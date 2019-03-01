Луценко: наступного тижня оголосять про підозри причетним до розкрадань в оборонній галузі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує оголосити про підозри усім причетним до розкрадання в оборонній сфері. Про це він розповів у інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Планую на наступному тижні оголосити підозру всім винним, і показати суспільству, що ця фірма, як і десятки до неї, буде відповідати згідно з чинним законодавством. Підозра буде вручена тому підприємству, яке переводило зароблені кошти в готівку, не сплачуючи при цьому жодних податків. І, власне, це підприємство буде предметом підозри», – заявив Луценко.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський, якого називають соратником президента, попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивнимрозслідування програми «Наші гроші». Пізніше концерн усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.