«Українське підприємство «Мотор Січ» постачає запчастини військовим Росії»: що про це відомо

Веніамін Трубачов

Новий скандал в українській оборонній промисловості. Запорізьке підприємство «Мотор Січ» постачає до Росії комплектуючі для двигунів, в тому числі для військових вертольотів і літаків, йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші» проекту Bihus.Info. Підприємство «Мотор Січ» належить народному депутату В'ячеславу Богуслаєву. Сам він ці звинувачення не коментує. Зараз він зайнятий підготовкою до парламентських виборів, які заплановані на 21 липня, – Богуслаєв знову хоче потрапити до Верховної Ради України.

«Надія» – перший повністю український гелікоптер. Його зібрали на заводі «Мотор Січ». Принаймні так кажуть конструктори. Під час презентації новинку розхвалював керівник підприємства В'ячеслав Богуслаєв.

«Наша мрія збулася, я цим сьогодні пишаюся і доповідаю своєму президенту і уряду, що ми готові сьогодні робити будь-які замовлення для народного господарства, для спецслужб України», – говорив Богуслаєв.

За даними «Наших грошей», Богуслаєв «робить замовлення» не тільки для українських спецслужб, а й для російських. Журналісти стверджують, що на авіаційному підприємстві «Мотор Січ» обслуговують двигуни російських військових вертольотів.

«Безпосередньо «Мотор Січ» отримувало підряди на обслуговування двигунів «Спеціального льотного загону «Росія». Це робили не тільки «Мотор Січ», а й інші афілійовані з нею структури – наприклад, фірма «Борисфен», яка належить Богуслаєву», – йдеться в розслідуванні.

«Спеціальний льотний загін «Росія» обслуговує літаки перших осіб держави, в тому числі борт президента Росії Володимира Путіна, а також авіацію спецслужб, в тому числі співробітників ФСБ – саме з цим підприємством співпрацює «Мотор Січ», стверджують журналісти.

Один із найпоширеніших двигунів «Мотор Січ» – модель ТВ3-117. Велика частина російських гелікоптерів експлуатує саме цю модель двигуна.

«Мотор Січ» – одне з найбільших авіаційних підприємств в Україні, які займаються розробкою, виробництвом і ремонтом газотурбінних двигунів для літаків і гелікоптерів, у тому числі і військових. Це фрагмент презентаційного ролика.

«Гелікоптерна програма передбачає кілька етапів, від модернізації і заміни двигунів існуючих гелікоптерів до розробки і сертифікації гелікоптерів власної конструкції», – йдеться в рекламному ролику компанії.

До початку війни на Донбасі велику частину замовлень підприємство «Мотор Січ» отримувало саме з Росії. У 2014 році президент України Петро Порошенко заборонив будь-яке військово-технічне співробітництво з Москвою. Але журналісти виявили, що завод, як і раніше, продавав обладнання Росії.

Зараз Богуслаєв не коментує звинувачення. Скандали, пов'язані з торгівлею в оборонній сфері, з'являються останнім часом регулярно. Росія має потребу у великій кількості комплектуючих для військової техніки, які виробляються ще з часів Радянського Союзу тільки в Україні, кажуть військові експерти, і готова за це платити величезні гроші.

«Це і необхідність сервісу міжконтинентальних балістичних ракет, це не тільки поставки двигунів для гелікоптерів, а й літаків, це, природно, і газові турбіни для військових кораблів, корветів, фрегатів, технології, виробництво яких хоча і передані, Росія не зуміла освоїти», – говорить Валентин Бадрак, член правління «Українського інституту безпекових досліджень».

Але за п'ять років війни не було жодного судового рішення і ніхто не поніс відповідальності за торгівлю в оборонній сфері між Україною і Росією.

«Тут своє слово повинна сказати Служачи безпеки України як контролюючий орган, як контррозвідувальна структура, яка повинна перешкоджати українським поставкам, потраплянню технологій ворожим підприємствам і заборонити переоснащення російської армії за рахунок українських підприємств», – говорить Бадрак.

У той же час йде торгівля і в зворотному напрямку. Українська преса неодноразово писала про корупцію в «Укроборонпромі» і постачання російських запчастин українським бронетанковим і авіазаводам контрабандним шляхом і за завищеними цінами. Теж безліч кримінальних справ, жодного вироку поки не було винесено.

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»