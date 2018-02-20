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20 Лютий 2018, Київ 13:30
Політика

Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка (розслідування)

Напівдержавна компанія «Укрнафта» роками вивчала й досліджувала велике газове родовище в Полтавській області. Щоб нарешті почати на ньому заробляти, лишалось тільки придбати в держави ліцензію на власне видобуток вуглеводнів з підготовленого родовища. Але неочікувано і поза будь-яким конкурсом такий спецдозвіл за заниженою ціною відійшов не напівдержавній «Укрнафті», а зовсім іншій, маловідомій приватній фірмі. На ринку заговорили, що за нею стоять інтереси оточення українського президента. Своє розслідування провели журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»). І знайшли цьому документальне підтвердження.

Хто втратив?

Лютий 2018 року. Київський апеляційний адміністративний суд. Позивач – компанія ПАТ «Укрнафта». Відповідач – Державна служба геології та надр. У судовому порядку представники «Укрнафти» оскаржують надане відомством право на розробку великого нафтогазового родовища на Полтавщині маловідомій компанії ТОВ «Аркона Газ-Енергія». Бо й самі на нього претендують.

Мова про Свистунківсько-Червонолуцьке родовище у Полтавській області. Дослідно-промислову розробку тут, ще починаючи з 1990-х років, проводила компанія ПАТ «Укрнафта».

«Укрнафта» – найбільша в Україні нафтовидобувна компанія. Контрольний пакет її акцій (50%+1) належить державі в особі НАК «Нафтогаз України», ще близько 42% – у структур з так званої групи «Приват», лідером якої вважається олігарх Ігор Коломойський. Отже, щонайменше на кожну другу гривню, зароблену цією компанією, може претендувати Державний бюджет України.

Свистунківсько-Червонолуцьке родовище у Полтавській області. Скрін із сайту «Державний інформаційний геологічний фонд України»
Свистунківсько-Червонолуцьке родовище у Полтавській області. Скрін із сайту «Державний інформаційний геологічний фонд України»

У 2014 році сплив десятирічний термін дії спецдозволу «Укрнафти» на геологічне вивчення родовища в Полтавській області. І в тому ж році вона вперше подала заявку в Державну службу геології та надр на отримання дозволу на власне видобуток газу.

Але отримала відмову. Ситуація повторилась і в 2016 році.

«Укрнафта» на цьому родовищі проводила геологорозвідувальні роботи, дослідно-промислову розробку з 1990-х років. За цей час «Укрнафта» пробурила там три свердловини. Працювала до 2014 року. Після цього ми робили спробу отримати спецдозвіл на видобування, але нам з різних причин відмовляли», – розповів в коментарі Радіо Свобода Дмитро Кушнірук, начальник відділу розробки нафти та газу ПАТ «Укрнафта».

Дмитро Кушнірук каже, що «Укрнафта» на цьому родовищі працювала до 2014 року.
Дмитро Кушнірук каже, що «Укрнафта» на цьому родовищі працювала до 2014 року.

У Державній службі геології та надр України журналістам Радіо Свобода підтвердили, що «Укрнафта» володіла «спецдозволом на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку нафти та газу Червонолуцького родовища». Водночас, зазначили у відомстві, у наданні ліцензії на видобуток компанії вирішили відмовити. Як же там пояснили своє рішення?

«Пакет документів ПАТ «Укрнафта» був повернутий у зв’язку з невідповідністю документів, поданих заявником», – йдеться у відповіді Держгеонадр на запит програми «Схеми». Які саме документи «Укрнафти» не відповідали вимогам Держгеонадр, у листі за підписом тимчасово виконувача обов’язків голови цієї служби Олега Кирилюка не уточнюється

Водночас, у листі Держгеонадр до «Укрнафти» пояснювали тоді відмову тим, що «у товариства (ПАТ «Укрнафта» – ред.) наявний податковий борг у сумі 11 289 888 844,47 гривень».

Протягом 2014-2015 років, коли «Укрнафту» очолював Пітер Ван Хеке, лояльний до Ігоря Коломойського, компанія майже перестала сплачувати обов’язковий податок (ренту) з видобутку нафти та газу.

Хто здобув?

18 травня 2017 року спеціальний дозвіл на користування надрами, а саме на розробку з подальшим видобуванням газу та газового конденсату отримала ТОВ «Аркона Газ-Енергія». Державна служба геології та надр України продала спецдозвіл цій фірмі без будь-якого аукціону.

Окремої уваги вартує ціна, яка була сплачена цією фірмою за спецдозвіл в український бюджет. Право добувати газ на одному з найбільших родовищ Полтавської області вартувало фірмі «Аркона Газ-Енергія» всього 3,8 мільйона гривень.

