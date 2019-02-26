Бігус пояснив, чому розслідування про розкрадання у сфері оборони оприлюднили за місяць до виборів

Програма журналістських розслідувань «Наші гроші» оприлюднила матеріал про можливі розкрадання в оборонній сфері за місяць до виборів, тому що не встигла його підготувати «на початок нового сезону», повідомив керівник проекту «Bihus.Info» Денис Бігус в ефірі Радіо Свобода.

«Це велика драма, тому що ми не встигли його підготувати на початок нового сезону», – сказав Бігус в ефірі програми «Ваша Свобода».

Він зазначив, що наразі оприлюднені дві частини розслідування з чотирьох.

«Третя частина буде за кілька днів. Вона переважно присвячена безпосередньо старшому – пану [першому заступнику секретаря РНБО Олегу] Гладковському. Фінальна частина – ролі правоохоронних органів у похованні всіх справ по цьому угрупованню», – додав Бігус.

Він відповів на закиди «Укроборонпрому», який назвав журналістське розслідування маніпулятивним. Концерн вважає, що тематика програми, зокрема щодо діяльності ТОВ «Оптимумспецдеталь», свідчить, що її автори скористалися інформацією, яка могла бути отримана у рамках кримінальних проваджень, відкритих у 2015-2016 роках.

«У нас, по-перше, трішечки більше матеріалів за часом, аніж 2015-2016 роки. По-друге, навіть якщо взяти цю позицію Укроборонпрому, то окей: я щасливий дізнатися, що те, що ми виклали, міститься в якихось кримінальних провадженнях ще за 15 рік. Минуло чотири роки. Я хотів би побачити якісь результати кримінальних проваджень», – сказав Бігус.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.