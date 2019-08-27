«Мотор Січ»: заради чого в Україну їде помічник президента США з нацбезпеки?

Запоріжжя – Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон офіційно анонсував свій візит до України. Журналісти американського видання The Wall Street Journal називають основною причиною його приїзду до країни продаж українського підприємства «Мотор Січ», головний офіс якого базується у Запоріжжі, китайським компаніям. За даними американського видання, у Вашингтоні вважають, що купівля українського авіаційного виробника значно підсилить оборонний потенціал Піднебесної, тому Болтон намагатиметься переконати власників підприємства та владу України скасувати угоду.

Історія

Основою для створення «Мотор Січі» стало підприємство, засноване у 1907 році. Первинно воно виробляло сільгоспмашини та інструменти. У 1915 році змінився власник та напрямок діяльності заводу: з 1916 року на підприємстві збирають поршневі двигуни. За радянського режиму завод продовжує працювати у сфері моторобудування. Так, з 1953 року тут починають виробляти на заводі реактивні двигуни.

У березні 1994 року, після здобуття Україною незалежності, уряд своїм рішенням дозволив провести приватизацію цього підприємства. Головою правління утвореного внаслідок приватизації у 1995 році відкритого акціонерного товариства «Мотор Січ» став В’ячеслав Богуслаєв, який очолював підприємство з 1988 року.

Наразі «Мотор Січ» являє собою групу компаній, до якої, зокрема, входять моторобудівний завод «Мотор Січ», його відокремлені підрозділи, як-от Запорізький машинобудівний завод імені В. І. Омельченка, Волочиський машинобудівний завод у Хмельницькій області та Лубенський верстатобудівний завод на Полтавщині тощо.

До 2014 року в управлінні «Мотор Січі» перебував також Сніжнянський машинобудівний завод у Донецькій області. Наразі це підприємство розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території. У січні 2018 року на підприємстві «Мотор Січ» повідомили, що завод у Сніжному залишається під контролем підприємства, однак переданий під управління іноземній компанії.

У 2018 році підприємство «Мотор Січ» входило у «топ-200 найбільших роботодавців України», перебуваючи на 11-й позиції всеукраїнського рейтингу. На підприємстві працювало до 30 тисяч людей.

Продукція

«Мотор Січ» є одним із провідних світових виробників авіаційних двигунів для літаків і вертольотів. Підприємство також займається їх розробкою та обслуговуванням. На «Мотор Січ» працюють і над серійним запуском власних гелікоптерів. Зокрема, у квітні 2018 року підприємство почало випробовування гвинтокрилу «Надія» з метою отримання української та міжнародної сертифікації.

Основна продукція підприємства має подвійне призначення: може використовуватися як в цивільних, так і військових цілях. «Мотор Січ» є одним із 92 приватних оборонних підприємств України. До таких також відносяться автомобілебудівна компанія «АвтоКрАЗ», науково-виробниче підприємство «Аеротехніка», яке займається розробкою зенітних комплексів і радарів.

Продукція «Мотор Січ» не обмежується лише сферою авіації. Підприємство виробляє газотурбінні приводи для газо- та нафтоперекачувальних агрегатів, газотурбінні електростанції, газоперекачувальні агрегати, вітроелектростанції. Підприємство випускає і товари широкого вжитку, як-то двигуни для мотоблоків, мінітракторів, бензопили тощо.

Співпраця з Китаєм та продаж акцій

У травні 2017 року міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів під час одного зі своїх брифінгів повідомив про створення спільного підприємства «Мотор Січ» та компанії Skyrizon у китайському Чунціні. Передбачалось, що воно вироблятиме авіаційні двигуни і газотурбіні установки. А пізніше голова Наглядової ради «Мотор Січ» Анатолій Малиш заявив виданню Delo.ua: будівництво в Китаї почалося ще 2016 року, і підприємство виступає його куратором та проектувальником.

Згодом питання продажу акцій підприємства іноземним, зокрема китайським, компаніям опинилися в центрі уваги правоохоронних органів України. Так, 20 липня 2017 року на підприємстві відбулися обшуки у справі, яку вів департамент з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки ГПУ. Коментуючи слідчі дії, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що стосовно підприємства «Мотор Січ» розслідують кілька кримінальних проваджень, зокрема, СБУ розслідує виведення великої частини акцій на офшорні компанії і передачу їх у власність в невстановленому законодавством порядку.

На озвучені прокуратурою обвинувачення на підприємстві «Мотор Січ» відреагували, оприлюднивши офіційну заяву на сайті підприємства. У ній було зазначено, що товариство не контролює процес розпорядження своїми активами власників акцій підприємства, адже з 1994 року є акціонерним товариством з приватною формою власності і не входить до складу підприємств-учасників державного концерну «Укроборонпром», які мають узгоджувати з державними структурами відчуження акцій.

Також у вересні 2017 року стало відомо про те, що СБУ розслідує щодо «Мотор Січі» справу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ст.113 Кримінального кодексу України (диверсія). Тоді за клопотанням правоохоронних органів слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва було накладено арешт на акції підприємства. У тексті судового рішення також йшлося про те, що 56% акцій підприємства опосередковано володіє громадянин Китаю, власник Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.

Нові обшуки на підприємстві, в яких фігурували питання продажу «Мотор Січі» іноземцям, відбулися вже 23 квітня 2018 року. Пресслужба СБУ повідомляла, що представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво й передати технології. Для реалізації цих намірів, всупереч українському законодавству, іноземці здійснили опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій компанії «Мотор Січ», який наразі оформлений на шість офшорних компаній та фізичну особу, заявили правоохоронці.

У відповідь на це керівництво «Мотор Січі» назвало обшуки «етапом рейдерського захоплення». Коментуючи обвинувачення в концентрації пакету акцій у руках іноземця, голова правління підприємства В’ячеслав Богуслаєв заявив, що акції підприємства перебувають у вільному продажу на біржах.

«Останній час втрачаємо Китай та Індію – туди не їздять наші керівники. Що робити, якщо ми втрачаємо ринок? Один шлях, як роблять англійці, американці, французи – у тій країні, де в нас великий ринок, треба створювати сервісні служби з ремонту, обслуговування, навчання персоналу, а для цього треба мати територію. У мене грошей нема, щоб будувати завод. Ми знаходимо партнера у тій країні. Окрім того, за законами Китаю, іноземці не можуть там відкрити компанію. Тому я кілька років шукав, з ким об’єднатися, і на одній виставці мені порадили кількох підприємців, готових займатися авіаційною технікою. Там будується завод. Все легально робиться. Спроектовано завод, вклали китайці гроші, у нас підготовлено ліцензійну угоду за законами України», – сказав Богуслаєв.

Тоді ж Богуслаєв також повідомив про продаж своїх акцій «Мотор Січі» китайцям: «Я продав свої 15%, отримав дозвіл Національного банку…Все зроблено легально».

Наразі, за даними «Громадського телебачення», угода про купівлю 50% акцій «Мотор Січі» китайськими компаніями подана на узгодження до Антимонопольного комітету України.