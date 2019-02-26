НАБУ перевірить факти із розслідування про «розкрадання» в оборонній сфері

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що його детективи проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в недавньому журналістському розслідуванні та нададуть належну оцінку.

«Підприємства, про які йдеться в матеріалі, вже є об’єктами розслідувань НАБУ, які тривають. Загалом детективи розслідують корупцію на близько 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу в межах декількох десятків кримінальних проваджень», – йдеться в повідомленні НАБУ на сторінці у Facebook.

У бюро зазначили, що розслідування корупційних схем в оборонній сфері «складні і мають свою специфіку, яка відрізняє їх від решти корупційних злочинів».

Напередодні журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених у розслідуванні проекту «Bihus.Info». Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

У державному концерні «Укроборонпром» називають маніпулятивним розслідування програми «Наші гроші» про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня. Президент Петро Порошенко також висунув свою кандидатуру – на другий президентський термін.