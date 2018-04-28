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28 Квітень 2018, Київ 17:55
Україна

Україна на берлінському Міжнародному авіакосмічному салоні

Український літак Antonov AN-225 «Мрія» на Авіасалоні у Берліні. 28 квітня, 2018 року

У західній частині німецького столичного летовища Brandenburg International Airport BBI триває традиційний авіасалон ILA Berlin Air Show. Це – найбільша світова аерокосмічна виставка, на якій представлена високотехнологічна продукція з усіх секторів авіаційно-космічної промисловості. Понад 1000 експонентів із 41 країн – величезні корпорації і вузькоспеціалізовані постачальники демонструють тут свій досвід: від цивільної авіації до оборони, безпеки та космосу, від безпілотних літальних апаратів до обладнання, двигунів і сучасних матеріалів.

Берлінський Міжнародний авіакосмічний салон ILA Berlin Air Show, який проходить з 25 по 29 квітня, це передусім подія, котра незмінно відіграє роль провідного огляду досягнень авіакосмічної галузі. На відміну від інших таких виставок вона пропонує оптимальний вихід на ринки Європейського Союзу та авіакосмічні ринки Центральної і Східної Європи, котрі динамічно розвиваються. Головні теми експозиції – цивільна та військова авіація, оборона, космос, постачальники, безпілотні системи, гелікоптери, інформаційна безпека.

Фахівці в галузі повітряного сполучення прогнозують, що у найближчі 20 років настане потреба у виробництві 22 тисяч 700 ще сучасніших, ніж досі, пасажирських лайнерів. Також комерційне повітряне сполучення уже до 2025 року має збільшитися у понад два рази. Щодо космічної галузі, котра розвивається такими «галактичними» темпами, годі й казати. Водночас споживачі ставлять виробникам дедалі жорсткіші вимоги не лише щодо технічних характеристик нової техніки, а й щодо екологічності літальних апаратів. Тож той, хто зуміє поєднати ці якості, той і на коні, тобто той і буде її постачальником.

Українські досягнення світового рівня

У зв’язку з такими викликами – особливий інтерес був до української експозиції. До Берліна приїхали представники компанії Antonov Airlines, які представили свій найбільший у світі транспортник «Мрія», Державного космічного агентства України, КБ «Південне», «Південмаш», «Хартрон», ВАТ «Мотор Січ».

Черга до «Мрії», Берлін, 28 квітня 2018 року
Черга до «Мрії», Берлін, 28 квітня 2018 року

Відвідувачі з усіх куточків не лише Німеччини, а й світу у черзі до АН-225:

«Звичайно «Мрія» вражає своїми розмірами. Присутність літака на виставці – стала причиною для мене приїхати сюди з Швейцарії. Мені довелося бачити його раніше, але не так близько. Це вражає!», – говорить Йозеф Альбінг.

«Мені цікавий літак як фахівцю. Я хотів особисто подивитися, як насправді виглядає машина, яка належить до категорії надважких транспортних літаків. Унікальні дані: маса порожнього судна становить 250 т, довжина – 84 м, висота – 18,1 м, а розмах крила – 88,4 м. Кожна з основних стійок шасі має сім пар коліс! Однак на летовищі «Мрія» перевершує усі очікування» – зізнається німецький авіаконструктор Ульріх Бек.

В окремих розділах експозиції презентовано останні досягнення світового рівня – ракетоносії Cyclone-4M, Zenit-3SL, Mayak-33-4Н, макети космічного апарату «Січ-2М», а також макети двигунів РД-810 і РД-843, паливний (кріогенний) бак та агрегат автоматики.

Україна на авіасалоні у Берліні, 28 квітня 2018 року
Україна на авіасалоні у Берліні, 28 квітня 2018 року

Результатом знайомств, переговорів і зустрічей у Берліні стало підписання низки міжнародних угод з авіакосмічних розробок. Також у робочому процесі перебувають пропозиції від німецьких та іспанських партнерів. Про це представникам ЗМІ повідомив керівник делегації України на виставці, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко. Утім він вважає це закономірним, адже, за його словами, «Україна посідає одне з провідних місць у розвитку авіакосмічної галузі». А в перспективі – створення нової державної програми розвитку космічної галузі, яка напрацьовується фахівцями Мінекономрозвитку, за підтримки уряду України. Тож учасники виставки могли переконатися не лише в нинішніх надбаннях авіаційної і космічної галузей України, а й у їхніх потенційних можливостях.

