«Антонов»: готові гарантувати надання літаків для перевезень в інтересах НАТО і ЄС

Україна готова гарантувати міжнародним партнерам надання своїх літаків для стратегічних перевезень в інтересах НАТО та ЄС.

Як повідомляє прес-служба держпідприємства «Антонов», представники компанії від сьогодні і до 29 квітня беруть участь у міжнародному аерокосмічному салоні в Берліні, там представляють найбільший в світі транспортний літак Ан-225 «Мрія».

Основна мета презентації – повідомити, що попри вихід Росії з програми SALIS, компанія «Антонов» готова надати повний спектр послуг країнам-учасницям і гарантувати надання літаків «Руслан» та «Мрія» для стратегічних перевезень в інтересах НАТО і ЄС.

До складу повітряного флоту «Авіаліній Антонова» входять 7 літаків, найбільша вантажопідйомність одного з них – до 250 тонн.

Держпідприємство «Антонов» – виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства – літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Літак «Мрія» є найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.