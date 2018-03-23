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23 Березень 2018, Київ 10:41
Економіка

Деталі для Гладковського: російський двигун українського «Богдана» (розслідування)

На початку березня інформаційний простір сколихнув скандал, пов’язаний із санітарними автомобілями «Богдан-2251», які закупили українські Збройні сили. Рада волонтерів при Міноборони заявила, що з 50 доставлених на фронт автомобілів рівно половину довелося ремонтувати або навіть повертати на завод.

Звинувачення посипалися на виробника – корпорацію «Богдан моторс», співвласником якої є перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони, давній бізнес-партнер українського президента Олег Гладковський. Він, Петро Порошенко та Ігор Кононенко свого часу стали тими трьома китами, на яких виросла велика бізнес-група «Укрпромінвест».

Товариські відносини із Порошенком у Кононенка і Гладковського, схоже, зберігаються і досі: Ігор Кононенко є першим заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка», а Олег Гладковський працює першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.

А минулого року «Схеми» показували вілли трьох друзів та бізнес-партнерів у Іспанії, розташовані неподалік одна від одної.

Після скандалу з санітарними «Богданами» «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») вирішили ретельніше проаналізувати – а які ще державні контракти отримує корпорація Олега Гладковського «Богдан моторс»?

«Схеми» з’ясували, що півроку тому корпорація «Богдан моторс» виграла тендер на півмільярда гривень. Вона має виготовити для Києва шістдесят 12-метрових тролейбусів Т70117 та двадцять тролейбусів довжиною 18,5 метра типу Т90117. Це вигляд ззовні, а що всередині?

Від транспортної комісії Київради редакція отримала документ: настанову щодо експлуатації куплених тролейбусів типу Т70117. Тобто їхні технічні характеристики. І перше, що зацікавило журналістів – українського в тролейбусах виявилося зовсім небагато.

Якщо вивчити документи, то можна виявити, що в українському тролейбусі не так і багато українського
Якщо вивчити документи, то можна виявити, що в українському тролейбусі не так і багато українського

Блоки живлення – російське підприємство «Чергос», головний запобіжник – зі Швейцарії, контактори і головний вимикач – із молдовського Придністров’я, система керування двигуном – знову російський «Чергос», тяговий електродвигун – ДТА-2У1- теж з Росії, з міста Пскова.

Невже корпорація «Богдан моторс», що належить одному з керівників секретаріату української Ради нацбезпеки та оборони, закуповує комплектуючі для транспорту, який ще й потім продає державі, у Росії? І чому? «Схеми» вирішили не поспішати з висновками і взялися дослідити тролейбуси столичного автопарку вживу – раптом, наприклад, вже змінилася комплектація? Та прес-служба «Київпастрансу» наполегливо не пускала знімальну групу в депо.

«Це треба розібрати тролейбус. І як його потім збирати – теж питання», – так пояснили відмову у «Київпастрансі».

Але частково «розібрати» тролейбус таки вдалося. На прохання редакції депутат Київради Прохір Антоненко домігся ревізії двигунів тролейбусів «Богдан» Т70117 у депо «Київпастрансу».

«Там є і двигуни, як і на трамваях, так і на тролейбусах, є російське електрообладнання», – поділився депутат Київради результатами ревізії з журналістами.

В депо «Київпастрансу» знімальну групу програми пускати не хотіли
В депо «Київпастрансу» знімальну групу програми пускати не хотіли

​При більш детальному вивченні підтвердилось, що там дійсно встановлена система керування двигуном російської компанії «Чергос», так само і тяговий електродвигун ДТА-2У1 – теж з Росії, виробництва Псковського електромашинобудівного заводу.

А ось і російське серце українського «Богдана»
А ось і російське серце українського «Богдана»

​Одразу посипалися скарги від механіка – через перегрівання: «Російський двигун гарячий. Влітку буде стільки скарг… Я не знаю, там же будеш сидіти, як на печі. …Коли сказали, що ми купуємо в Росії тягові двигуни, мене одразу починає «куражити».

На сайті виробника двигунів для тролейбусів «Богдан», АТ «Псковський електромашинобудівний завод» (ПЕМЗ), мовиться, що підприємство виробляє і техніку спецпризначення.

Чим займається Псковський електромашинобудівний завод – видно одразу ж на сайті підприємства
Чим займається Псковський електромашинобудівний завод – видно одразу ж на сайті підприємства

Про те, що ця продукція – й військова техніка, говорить головний інженер псковського заводу в інтерв’ю державному російському телеканалові.

