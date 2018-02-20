Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка (розслідування)

Напівдержавна компанія «Укрнафта» роками вивчала й досліджувала велике газове родовище в Полтавській області. Щоб нарешті почати на ньому заробляти, лишалось тільки придбати в держави ліцензію на власне видобуток вуглеводнів з підготовленого родовища. Але неочікувано і поза будь-яким конкурсом такий спецдозвіл за заниженою ціною відійшов не напівдержавній «Укрнафті», а зовсім іншій, маловідомій приватній фірмі. На ринку заговорили, що за нею стоять інтереси оточення українського президента. Своє розслідування провели журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). І знайшли цьому документальне підтвердження.

Хто втратив?

Лютий 2018 року. Київський апеляційний адміністративний суд. Позивач – компанія ПАТ «Укрнафта». Відповідач – Державна служба геології та надр. У судовому порядку представники «Укрнафти» оскаржують надане відомством право на розробку великого нафтогазового родовища на Полтавщині маловідомій компанії ТОВ «Аркона Газ-Енергія». Бо й самі на нього претендують.

Мова про Свистунківсько-Червонолуцьке родовище у Полтавській області. Дослідно-промислову розробку тут, ще починаючи з 1990-х років, проводила компанія ПАТ «Укрнафта».

«Укрнафта» – найбільша в Україні нафтовидобувна компанія. Контрольний пакет її акцій (50%+1) належить державі в особі НАК «Нафтогаз України», ще близько 42% – у структур з так званої групи «Приват», лідером якої вважається олігарх Ігор Коломойський. Отже, щонайменше на кожну другу гривню, зароблену цією компанією, може претендувати Державний бюджет України.

У 2014 році сплив десятирічний термін дії спецдозволу «Укрнафти» на геологічне вивчення родовища в Полтавській області. І в тому ж році вона вперше подала заявку в Державну службу геології та надр на отримання дозволу на власне видобуток газу.

Але отримала відмову. Ситуація повторилась і в 2016 році.

«Укрнафта» на цьому родовищі проводила геологорозвідувальні роботи, дослідно-промислову розробку з 1990-х років. За цей час «Укрнафта» пробурила там три свердловини. Працювала до 2014 року. Після цього ми робили спробу отримати спецдозвіл на видобування, але нам з різних причин відмовляли», – розповів в коментарі Радіо Свобода Дмитро Кушнірук, начальник відділу розробки нафти та газу ПАТ «Укрнафта».

У Державній службі геології та надр України журналістам Радіо Свобода підтвердили, що «Укрнафта» володіла «спецдозволом на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку нафти та газу Червонолуцького родовища». Водночас, зазначили у відомстві, у наданні ліцензії на видобуток компанії вирішили відмовити. Як же там пояснили своє рішення?

«Пакет документів ПАТ «Укрнафта» був повернутий у зв’язку з невідповідністю документів, поданих заявником», – йдеться у відповіді Держгеонадр на запит програми «Схеми». Які саме документи «Укрнафти» не відповідали вимогам Держгеонадр, у листі за підписом тимчасово виконувача обов’язків голови цієї служби Олега Кирилюка не уточнюється

Водночас, у листі Держгеонадр до «Укрнафти» пояснювали тоді відмову тим, що «у товариства (ПАТ «Укрнафта» – ред.) наявний податковий борг у сумі 11 289 888 844,47 гривень».

Протягом 2014-2015 років, коли «Укрнафту» очолював Пітер Ван Хеке, лояльний до Ігоря Коломойського, компанія майже перестала сплачувати обов’язковий податок (ренту) з видобутку нафти та газу.

Хто здобув?

18 травня 2017 року спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на розробку з подальшим видобуванням газу та газового конденсату отримала ТОВ «Аркона Газ-Енергія». Державна служба геології та надр України продала спецдозвіл цій фірмі без будь-якого аукціону.

Окремої уваги вартує ціна, яка була сплачена цією фірмою за спецдозвіл в український бюджет. Право добувати газ на одному з найбільших родовищ Полтавської області вартувало фірмі «Аркона Газ-Енергія» всього 3,8 мільйона гривень.

Це – значно нижче від ринкової ціни на цей спецдозвіл, стверджують в «Укрнафті». Принаймні, кажуть, що самі вони були готові заплатити за нього щонайменше 45 мільйонів гривень. А в разі проведення торгів за системою аукціону, реальна вартість могла б зрости і до 110 мільйонів гривень, додають в «Укрнафті».

Що ж дозволило настільки суттєво зменшити вартість державної ліцензії для «Аркона Газ-Енергія», окрім того, що не було проведено жодного конкурсу? Схоже, це також стало можливим завдяки заниженню реальних показників обсягу запасів газу на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі. Адже існує пряма залежність: якщо запаси менші, то, відповідно, і вартість спецдозволу нижча.

