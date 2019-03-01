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01 Березень 2019, Київ 15:17
Новини | Події

Луценко: наступного тижня оголосять про підозри причетним до розкрадань в оборонній галузі

Луценко обіцяє покарати «підприємство», причетне до корупції у оборонній галузі

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує оголосити про підозри усім причетним до розкрадання в оборонній сфері. Про це він розповів у інтерв’ю телеканалу «Прямий».

«Планую на наступному тижні оголосити підозру всім винним, і показати суспільству, що ця фірма, як і десятки до неї, буде відповідати згідно з чинним законодавством. Підозра буде вручена тому підприємству, яке переводило зароблені кошти в готівку, не сплачуючи при цьому жодних податків. І, власне, це підприємство буде предметом підозри», – заявив Луценко.

Підставою для створення ТСК стало журналістське розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)»
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25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський, якого називають соратником президента, попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.
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Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивнимрозслідування програми «Наші гроші». Пізніше концерн усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.

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