Українська експозиція на авіасалоні у Берліні, 28 квітня 2018 року
Українська експозиція на авіасалоні у Берліні, 28 квітня 2018 року

Діапазон льотної техніки цивільної авіації, котра демонструється на авіакосмічному салоні ILA Berlin Air Show охоплює широкий спектр – від надлегких спортивних літальних апаратів, літаків ділової авіації та авіації загального призначення до широкофюзеляжних машин. За програмою салону, щодня демонструються польоти для замовників цієї техніки і демонстраційні – для учасників виставки, у тому числі, надпотужних, з управлінням вектором тяги безпосередньо на території виставки.

200 світових новинок, що здіймаються у небо

На виставці представлені всі сучасні пасажирські лайнери, серед яких увагу привертають передовсім новітній А350 та остання модифікація Боїнга-747, що його представила «Люфтганза», а також A380, A340 BLADE, A350 XWB, B747-8, A400M, Beluga, CS-300, Kawasaki P1 – загалом 200 новинок. Уже цими вихідними відвідувачі салону побачать показові виступи А350, нового важкого транспортного гелікоптера Sikorksky CH53К, а також СH-47 («Чинук»).

Але попри всі цивільні досягнення, відвідувачам кидається у вічі домінування на виставці військової техніки. Адже для виробників бойових систем ILA є унікальним форумом демонстрації їхньої продукції. Тут не лише можна порівняти літальні апарати, а й ознайомитися з сучасними розробками у галузі управління спільними операціями найрізноманітніших видів збройних сил, системами космічного базування, безпілотниками, високоякісними компонентами озброєнь і оснащення, а також системами рятувально-евакуаційних заходів.

Тож програма нинішнього авіасалону – це передусім виставка досягнень військово-промислового комплексу країн НАТО. Як повідомляють прес-релізи салону, найбільше експонатів пропонують не цивільні розробники й підприємства, не «Люфтганза», а Бундесвер (Міністерство оборони ФРН – ред.) зі своїми американськими колегами. Тож виставкове поле справді нагадує військову базу. Основна програма цієї експозиції – показові польоти гелікоптерів і літаків Бундесверу, ВПС І ВМФ США. Те, що вони творили в небі навіть під час тренувань, зокрема новітні американські винищувачі F-35, важко піддається усвідомленню, що за штурвалами не … роботи…

Україна на світовому ракетно-космічному ринку

Європейські партнери купують наші комплектуючі і технології. Це – найкраще свідчення, що українська космічна галузь справді перебуває на світовому рівні
Павло Дегтяренко

Саме через таку спрямованість салону українська експозиція Державного космічного агентства (ДКА) викликала непідробний інтерес у фахівців зі світових космічних агентств і підприємств-виробників. І хоч ракетно-космічний ринок тісний, говорить голова ДКА Павло Дегтяренко, і працювати на ньому непросто, але європейські партнери купують наші комплектуючі і технології. Це – найкраще свідчення, що українська космічна галузь справді перебуває на світовому рівні. Те, що ми пропонуємо і продаємо європейським партнерам, – краще в світі, каже він.

Павло Дегтяренко повідомив, що українські фахівці працюють над низкою проектів для майбутнього співробітництва зі світовими космічними агентствами. Досвід такої співпраці вже є: участь українських підприємств у проекті європейської ракети-носія Vega, для якої вони виробляють двигун четвертого ступеня. Цей агрегат відповідає за точність виведення космічних апаратів на орбіту. У тому, що ракета-носій 11 разів злітала без зауважень, є участь і українських підприємств ракетної галузі, – вважає Павло Дегтяренко.

За повідомленням адміністрації салону, за чотири дні роботи виставку відвідають понад 150 тисяч учасників і гостей. Подбати про їхню безпеку, в тому числі, чи передовсім, під час демонстраційних польотів – один із пріоритетів організаторів. Після падіння літака у 1988 році у натовп глядачів, коли загинуло 70 осіб, німецьке законодавство вдосконалили: воно регламентує жорсткі правила, котрі унеможливлюють подібні трагедії.

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