Українська «Мрія»: ексклюзивне відео з борту гіганта

Ан-225 «Мрія» – найбільший транспортний літак у світі. І цей літак – український. АН-225 має 250 світових рекордів, в його «череві» легко може розміститися пасажирський лайнер або два тенісні корти.

Цього року українській «Мрії» виповнюється 30 років. Видовище, як гігантське повітряне судно злітає чи йде на посадку, заворожує мільйони людей у всьому світі.

Але мало хто знає, що у «Мрії» є сестра-близнюк. Як вона виглядає та чому не літає? Що перевозить «Мрія» і скільки це коштує? Чим займається екіпаж під час тривалих перельотів? Дивіться ексклюзивне відео, відзняте журналістами Радіо Свобода під час міжнародного рейсу.

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