Принаймні, за розрахунками самої «Аркони Газ-Енергії», на ньому можна видобути всього 320 мільйонів кубометрів газу та 46 тисяч тонн конденсату. Саме такі обсяги зафіксовані у виданому фірмі спецдозволі.

Водночас, спеціалісти «Укрнафти», які досліджували родовище багато років, мають геть інші числа. Вони видобувні запаси цього родовища оцінюють значно вище – у 1,6 мільярда кубометрів газу та 130 тисяч тонн конденсату. Пояснюють: за роки розвідувальних робіт на Полтавщині добре уявляють справжні об'єми вуглеводнів, які там можна видобувати.

Щоб усвідомити вартість цих енергоресурсів, ми порахували озвучені в «Укрнафті» обсяги за теперішніми ринковими цінами на ці енергоресурси в Україні. Виходить, сумарна вартість цих покладів, доступ до яких отримала маловідома фірма, в разі успішного видобутку на сьогодні становила б понад 12 мільярдів гривень, або 450 мільйонів доларів США. Тобто ціна питання – майже півмільярда доларів.

Хто стоїть за «Аркона Газ-Енергія»?

Про те, що у маловідомої фірми «Аркона Газ-Енергія», яка тепер видобуватиме газ на Полтавщині, є впливові покровителі з Банкової – на ринку мовилось чи не з перших днів після видачі спецдозволу. Але документально довести це нікому не вдавалося.

Журналісти програми «Схеми» провели власне розслідування, в рамках якого змогли встановити цілу низку фактів, що підтверджують ці здогадки.

За даними Держгеонадр, вперше фірма виявила бажання отримати відповідний спецдозвіл у березні 2016 року. На той момент статутний капітал «Аркона Газ-Енергія» складав лише 4 000 гривень. А її єдиним власником був Ігор Мичко, який раніше працював у прокуратурі Донецької області, а зараз є засновником кількох компаній, які переважно спеціалізуються на будівництві.

У вересні 2016 року Ігор Мичко збільшив статутний капітал фірми до 5 614 000 гривень і відступив 50% частки Олександру Нещотному. Раніше цей чоловік працював у Амвросіївській райдержадміністрації (Донецька область) та НАК «Украгролізинг», а зараз є засновником кількох фірм, які спеціалізуються на торгівлі та фінансовому лізингу.

Але вже за два тижні після того, як «Аркона Газ-Енергія» успішно отримала спецдозвіл, у неї з'явилися нові співвласники. Сталось це 1 червня 2017 року.

Тоді 5% частки «Аркона Газ-Енергія» відійшло юристу та адвокату Олексію Гребенченку. На початку 2000-х років він працював у ПАТ «Укропткульттовари», кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Петро Порошенко. Але це далеко не єдиний факт, який виводить фірму «Аркона Газ-Енергія» на оточення українського президента. Найцікавіше – далі.

Того ж таки 1 червня 2017 року Мичко та Нещотний відступили ще половину своєї частки у фірмі на користь офшорної компанії Ashburi Universal LTD (Беліз).

В єдиному держаному реєстрі юридичних осіб кінцевим бенефіціаром цієї белізькой фірми вказана громадянка Панами – Ріна Ріос Родрігез (Rina Rios Rodriguez). Скоріш за все, вона є лише номінальним директором. На її ім’я також зареєстровані десятки інших іноземних офшорних фірм.

Але зрештою саме входження цієї офшорної фірми у склад засновників компанії «Аркона Газ-Енергія» і вивело журналістів на людей з команди президента.

Кого насправді представляють співвласники «Аркона Газ-Енергія»?

Редакція програми «Схеми» дістала копії протоколу загальних зборів учасників та нову редакцію статуту «Аркона Газ-Енергія» від 1 червня 2017 року. Відповідно до цих документів, белізький офшор Ashburi Universal LTD на загальних зборах учасників товариства представляв Олексій Бондар – адвокат «Ековіс Бондар і Бондар юридичне бюро», де, до слова, працював і Олексій Гребенченко – новий власник 5% частки в «Арконі».

У цьому ж юридичному бюро у 2007-2009 роках працював Олексій Маловацький – юрист з команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя.

Але «Схеми» знайшли і більш суттєві докази зв’язку Олексія Маловацького із фірмою, що отримала дозвіл на видобуток газу на Полтавщині.

Його дружина – Наталія Маловацька. Вона працює нотаріусом Київського нотаріального округу.

Саме Наталія Маловацька, дружина члена Вищої ради правосуддя, у другому кварталі 2017 року переказала співласникам «Аркона Газ-Енергія» – Ігорю Мичку та Олександру Нещотному по 1 389 465 гривень кожному. Ці дані журналісти отримали від власних джерел у Державній фіскальній службі.

