мовиться у статті. Це подання досі перебуває на розгляді.