Це – значно нижче від ринкової ціни на цей спецдозвіл, стверджують в «Укрнафті». Принаймні, кажуть, що самі вони були готові заплатити за нього щонайменше 45 мільйонів гривень. А в разі проведення торгів за системою аукціону, реальна вартість могла б зрости і до 110 мільйонів гривень, додають в «Укрнафті».

Що ж дозволило настільки суттєво зменшити вартість державної ліцензії для «Аркона Газ-Енергія», окрім того, що не було проведено жодного конкурсу? Схоже, це також стало можливим завдяки заниженню реальних показників обсягу запасів газу на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі. Адже існує пряма залежність: якщо запаси менші, то, відповідно, і вартість спецдозволу нижча.

Принаймні, за розрахунками самої «Аркони Газ-Енергії», на ньому можна видобути всього 320 мільйонів кубометрів газу та 46 тисяч тонн конденсату. Саме такі обсяги зафіксовані у виданому фірмі спецдозволі.

Водночас, спеціалісти «Укрнафти», які досліджували родовище багато років, мають геть інші числа. Вони видобувні запаси цього родовища оцінюють значно вище – у 1,6 мільярда кубометрів газу та 130 тисяч тонн конденсату. Пояснюють: за роки розвідувальних робіт на Полтавщині добре уявляють справжні об'єми вуглеводнів, які там можна видобувати.

Щоб усвідомити вартість цих енергоресурсів, ми порахували озвучені в «Укрнафті» обсяги за теперішніми ринковими цінами на ці енергоресурси в Україні. Виходить, сумарна вартість цих покладів, доступ до яких отримала маловідома фірма, в разі успішного видобутку на сьогодні становила б понад 12 мільярдів гривень, або 450 мільйонів доларів США. Тобто ціна питання – майже півмільярда доларів.

Хто стоїть за «Аркона Газ-Енергія»?

Про те, що у маловідомої фірми «Аркона Газ-Енергія», яка тепер видобуватиме газ на Полтавщині, є впливові покровителі з Банкової – на ринку мовилось чи не з перших днів після видачі спецдозволу. Але документально довести це нікому не вдавалося.

Журналісти програми «Схеми» провели власне розслідування, в рамках якого змогли встановити цілу низку фактів, що підтверджують ці здогадки.

За даними Держгеонадр, вперше фірма виявила бажання отримати відповідний спецдозвіл у березні 2016 року. На той момент статутний капітал «Аркона Газ-Енергія» складав лише 4 000 гривень. А її єдиним власником був Ігор Мичко, який раніше працював у прокуратурі Донецької області, а зараз є засновником кількох компаній, які переважно спеціалізуються на будівництві.

У вересні 2016 року Ігор Мичко збільшив статутний капітал фірми до 5 614 000 гривень і відступив 50% частки Олександру Нещотному. Раніше цей чоловік працював у Амвросіївській райдержадміністрації (Донецька область) та НАК «Украгролізинг», а зараз є засновником кількох фірм, які спеціалізуються на торгівлі та фінансовому лізингу.

Але вже за два тижні після того, як «Аркона Газ-Енергія» успішно отримала спецдозвіл, у неї з'явилися нові співвласники. Сталось це 1 червня 2017 року.

Тоді 5% частки «Аркона Газ-Енергія» відійшло юристу та адвокату Олексію Гребенченку. На початку 2000-х років він працював у ПАТ «Укропткульттовари», кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається Петро Порошенко. Але це далеко не єдиний факт, який виводить фірму «Аркона Газ-Енергія» на оточення українського президента. Найцікавіше – далі.

Того ж таки 1 червня 2017 року Мичко та Нещотний відступили ще половину своєї частки у фірмі на користь офшорної компанії Ashburi Universal LTD (Беліз).

В єдиному держаному реєстрі юридичних осіб кінцевим бенефіціаром цієї белізькой фірми вказана громадянка Панами – Ріна Ріос Родрігез (Rina Rios Rodriguez). Скоріш за все, вона є лише номінальним директором. На її ім’я також зареєстровані десятки інших іноземних офшорних фірм.

Але зрештою саме входження цієї офшорної фірми у склад засновників компанії «Аркона Газ-Енергія» і вивело журналістів на людей з команди президента.

Кого насправді представляють співвласники «Аркона Газ-Енергія»?

