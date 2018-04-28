Україна на берлінському Міжнародному авіакосмічному салоні

У західній частині німецького столичного летовища Brandenburg International Airport BBI триває традиційний авіасалон ILA Berlin Air Show. Це – найбільша світова аерокосмічна виставка, на якій представлена високотехнологічна продукція з усіх секторів авіаційно-космічної промисловості. Понад 1000 експонентів із 41 країн – величезні корпорації і вузькоспеціалізовані постачальники демонструють тут свій досвід: від цивільної авіації до оборони, безпеки та космосу, від безпілотних літальних апаратів до обладнання, двигунів і сучасних матеріалів.

Берлінський Міжнародний авіакосмічний салон ILA Berlin Air Show, який проходить з 25 по 29 квітня, це передусім подія, котра незмінно відіграє роль провідного огляду досягнень авіакосмічної галузі. На відміну від інших таких виставок вона пропонує оптимальний вихід на ринки Європейського Союзу та авіакосмічні ринки Центральної і Східної Європи, котрі динамічно розвиваються. Головні теми експозиції – цивільна та військова авіація, оборона, космос, постачальники, безпілотні системи, гелікоптери, інформаційна безпека.

Фахівці в галузі повітряного сполучення прогнозують, що у найближчі 20 років настане потреба у виробництві 22 тисяч 700 ще сучасніших, ніж досі, пасажирських лайнерів. Також комерційне повітряне сполучення уже до 2025 року має збільшитися у понад два рази. Щодо космічної галузі, котра розвивається такими «галактичними» темпами, годі й казати. Водночас споживачі ставлять виробникам дедалі жорсткіші вимоги не лише щодо технічних характеристик нової техніки, а й щодо екологічності літальних апаратів. Тож той, хто зуміє поєднати ці якості, той і на коні, тобто той і буде її постачальником.

Українські досягнення світового рівня

У зв’язку з такими викликами – особливий інтерес був до української експозиції. До Берліна приїхали представники компанії Antonov Airlines, які представили свій найбільший у світі транспортник «Мрія», Державного космічного агентства України, КБ «Південне», «Південмаш», «Хартрон», ВАТ «Мотор Січ».

Відвідувачі з усіх куточків не лише Німеччини, а й світу у черзі до АН-225:

«Звичайно «Мрія» вражає своїми розмірами. Присутність літака на виставці – стала причиною для мене приїхати сюди з Швейцарії. Мені довелося бачити його раніше, але не так близько. Це вражає!», – говорить Йозеф Альбінг.

«Мені цікавий літак як фахівцю. Я хотів особисто подивитися, як насправді виглядає машина, яка належить до категорії надважких транспортних літаків. Унікальні дані: маса порожнього судна становить 250 т, довжина – 84 м, висота – 18,1 м, а розмах крила – 88,4 м. Кожна з основних стійок шасі має сім пар коліс! Однак на летовищі «Мрія» перевершує усі очікування» – зізнається німецький авіаконструктор Ульріх Бек.

В окремих розділах експозиції презентовано останні досягнення світового рівня – ракетоносії Cyclone-4M, Zenit-3SL, Mayak-33-4Н, макети космічного апарату «Січ-2М», а також макети двигунів РД-810 і РД-843, паливний (кріогенний) бак та агрегат автоматики.

Результатом знайомств, переговорів і зустрічей у Берліні стало підписання низки міжнародних угод з авіакосмічних розробок. Також у робочому процесі перебувають пропозиції від німецьких та іспанських партнерів. Про це представникам ЗМІ повідомив керівник делегації України на виставці, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко. Утім він вважає це закономірним, адже, за його словами, «Україна посідає одне з провідних місць у розвитку авіакосмічної галузі». А в перспективі – створення нової державної програми розвитку космічної галузі, яка напрацьовується фахівцями Мінекономрозвитку, за підтримки уряду України. Тож учасники виставки могли переконатися не лише в нинішніх надбаннях авіаційної і космічної галузей України, а й у їхніх потенційних можливостях.

