РНБО: відсторонений через журналістське розслідування Гладковський звернувся в ГПУ і НАБУ

Відсторонений із посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олег Гладковський звернувся до Національного антикорупційного бюро і Генпрокуратури з проханням перевірити дані, наведені в розслідуванні програми «Наші гроші», повідомляє прес-служба РНБО.

На час розслідування його повноваження першого заступника секретаря РНБО України будуть призупинені, нагадали в прес-службі.

«У розслідуванні, як і у більшості матеріалів такого жанру, містяться посилання винятково на анонімні джерела, воно складається з компіляції загальновідомих фактів та брудних фейків. Втім, це не надає сюжету правдоподібності. У цілому категорично відкидаю усі звинувачення, які пролунали в так званому розслідуванні», – цитує РНБО заяву Гладковського.

Водночас, за його словами, зважаючи на «чималий суспільний резонанс», яке викликало розслідування, «щоб запобігти будь-яким інсинуаціям», він звертається до ГПУ і НАБУ.

«Ми всі зацікавлені в тому, щоби розставити крапки над «і» та захистити репутацію людей, які у надзвичайно критичній ситуації 2014-2015 років вирішували невідкладні, життєво і критично необхідні питання із відновлення боєздатності армії», – йдеться в заяві.

«Водночас вважаю, що правоохоронні органи мають прискіпливо вивчати не лише дії тих, хто відновлював армію, але й тих, хто її руйнував та розкрадав до 2014 року. Йдеться про необґрунтоване скорочення ЗСУ, розкрадання армійських земель, розпродаж за безцінь зброї і військової техніки, по суті – про знищення боєздатності армії напередодні російської агресії», – заявив Гладковський і згадав у цьому контексті екс-міністра оборони Анатолія Гриценка і екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info (програма «Наші гроші») оприлюднила розслідування про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента, зокрема сина першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, Ігоря.

Розслідувачі заявляють, що збирали інформацію протягом двох років і оприлюднили, ймовірно, листування учасників незаконних схем. Журналісти обіцяють оприлюднити ще дві частини розслідування.

Олег Гладковський попросив відсторонити його від посади першого заступника секретаря РНБО, і президент задовольнив його прохання. Крім того, Петро Порошенко, за словами його речника, закликав правоохоронців розслідувати оприлюднені журналістами дані.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила про початок процедури імпічменту президента.

Засудили дії фігурантів розслідування й інші кандидати в президенти, зокрема й Анатолій Гриценко, який заявив про «президентське мародерство в армії».