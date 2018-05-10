Уряд схвалив стратегію відродження авіабудування в Україні до 2022 року

Кабінет міністрів України схвалив стратегію відродження українського авіабудування до 2022 року.

Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку, мета стратегії – відновити стабільний розвиток галузі авіабудування і забезпечити рентабельність високотехнологічного виробництва авіаційної техніки в Україні.

«Україна – одна із небагатьох країн світу, що має можливості повного циклу виробництва авіаційної техніки. Водночас, сьогодні ми спостерігаємо падіння виробництва та зайнятості на авіабудівних підприємствах. Авіаційна галузь надмірно залежить від російських контрагентів. Ми повинні це змінити», – заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

У міністерстві зазначають, що стратегія, серед іншого, пропонує – оптимізувати і модернізувати виробництво літаків «Ан», вертольотів «Мі», провести імпортозаміщення комплектуючих з Росії.

В Україні держпідприємство «Антонов», яке засноване у 1946 році, займається створенням, випробуванням нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійним виробництвом та післяпродажним супроводом літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.

За 69-річну історію «Антонов» на літакобудівних заводах виготовлено більш 22 тисяч літаків з маркою «Ан», з них понад півтори тисячі продано в 50 країн світу. Зараз експлуатується 4603 літаки в 78 країнах світу.