Затримані директор і екс-посадовці підприємства у складі «Укроборонпром» – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що його співробітники спільно з колегами із Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали чинного та колишнього директорів держпідприємства «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Згідно з повідомленням, затриманих підозрюють у розтраті в розмірі 2,225 мільйонів доларів.

«Також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства. Деталі – згодом», – йдеться у Facebook-повідомленні НАБУ.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО на час розслідування матеріалів, викладених журналістами, та заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка. 27 лютого «Укроборонпром» усунув із посад двох директорів оборонних підприємств – «Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О.Морозова» та «Ізюмського приладобудівного заводу».

Президент України Петро Порошенко 4 березня доручив підготувати на 6 березня засідання Ради національної безпеки та оборони про реформування «Укроборонпрому». Він додав, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його зняли з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.