У новій частині розслідування журналісти повідомили про «відкати» від розкрадання в оборонній сфері

Ввечері 4 березня була оприлюднена чергова частина журналістського розслідування проекту «Бігус.інфо» щодо розкрадання в оборонній сфері. Згідно з даними розслідування журналістів, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський щонайменше один раз отримував фінансову вигоду («відкат») від розкрадання в оборонній сфері.

Згідно з оприлюдненим листуванням, Олег Гладковський отримав «відкат» у розмірі 30 тисяч доларів, тоді як 10 тисяч доларів було запропоновано директору підприємства у складі «Укроборонпром» Павлові Букіну. Останній в той час був головою «Укрспецекспорту» і займався закупівлею деталей до літаків АН-26.

Водночас, за даними журналістів, син Гладковського Ігор і його бізнес-партнер Віталій Жуков отримали у цій схемі понад 46 тисяч доларів. Букін, як йдеться у розслідуванні, особисто замовляв товар у сина Гладковського і його партнерів, а прибуток від угоди досяг 300 тисяч доларів.

У новій частині розслідуванні йдеться, зокрема, про період 2016-2017 років, коли «Укроборонпром», як стверджують у проекті «Бігус.інфо», закупив російські деталі для літаків АН-26, заплативши вп’ятеро більше реальної ціни.

Син екс-заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський відповів на розслідування журналістів про розкрадання в «Укроборонпромі» відеозверненням у мережі.

«Що це за розслідування, яке знищує мого батька та мене особисто. Три пункти, щоб пояснити все. Мета номер один – дискредитувати чинного президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії і це головна причина появи розслідування програми «Наші гроші», – сказав Ігор Гладковський і пообіцяв невдовзі розкрити осіб, якими була надіслана переписка із розслідування.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО на час розслідування матеріалів, викладених журналістами, та заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка. 27 лютого «Укроборонпром» усунув із посад двох директорів оборонних підприємств – «Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова» та «Ізюмського приладобудівного заводу».

Президент України Петро Порошенко 4 березня доручив підготувати на 6 березня засідання Ради національної безпеки та оборони про реформування «Укроборонпрому». Він додав, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його зняли з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.