Діапазон льотної техніки цивільної авіації, котра демонструється на авіакосмічному салоні ILA Berlin Air Show охоплює широкий спектр – від надлегких спортивних літальних апаратів, літаків ділової авіації та авіації загального призначення до широкофюзеляжних машин. За програмою салону, щодня демонструються польоти для замовників цієї техніки і демонстраційні – для учасників виставки, у тому числі, надпотужних, з управлінням вектором тяги безпосередньо на території виставки.

200 світових новинок, що здіймаються у небо

На виставці представлені всі сучасні пасажирські лайнери, серед яких увагу привертають передовсім новітній А350 та остання модифікація Боїнга-747, що його представила «Люфтганза», а також A380, A340 BLADE, A350 XWB, B747-8, A400M, Beluga, CS-300, Kawasaki P1 – загалом 200 новинок. Уже цими вихідними відвідувачі салону побачать показові виступи А350, нового важкого транспортного гелікоптера Sikorksky CH53К, а також СH-47 («Чинук»).

Але попри всі цивільні досягнення, відвідувачам кидається у вічі домінування на виставці військової техніки. Адже для виробників бойових систем ILA є унікальним форумом демонстрації їхньої продукції. Тут не лише можна порівняти літальні апарати, а й ознайомитися з сучасними розробками у галузі управління спільними операціями найрізноманітніших видів збройних сил, системами космічного базування, безпілотниками, високоякісними компонентами озброєнь і оснащення, а також системами рятувально-евакуаційних заходів.

Тож програма нинішнього авіасалону – це передусім виставка досягнень військово-промислового комплексу країн НАТО. Як повідомляють прес-релізи салону, найбільше експонатів пропонують не цивільні розробники й підприємства, не «Люфтганза», а Бундесвер (Міністерство оборони ФРН – ред.) зі своїми американськими колегами. Тож виставкове поле справді нагадує військову базу. Основна програма цієї експозиції – показові польоти гелікоптерів і літаків Бундесверу, ВПС І ВМФ США. Те, що вони творили в небі навіть під час тренувань, зокрема новітні американські винищувачі F-35, важко піддається усвідомленню, що за штурвалами не … роботи…

Україна на світовому ракетно-космічному ринку

Європейські партнери купують наші комплектуючі і технології. Це – найкраще свідчення, що українська космічна галузь справді перебуває на світовому рівні

Саме через таку спрямованість салону українська експозиція Державного космічного агентства (ДКА) викликала непідробний інтерес у фахівців зі світових космічних агентств і підприємств-виробників. І хоч ракетно-космічний ринок тісний, говорить голова ДКА Павло Дегтяренко, і працювати на ньому непросто, але європейські партнери купують наші комплектуючі і технології. Це – найкраще свідчення, що українська космічна галузь справді перебуває на світовому рівні. Те, що ми пропонуємо і продаємо європейським партнерам, – краще в світі, каже він.

Павло Дегтяренко повідомив, що українські фахівці працюють над низкою проектів для майбутнього співробітництва зі світовими космічними агентствами. Досвід такої співпраці вже є: участь українських підприємств у проекті європейської ракети-носія Vega, для якої вони виробляють двигун четвертого ступеня. Цей агрегат відповідає за точність виведення космічних апаратів на орбіту. У тому, що ракета-носій 11 разів злітала без зауважень, є участь і українських підприємств ракетної галузі, – вважає Павло Дегтяренко.

За повідомленням адміністрації салону, за чотири дні роботи виставку відвідають понад 150 тисяч учасників і гостей. Подбати про їхню безпеку, в тому числі, чи передовсім, під час демонстраційних польотів – один із пріоритетів організаторів. Після падіння літака у 1988 році у натовп глядачів, коли загинуло 70 осіб, німецьке законодавство вдосконалили: воно регламентує жорсткі правила, котрі унеможливлюють подібні трагедії.