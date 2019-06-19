Україна на Міжнародному авіакосмічному салоні в Ле Бурже: ракети-носії, літаки та дрони

Майже 2,5 тисячі компаній із 50 країн світу представляють свої авіакосмічні розробки на 53-му Міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show у французькому Ле Бурже. Україна теж бере участь у виставці. Якими українськими розробками цікавляться міжнародні компанії? Які результати перших днів роботи авіасалону?

Paris Air Show – один із найпрестижніших авіасалонів у світі. Проходить ця виставка поблизу Парижа раз на два роки і стає майданчиком для демонстрації нових технологій, матеріалів та зразків авіаційної і космічної техніки.

Україну на авіасалоні-2019 у Ле Бурже представляють КБ «Південне» і ДП ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «Антонов», АТ «Мотор Січ», ДП «Івченко-Прогрес» і ДК «Укроборонпром».

«На нашій, спільній із ДП ВО «Південний машинобудівний завод», експозиції представлені макети діючої ракети-носія «Антарес», перспективних РН – «Циклон-4М», «Циклон-1М» і «Маяк-SH-5», макет космічного апарату «YuzhSat-1» і вакуумний паливний бак, який виготовлений на новітніх виробничих потужностях КБ «Південне», – повідомляють у конструкторському б'юро.

Найбільший інтерес викликає українська ракета-носій легкого класу «Циклон-1М». І 18 червня вже було підписано угоду про спільну діяльність у рамках розробки цього проекту. Із ким саме КБ «Південне» підписало угоду, поки не повідомляють.

Державне підприємство «Антонов» представляє на Ле Бурже сімейство регіональних літаків Ан-1х8 та військового-транспортний літак короткого зльоту та посадки Ан-188.

«Антонов» повідомляє про низку зустрічей із представниками європейських компаній, а також із країн Близького Сходу, Південно-Східної Азії. Зокрема, зустрічей з питань розвитку співпраці за напрямами модернізації системи підготовки повітря та кондиціонування для літаків Ан-178 та Ан-124; ознайомлення з технологіями використання високоточних роботизованих комплексів для складання літаків марки «Ан».

ОАЄ хочуть українські БПЛА

Україна і Об’єднанні Арабські Емірати домовилися про низку спільних проектів в авіаційній сфері, а також щодо виробництва і постачання техніки для сухопутних військ ОАЕ.

Про це повідомив генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Павло Букін після зустрічі у рамках 53-го Paris Air Show 2019 Le Bourget із заступником міністра оборони ОАЕ Абдулою Аль Хашмі.

Букін повідомив, що сторони обговорили широкий спектр співпраці, зокрема, щодо логістичного забезпечення потреб Сухопутних військ ОАЕ.

Одним із перспективних проектів, які обговорюються, є налагодження спільного виробництва безпілотних літальних апаратів на основі розробок ДП «Антонов».

МВС придбає 13 літаків Ан-178, але й також французькі гелікоптери

У виставці Paris Air Show у Ле-Бурже взяв участь і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Там він, зокрема, повідомив про домовленість закупити для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту 13 літаків Ан-178 концерну «Антонов».

«Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії та рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через три роки літаки вже будуть на службі», – пообіцяв Аваков.

Ці військово-транспортні літаки планують використовувати у надзвичайних ситуаціях: для потреб ДСНС, для пожежогасіння, для рятувальних операцій, а також, повідомив Аваков, «для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями».

Президент авіаконцерну «Антонов» Олександр Донець розповів, що робота над реалізацією цього проекта уже триває.

«Ми досягли консенсусу з технологічних моментів, пов'язаних з комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак із сертифікатом експлуатації», – сказав Донець.

Якщо це не просто «політичні заяви» і це справді здійсниться, то це може стати «порятунком авіапрому» – так прокоментував цю інформацію директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння / CACDS Валентин Бадрак.

Разом із тим, Арсен Аваков повідомив про те, що досягнуто домовленість із компанією Airbus Helicopters про отримання Україною 5 нових французьких гелікоптерів. Три гелікоптери Н225 отримають ДСНС та Нацгвардія, а ще два гелікоптери Н125 будуть передані Льотній академії МВС у Кременчуці для навчання пілотів.

Ця домовленість досягнута в рамках ратифікованої парламентом угоди між Україною і Францією щодо офіційної підтримки створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні.

Експерти критикують цю угоду і рішення парламенту, оскільки, на їхню думку, це «знищує вертольотобудування в Україні».

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Росія через санкції демонструє лише цивільні розробки

Більшість російських інформаційних ресурсів пишуть про те, що Україна через «через фінансові проблеми» не представила на авіасалоні у Ле Бурже жодної діючої моделі, а лише макети. При цьому вони наголошують на успішній участі Росії, приховуючи інформацію про те, що через санкції Росія не має права демонструвати військові розробки і теж має у Ле Бурже лише статичні експозиції.

При цьому російські ЗМІ намагаються уникати словосполучення – «через антиросійські санкції», і заміняють його фразами – «через відомі причини» або «обмеження».

Так у прес-службі «РОСТЕХу» агенції РБК повідомили, що на авіасалоні у Ле Бурже Росія «не буде показувати натурні зразки продукції... у зв'язку з існуючими обмеженнями».

«РИА Новости» повідомляють, що від Росії «розгорнуті лише кілька експозицій, зокрема, «Вертольотів Росії», ОАК (Об'єднаної авіабудівної корпорації) і Рособоронекспорту», не пояснюючи, що це цивільні розробки.

Головний науковий інститут «Роскосмосу» ЦНДІМАШ представляє на Міжнародному аерокосмічному салоні концепцію російської «Місячної дослідницької програми». Росіяни хочуть висадитися на природний супутник Землі у 2030 році, провести «експерименти на поверхні і прикладні наукові дослідження». Суть цього проекту росіяни теж демонструють на макеті.

Paris Air Show 2019 проходить в передмісті французької столиці – Ле Бурже. Це вже 53-й авіакосмічний салон. Він відкрився 17 червня і триватиме до 23 червня. Виставка проводиться, починаючи із 1908 року і на цей час посідає перше місце за кількістю учасників та укладених угод.

Україна, як країна-розробник авіаційної та космічної техніки, яка входить у десятку країн світу, що володіють повним циклом створення авіаційної техніки, регулярно бере участь у цій виставці.

Проте, після розпаду СРСР, галузь переживала важкі часи – і через розрив старих економічних зв'язків, втрати традиційного ринку збуту, і через відсутність навичок самостійного ведення бізнесу на міжнародному рівні, і через брак належного державного фінансування.

Це призвело до зупинки серійного виробництва літаків, скорочення кількості фахівців і відставання від світових тенденцій.

Тільки у червні 2018 року Україна ухвалила «Стратегію відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року».