Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Лютий 2019, Київ 22:19
Новини | Політика

Гладковський-молодший вимагає спростування інформації про розкрадання у сфері оборони

«Журналісти програми «Наші гроші»... маніпулятивно використали закриту інформацію», заявили в «Укроборонпромі»

Дивитись коментарі

Син усунутого з посади на час розслідування першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський заявив 26 лютого про намір позиватися до суду на авторів фільму, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

«Звинувачення безпідставні, а так зване листування – фейкове», – заявив Гладковський-молодший агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, в позові не буде матеріальних претензій, син чиновника вимагатиме лише спростування недостовірної інформації. Ігор Гладковський також заявив про готовність надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, які порушили журналісти.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

«Журналісти програми «Наші гроші», які маніпулятивно використали закриту інформацію з кримінальних розслідувань, мають звертатися за її перевіркою до першоджерел», заявили в «Укроборонпромі»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«Укроборонпром» називає маніпулятивним розслідування про схеми в «оборонці»

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG