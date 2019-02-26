АП про ініціативу Тимошенко почати процедуру імпічменту президента: «прекрасна історія»

Керівник департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Володимир Горковенко в коментарі Радіо Свобода назвав «прекрасною історією» ініціативу лідера ВО «Батьківщина», кандидата на посаду президента України Юлії Тимошенко почати процедуру імпічменту глави держави.

«Як можна почати процедуру імпічменту без закону про імпічмент? Прекрасна історія», – сказав Горковенко в коментарі Радіо Свобода.

Тимошенко заявила про початок процедури імпічменту після розслідування журналістів проекту «Bihus.info» «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері, зокрема, за участі сина соратника президента, заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко припустила, що «Укроборонпром» і Гладковський позиватимуться до журналістів.

Окремого закону про імпічмент президента справді немає, але згідно із 111 статтею Конституції, президент може бути знятий із посади в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради чи іншого злочину.

Питання про усунення президента України з поста ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування парламент створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включають спеціального прокурора та слідчих.

У часи незалежності України процедуру імпічменту жодного разу не застосовували.

Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня. Президент Петро Порошенко також висунув свою кандидатуру – на другий президентський термін.