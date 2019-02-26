Свинарчук, Росія, Сейшели і корупційні скандали. Хто такий Олег Гладковський?

Навколо заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського, якого називають близьким бізнес-партнером чинного президента Петра Порошенка, спалахнув новий корупційний скандал. Його прізвище знову засвітилося в контексті бізнес-закупівель з Росії. У суспільстві це викликало значний резонанс, а сам він попросив зупинити свої повноваження на час розслідування матеріалів, викладених журналістами Bihus.info.

Радіо Свобода розповідає, хто такий Олег Гладковський і чому він та члени його родини неодноразово ставали фігурантами гучних розслідувань.

Від лютого 2015 року Олег Гладковський є заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони.

А до 1 березня 2018 року він ще й очолював Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу України при РНБО

За освітою Гладковський інженер з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті.

У 1998 році йому було присвоєне звання почесного консула Республіки Сейшельські острови в Україні.

У 2016 році він отримав ювілейну медаль «25 років незалежності України» від президента Петра Порошенка. Окрім того Гладковський носить звання заслуженого машинобудівника України.

Донедавна він мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.

Зв’язок з Порошенком

У середині 90-х разом із Петром Порошенком та Ігорем Кононенком Олег Гладковський заснував бізнес-імперію «Укрпромінвест». У цьому ЗАТ Гладковський володів частиною у вигляді АТ «Автотранссервіс», яке згодом перетворилося на інші компанії.

А у середині 2000-х Порошенко і він заснували один із основних операторів автомобільного ринку України, автомобілебудівну корпорацію «Богдан», співвласником якої Гладковський є і донині. Свою мажоритарну частку Порошенко продав йому у 2009 році.

Крім того Гладковський володіє фондом «Сова». Майже всі підприємства групи «Богдан», а ще – низка фірм, що займаються торгівлею автомобілів, підконтрольні саме «Сові». Загалом їх 10.

На трьох Порошенко, Кононенко і Гладковський володіють 25 компаніями у різних куточках України. При чому, одна з них – ПАТ «Страхова компанія «Країна» – напряму у власності цих можновладців, не через фонди.

А ще щонайменше три підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та його близькі соратники у владі – Ігор Кононенко та Олег Гладковський, упродовж 2016 року купували газ для своїх виробничо-побутових потреб у фірми ТОВ «Парі» (Burisma Group). Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є Микола Злочевський, колишній міністр екології уряду Миколи Азарова та близький соратник Віктора Януковича, який виїхав після Майдану з України через загрозу кримінального переслідування.

Утім, сам Гладковський переконує, що нині дружби між ним і чинним президентом Петром Порошенком немає.

«Ті часи і стосунки, які були на зорі юності, абсолютно минули… Я не скажу, що ми не партнери і не друзі. Але з точки зору того, що вкладають люди у зміст цих слів, абсолютно і не партнери, і не друзі. Бо я людина, яка як у військовому уставі – є начальники прямі і є безпосередні», – заявляв Гладковський у 2016 році.

Іспанська вілла

Тим часом журналістські розслідування доводять: неформальний зв’язок між Гладковським і Порошенком існує і нині.

Так, у листопаді 2016 року «Схеми» розповіли про те, що родина Гладковського володіє компаніями, які мають елітну нерухомість на півдні Іспанії.

Наприклад, в дуже престижному районі Ла Загалета на фірму Toulousse Investments SL товариша та колишнього бізнес-партнера Петра Порошенка оформлена триповерхова вілла на 1729 квадратних метрів та майже гектар землі навколо неї.

Окрім того, журналісти встановили, що у цієї компанії, як і у компаній, на які оформлені іспанські вілли Порошенка та Ігоря Кононенка, спільний адміністратор – Петрівська Ірина Вікторівна.

​Сейшельський слід

У ще одному розслідуванні «Схеми» розповіли, що син Олега Гладковського Ігор очолює почесне консульство Сейшельських островів у Києві.

