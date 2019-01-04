«Антонов» підписав новий контракт на перевезення в інтересах НАТО і ЄС

Українське державне підприємство «Антонов» повідомляє про укладення нового контракту терміном на три роки в рамках програми SALIS – стратегічних перевезень в інтересах НАТО та ЄС.

«Літаки парку авіакомпанії «Авіалінії Антонова», авіатранспортного підрозділу ДП «Антонов», продовжать виконання стратегічних авіаперевезень в рамках програми SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Відповідний контракт укладено на чергові три роки – до 31 грудня 2021 року. Відповідно до контрактних зобов’язань, починаючи з 1 січня 2019 року, ДП «Антонов» надає два літаки Ан-124-100 на постійній основі для виконання авіаперевезень в інтересах учасників програми SALIS», – йдеться в повідомленні підприємства у Facebook.

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З 2019 року Росія виходить із транспортного проекту НАТО з перевезення великогабаритних вантажів літаками Ан-124 «Руслан». Єдиним учасником програми SALIS залишається Україна.

Держпідприємство «Антонов» – виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225 «Мрія».

Літак «Мрія» є найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.