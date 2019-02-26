Порошенко підтримав відсторонення заступника секретаря РНБО і вимагає розслідування – речник

Президент України Петро Порошенко підтримав відсторонення першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони Олега Гладковського, повідомляє речник голови держави Святослав Цеголко.

«Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування», – написав 26 лютого у Facebook речник президента Святослав Цеголко.

За його словами, президент Порошенко також «вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної в журналістській програмі «Наші гроші» для спростування або підтвердження оприлюдненого».

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Раніше Олег Гладковський просив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони після журналістського розслідування проекту «Bihus.Info» про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка, зокрема сина Гладковського.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко в парламенті заявила про початок процедури імпічменту президента після виходу розслідування.