За що Наталія Маловацька сплатила їм ці гроші? Саме такою була вартість часток Ігоря Мичка та Олександра Нещотного в статутному капіталі фірми «Аркона Газ-Енергія», які вони продали офшорній фірмі Ashburi Universal LTD.

З цього можна зробити висновок, що ці гроші, сплачені дружиною члена Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького – це і є оплата за входження «офшорки» в склад засновників фірми, що видобуватиме газ на Полтавщині.

Про те, що фірмою «Аркона Газ-Енергія» керують зовсім інші люди, ніж зазначено у відкритому реєстрі, свідчить ще один факт. Редакція також дістала копію довіреності на представництво інтересів товариства, яку видав офіційний директор «Аркона Газ-Енергія» на ім’я Лілії Кобзар.



Нині Лілія Кобзар керує юридичною компанією «Юс Новітас», власником якої є... член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький. Коло замкнулося.

Юрист Петра Порошенка

У ЗМІ Маловацького називають «людиною Петра Порошенка». Справді, під час позачергових виборів президента України у 2014 році він був заступником керівника юридичної служби Порошенка як кандидата в президенти і керував юридичною службою «Блоку Петра Порошенка» під час дочасних виборів до Верховної Ради восени того ж року.

За словами очевидців, які брали участь в підготовці виборів, в команду президента здібного юриста привів Сергій Березенко. Про близькість тепер депутата Березенка і Маловацького також свідчить встановлений «Схемами» факт, що дружина Березенка Уляна у 2012 році видавала на ім’я Маловацького довіреність «на укладання та підписання договорів».

Після успішних президентських виборів Порошенко залишив юриста Олексія Маловацького у своїй команді.

Так, восени 2014 року Маловацький навіть балотувався до Верховної ради за списками «Блоку Петра Порошенка», але мав 84-е місце і не пройшов. Але вже згодом, за пропозицією тієї ж президентської політичної сили був висунутий на посаду члена у Вищу раду юстиції (зараз Вища рада правосуддя), де засідає і досі.

Що говорять самі причетні до нового газового бізнесу?​

Тож, як показало розслідування, реальний контроль над «Аркона Газ-Енергія» – фірмою, яка поза конкурсом отримала ліцензію з видобутку газу на мільярди гривень, – схоже, здійснюють люди з оточення Петра Порошенка.

«Схеми» звернулися по коментарі до всіх офіційних співвласників цієї компанії, її представників, а також до всіх вищезазначених посадових осіб

Олексій Маловацький заявив, що йому не знайома фірма «Аркона Газ-Енергія». Але підтвердив знайомство з Олексієм Бондарем, який представляє інтереси белізького офшору, а також з Олексієм Гребенченком, який володіє часткою у «Аркона Газ-Енергія». «Ми з ним працювали колись разом до тих пір, коли я не пішов в склад Вищої ради правосуддя», – повідомив Маловацький.

Він підтвердив, що Лілія Кобзар, яка, як встановили журналісти, має довіреність на управління «Аркона Газ-Енергія», наразі керує його юридичною фірмою. Але далі не став коментувати озвучені «Схемами» факти.

При цьому Олексій Маловацький заперечує, що його дружина Наталія переказувала по 1 389 465 гривень Ігорю Мичку та Олександру Нещотному за 49,5% частки в «Аркона Газ-Енергія» у 2017 році. «Моя дружина приватний нотаріус і не може нічого перераховувати. Тому питання мені виглядає цікавим», – сказав він.

Відмовилась від будь-яких коментарів і сама Наталія Маловацька

Олексій Гребенченко (власник 5% в «Арконі») відмовився надавати коментарі, посилаючись на адвокатську таємницю (саме він виступає від цієї фірми у судах).

Отримати коментарі Олександра Нещотногота Ігора Мичка не вдалося. Охорона у київському бізнес-центрі за адресою Васильківська 14, де «Аркона Газ-Енергія» винаймає офіс, повідомила, що в офісі компанії нікого немає. За офіційними телефонами фірми також ніхто не відповідає.

Сергій Березенко отримав запит «Схем» з проханням про коментар, але залишив його без відповіді.

Журналісти також окремо надіслали запит на ім'я Петра Порошенка з проханням прокоментувати той факт, що за маловідомою фірмою, яка отримала ліцензію на мільярди гривень, стоять наближені до нього особи.

«Президент України не має жодного відношення до згаданих вами компаній», – таку відповідь на запит програми надали в Адміністрації президента і попросили «не поширювати неправдиву неперевірену інформацію в контексті глави держави». По суті викладених у запиті «Схем» та у цій статті документально підтверджених фактів, прес-служба коментарів не надала.