Кілька годин пішло у журналістів на оцінку масштабу співпраці псковського заводу та військових підприємств Росії. Аналіз сайту публічних закупівель Російської Федерації засвідчив, що ПЕМЗ протягом 2015–2018 років постачав продукцію на такі російські підприємства: АТ «Ратеп» (розробляє системи зенітних ракетних комплексів), АТ «Завод Топаз» (виготовляє артилерійські радіолокаційні системи), завод «Буревісник» (тут випускають арматуру для військових кораблів і суден), завод «Купол» в Іжевську (виробляє системи ППО), Новосибірський приладобудівний завод (тут випускають військову оптику), Далекосхідний завод «Звєзда» (ремонтує атомні підводні човни), Саратовський радіоприладний завод (розробляє берегові радіолокаційні станції).

І це дані лише за кілька останніх років. Досвід співпраці псковського заводу і російських військових підприємств набагато ширший.

«Схеми» з’ясували, що тягові електродвигуни для тролейбусів можна купити і в Україні.

Головний конструктор комплексу «тяговий електродвигун» українського державного заводу «Електроважмаш» Андрій Залата підтвердив, що завод виробляє такі двигуни, і ціна на них «більше ніж 200 тисяч гривень».

Відповідно до даних митниці, «Богдан моторс» ввозить псковські двигуни за ціною 198 тисяч гривень за штуку. Це не набагато дешевше, ніж купувати в державного заводу «Електроважмаш».

Кілька тижнів «Схеми» чекали на інтерв’ю з керівництвом «Богдан моторс». Зрештою, гендиректор погодився і прийшов із новиною: мовляв, російські двигуни купувати припинили, кілька днів тому.

«На сьогоднішній день корпорація «Богдан» не використовує російську комплектацію. Крапка. Ми говоримо сьогодні. Говоримо на вчора. І говоримо на позавчора. Я виробничник, я не в політиці. Я дію в рамках своїх повноважень. Ми говоримо про те, що корпорація «Богдан» уже не використовує російські, я хотів би акцентувати», – зазначив гендиректор «Богдан моторс» Віталій Старосуд.

Гендиректор «Богдан моторс» Віталій Старосуд запевняє, що російські двигуни купувати припинили. Буквально щойно
Гендиректор «Богдан моторс» Віталій Старосуд запевняє, що російські двигуни купувати припинили. Буквально щойно

До речі, «Схемам» вдалося поспілкуватися особисто і з Олегом Гладковським, який є співвласником «Богдан моторс». Він заявив: «Мені не відомо про російські двигуни. Наскільки я знаю, уже двигуни ми отримуємо всі від київського підприємства. Я вам скажу, що ті вимоги, які я, принаймні, ставлю постійно як співвласник корпорації, як людина, яка тут працює, – щоб двигуни вироблялися в Україні».

А хто ж має слідкувати за тим, аби українські підприємства не співпрацювали з російськими підприємствами, які можуть зашкодити безпеці держави? Відповідні списки фізичних та юридичних осіб затверджує саме Рада національної безпеки і оборони. Де першим заступником секретаря працює Олег Гладковський.

Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський каже, що про російські двигуни нічого не знає
Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський каже, що про російські двигуни нічого не знає

У списку багато підприємств оборонно-промислового комплексу, що працюють на армію, сюди навіть потрапила, наприклад, Кубанська картонна фабрика. А от Псковського електромашинобудівного заводу, який обслуговує російські військові структури та, як виявилось корпорацію Олега Гладковського, у цих списках немає. Чому?

Олег Гладковський заявив: «Я списків не складаю, давайте розберусь із цим питанням». А в офіційній відповіді від РНБО редакції пояснили, що пропозицій внести ПЕМЗ до списку просто не надходило.

Невже заклики президента про посилення санкцій проти російського бізнесу ігнорують навіть його бізнес-партнери?

«Схеми» намагалися поспілкуватися із Петром Порошенком про співпрацю «Богдан моторс» із російським підприємством, що працює для оборонного комплексу Росії. Але спробі поговорити з президентом грубо завадив один із його охоронців.

Окремо редакція також відправила і письмовий запит до Адміністрації президента. Але на момент публікації відповіді не надійшло.

Протягом трьох тижнів «Схеми» намагалися поспілкуватися і з директором Псковського електромашинобудівного заводу Олександром Лазарєвим, утім, він відмовився від спілкування з журналістами.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»:

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