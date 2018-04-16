На території аеродрому запорізького підприємства «Мотор Січ» відбулися випробування нового гвинтокрилу українського виробництва «Надія». За словами розробників, вертоліт упродовж року має пройти випробування та отримати українську та міжнародну сертифікацію. Орієнтовна вартість гвинтокрилу 2 мільйони гривень. Висота польоту – до 5 тисячі метрів, вантажопідйомність – близько тони. За словами розробників, машина може використовуватися як в цивільних, так і у військових цілях. Основні комплектуючі, встановлені на гвинтокрилі «Надія» – лопасті, двигун, редуктор, стенди тощо – українського виробництва.