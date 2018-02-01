«Мрія» – український літак: 7-річному блогеру Захару відповіли й пообіцяли виправити помилку

7-річному YouTube-блогеру Захару Лісковому зі США відповіли видавці британської енциклопедії, до яких він нещодавно звернувся у своєму відеоблозі. Хлопець помітив, що в книжці літак Ан-225 «Мрія» назвали «російським». Його батьки допомогли хлопцеві записати відео, аби відновити справедливість. Звернення швидко стало хітом в україномовному інтернеті.

Вранці Захар опублікував ще одне відео, повідомляючи, що він отримав імейл від видавців, в якому вони обіцяють виправити помилку.

​Сьогодні ж президент України Петро Порошенко подякував Захару за наполегливість і підтримку України: «Мрія» – це українське слово. І український – а не російський – літак-рекордсмен. Допитливий семирічний блогер Захар Лісковий про це знає. А завдяки його наполегливості дізнаються ще більше людей в усьому світі. Дякую, Захаре, що так щиро вболіваєш за Україну!».