Протягом тривалого часу офіс почесного консульства був у будівлі на столичній вулиці Електриків, 29а – за однією адресою з групою компаній «Укрпромінвест», власниками яких є все той же Олег Гладковський, Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

Утім, у 2018 році офіс консульства переїхав на Новокостянтинівську, 1. Знімальна група «Схем» довго шукала його серед офісних будівель, але так і не знайшла. А коли журналісти зателефонували за офіційним номером консульства, почули таке: «Хюндай Моторс», мене звати Катерина, доброго дня...»

Приватна фірма «Хюндай Мотор Україна», до якої «Схеми» додзвонилися, хоча набирали номер консульства, належить Ігорю та Олегу Гладковським.

На наступний дзвінок журналістів за цим же номером на уточнення, чи тут розташоване почесне консульство, відповіли ствердно: «Так, це приймальня почесного консульства Сейшельських Островів. …Ми містимося там, де автосалон «Хюндай».

Таким чином, почесне консульство Сейшел, яке Олег Гладковський зареєстрував у будівлі групи «Укрпромінвест», його син Ігор, який замінив батька на посаді, переніс у будівлю компанії, яку очолює сам.

Цікаво, що статус почесного консула надає багато привілеїв: менше, ніж у працівників посольств, але значно більше, ніж у звичайних громадян. Наприклад, захист від обшуків, авто з дипломатичними номерами, захищену від огляду валізу та архів, а ще – авторитет і міжнародні зв’язки.

​Російські «серця» для «Богданів»

Утім, фігурантом журналістських розслідувань Олег Гладковський ставав не лише через зв’язок із Петром Порошенком.

Навесні 2018 року «Схеми» розповіли, як корпорація «Богдан Моторс», співвласником якої він є, закуповувала двигуни для тролейбусів «Богдан» у «Псковського електромашинобудівного заводу» (Росія).

На офіційному сайті ПЕМЗ вказано, що він також працює на оборонно-промисловий комплекс Росії.

Як вже зазначалось, акціонер корпорації «Богдан Моторс» – Олег Гладковський, є першим заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Саме ця структура затверджує список російських юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції). Псковського електромашинобудівного заводу у цих списках немає. На запитання «Схем», чому ПЕМЗ не потрапив до списку, Гладковський відповів, що особисто він таких списків не формує.

У прес-службі РНБО окремо відповіли, що «застосування санкцій до вказаної у запиті юридичної особи від уповноважених органів до Ради національної безпеки і оборони України не надходило».

Тоді ж, на тлі розслідування «Схем», «Богдан» Гладковського перейшов із російських двигунів на українські та заявив, що хотів відмовитися від російських двигунів ще 5 років тому.

​Тандем із Пашинським

Ще один скандал, пов’язаний з Росією та прізвищем Гладковського, розгорівся влітку 2018-го, коли у виданні «Новое время» з’явилася стаття, в якій фігурували він та Сергій Пашинський, і де йшлося про засекречений контракт, укладений Міноборони на 2016-2017 роки щодо поставок Житомирським бронетанковим заводом бойових машин піхоти (БМП). Мовляв, підприємство купувало старі, списані з озброєння і розібрані БМП-1 у польської компанії Wtorplast за понад 160 тисяч доларів, а вже у Житомирі їх збирали ще за 40 тисяч доларів.



За словами редактора видання Віталія Сича, після публікації редакція отримала вимоги спростування і погрози судових позовів, а адвокати Пашинського попереджали про людей, що готові «рвати» видання.

Сергій Пашинський, у свою чергу, порадив Сичу звернутись до правоохоронців, якщо тому хтось погрожував, і пообіцяв, у разі необхідності, брати участь у будь-яких слідчих діях. Водночас, за словами депутата, матеріал журналу «Новое время» є атакою «на спроби України підвищити обороноздатність армії».



Пізніше стало відомо про позов до суду на журнал від Сергія Пашинського, а також кількох згаданих у матеріалі людей.

Історія з Росією. Новий поворот

Радіо Свобода згадало лише кілька гучних нещодавніх розслідувань, фігурантом яких став сам Гладковський чи члени його родини.

Наразі ж чиновник втрапив у ще один скандал.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.