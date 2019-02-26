Гладковський-молодший вимагає спростування інформації про розкрадання у сфері оборони

Син усунутого з посади на час розслідування першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський заявив 26 лютого про намір позиватися до суду на авторів фільму, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

«Звинувачення безпідставні, а так зване листування – фейкове», – заявив Гладковський-молодший агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в позові не буде матеріальних претензій, син чиновника вимагатиме лише спростування недостовірної інформації. Ігор Гладковський також заявив про готовність надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, які порушили журналісти.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.