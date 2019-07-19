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19 Липень 2019, Київ 17:06
Новини | Політика

СБУ: «Мотор Січ» протягом 2 років фінансувала діяльність «ДНР»

На підприємстві «Мотор Січ» заяву СБУ наразі не коментували

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Служба безпеки України заявляє, що припинила протиправну діяльність групи компаній «Мотор Січ», яка протягом двох років фінансувала діяльність підтримуваного Росією угруповання «ДНР».

«Оперативники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що посадовці відокремленого підрозділу групи – «Сніжнянський машинобудівний завод», який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, при здійсненні господарської діяльності розробили і реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ і так званої «ДНР», – йдеться в повідомленні СБУ, оприлюдненому 19 липня.

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«У результаті оборудки до «Центрального Республиканского банка «ДНР» надходили платежі «Сніжнянського машинобудівного заводу» у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих «податків та інших обов’язкових платежів», – додали в СБУ.

За даними відомства, за 2015 рік «Сніжнянський машинобудівний завод» до «бюджету» «ДНР» сплатив понад 32 мільйони російських рублів.

У СБУ також заявили, що завод на безоплатній основі передавав товарно-матеріальні цінності для потреб так званого «Міністерства доходів і зборів» «ДНР», через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків.

«Українське підприємство «Мотор Січ» постачає запчастини військовим Росії»: що про це відомо – відеосюжет
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«Українське підприємство «Мотор Січ» постачає запчастини військовим Росії»: що про це відомо – відеосюжет

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Слідчі Служби безпеки України і прокурор Донецької області оголосили підозру директору і начальнику фінансового відділу «Сніжнянського машинобудівного заводу» за статтею «фінансування тероризму».

На підприємстві «Мотор Січ» заяву СБУ наразі не коментували.

Раніше проект Bihus.Info у своєму розслідуванні повідомляв, що запорізьке підприємство «Мотор Січ» постачає до Росії комплектуючі для двигунів, у тому числі для військових вертольотів і літаків, незважаючи на заборону експорту військової техніки в Росію.

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