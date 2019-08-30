АМКУ: розгляд справ про купівлю китайською компанією акцій «Мотор Січі» триває

Антимонопольний комітет України продовжує розгляд справ про купівлю китайською компанією акції «Мотор Січі», йдеться у відповіді АМКУ на запит Радіо Свобода.

У комітеті розповіли, що в них на розгляді перебувають справи про набуття компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) та «Укроборонпромом» спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя) і про придбання компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited акцій компаній Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кіпр) та Reckoner Investment Holdings Limited (Кіпр). Усі три компанії мають частку в ПАТ «Мотор Січ».

«Ці концентрації є етапами багатоступеневої трансакції, спрямованої на набуття компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та державою Україна в особі державного концерну «Укроборонпром» спільного контролю над ПАТ «Мотор Січ», – йдеться у відповіді АМКУ на запит Радіо Свобода.

У комітеті зазначили, що справі відкриті з метою проведення поглибленого дослідження впливу концентрацій, зокрема, на ринки авіаційних двигунів для літаків та вертольотів і комплектуючих до них, технічного обслуговування та ремонту авіаційних двигунів і промислових газотурбінних приводів.

«Наразі розгляд справ триває. За результатами їх розгляду комітет ухвалить рішення відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції та у встановлені законодавством строки», – заявили в АМКУ.

Акціями Skyrizon Aircraft Holdings Limited опосередковано володіє китайська Beijing Skyrizon Aviation Industry.

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон мав приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

Українське підприємство, за повідомленнями, хоче придбати китайська компанія Beijing Skyrizon Aviation. У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, пише газета.

27 серпня Болтон, коментуючи ситуацію навколо «Мотор Січі», заявив, що можливою угодою мала б зацікавитися сама українська влада: «Нова українська влада президента (Володимира) Зеленського очевидно зараз має це за свій найвищий пріоритет, і він мав би переконатися, перш ніж операцію такого роду дозволять здійснити, що він цього справді виграє український народ».

Акціонерне товариство «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.