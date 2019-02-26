Фаєри, каміння у вікна і пожежа – активісти влаштували протест під будинком сина Гладковського

У селі Козин на Київщині під будинком Ігоря Гладковського, сина відстороненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, відбулася акція протесту після оприлюднення журналістського розслідування, фігурантом якого і став Гладковський-молодший. Як повідомив з місця події кореспондент Радіо Свобода, представники націоналістичних організацій («Національний корпус», «Національні дружини») розкидали перед брамою будинку папірці у вигляді грошей та розлили червону фарбу як «символ крові».

Активісти спочатку заявили, що акція «Розкрадаєш оборону України – відрубаємо руки» буде мирною, але незабаром почали застосовувати піротехніку, у вікна будівлі почали жбурляти каміння, а перед входом на подвір’я підпалили штучні гроші, залиті фарбою.

Інформації про постраждалих немає. Поліція склала адмінпротокол про правопорушення. На момент акції ніхто із будівлі, де проходив протест, не вийшов.

Напередодні журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених у розслідуванні проекту «Bihus.Info». Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивним розслідування програми «Наші гроші» про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка. У НАБУ заявили, що перевірять факти із розслідування про «розкрадання» в оборонній сфері. До бюро, а також до ГПУ звернувся і сам Гладковський.