Редакція програми «Схеми» дістала копії протоколу загальних зборів учасників та нову редакцію статуту «Аркона Газ-Енергія» від 1 червня 2017 року. Відповідно до цих документів, белізький офшор Ashburi Universal LTD на загальних зборах учасників товариства представляв Олексій Бондар – адвокат «Ековіс Бондар і Бондар юридичне бюро», де, до слова, працював і Олексій Гребенченко – новий власник 5% частки в «Арконі».

У цьому ж юридичному бюро у 2007-2009 роках працював Олексій Маловацький – юрист з команди Петра Порошенка, нині член Вищої ради правосуддя.

Але «Схеми» знайшли і більш суттєві докази зв’язку Олексія Маловацького із фірмою, що отримала дозвіл на видобуток газу на Полтавщині.

Його дружина – Наталія Маловацька. Вона працює нотаріусом Київського нотаріального округу.

Наталія Маловацька – дружина Олексія Маловацкого, члена Вищої ради правосуддя
Наталія Маловацька – дружина Олексія Маловацкого, члена Вищої ради правосуддя

Саме Наталія Маловацька, дружина члена Вищої ради правосуддя, у другому кварталі 2017 року переказала співласникам «Аркона Газ-Енергія» – Ігорю Мичку та Олександру Нещотному по 1 389 465 гривень кожному. Ці дані журналісти отримали від власних джерел у Державній фіскальній службі.

За що Наталія Маловацька сплатила їм ці гроші? Саме такою була вартість часток Ігоря Мичка та Олександра Нещотного в статутному капіталі фірми «Аркона Газ-Енергія», які вони продали офшорній фірмі Ashburi Universal LTD.

З цього можна зробити висновок, що ці гроші, сплачені дружиною члена Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького – це і є оплата за входження «офшорки» в склад засновників фірми, що видобуватиме газ на Полтавщині.

Про те, що фірмою «Аркона Газ-Енергія» керують зовсім інші люди, ніж зазначено у відкритому реєстрі, свідчить ще один факт. Редакція також дістала копію довіреності на представництво інтересів товариства, яку видав офіційний директор «Аркона Газ-Енергія» на ім’я Лілії Кобзар.


Нині Лілія Кобзар керує юридичною компанією «Юс Новітас», власником якої є... член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький. Коло замкнулося.

Юрист Петра Порошенка

У ЗМІ Маловацького називають «людиною Петра Порошенка». Справді, під час позачергових виборів президента України у 2014 році він був заступником керівника юридичної служби Порошенка як кандидата в президенти і керував юридичною службою «Блоку Петра Порошенка» під час дочасних виборів до Верховної Ради восени того ж року.

За словами очевидців, які брали участь в підготовці виборів, в команду президента здібного юриста привів Сергій Березенко. Про близькість тепер депутата Березенка і Маловацького також свідчить встановлений «Схемами» факт, що дружина Березенка Уляна у 2012 році видавала на ім’я Маловацького довіреність «на укладання та підписання договорів».

Після успішних президентських виборів Порошенко залишив юриста Олексія Маловацького у своїй команді.

Олексій Маловацкий, член Вищої ради правосуддя, якого називають «людиною Петра Порошенка»
Олексій Маловацкий, член Вищої ради правосуддя, якого називають «людиною Петра Порошенка»

Так, восени 2014 року Маловацький навіть балотувався до Верховної ради за списками «Блоку Петра Порошенка», але мав 84-е місце і не пройшов. Але вже згодом, за пропозицією тієї ж президентської політичної сили був висунутий на посаду члена у Вищу раду юстиції (зараз Вища рада правосуддя), де засідає і досі.

Що говорять самі причетні до нового газового бізнесу?​

Тож, як показало розслідування, реальний контроль над «Аркона Газ-Енергія» – фірмою, яка поза конкурсом отримала ліцензію з видобутку газу на мільярди гривень, – схоже, здійснюють люди з оточення Петра Порошенка.

«Схеми» звернулися по коментарі до всіх офіційних співвласників цієї компанії, її представників, а також до всіх вищезазначених посадових осіб

Олексій Маловацький заявив, що йому не знайома фірма «Аркона Газ-Енергія». Але підтвердив знайомство з Олексієм Бондарем, який представляє інтереси белізького офшору, а також з Олексієм Гребенченком, який володіє часткою у «Аркона Газ-Енергія». «Ми з ним працювали колись разом до тих пір, коли я не пішов в склад Вищої ради правосуддя», – повідомив Маловацький.

Він підтвердив, що Лілія Кобзар, яка, як встановили журналісти, має довіреність на управління «Аркона Газ-Енергія», наразі керує його юридичною фірмою. Але далі не став коментувати озвучені «Схемами» факти.

При цьому Олексій Маловацький заперечує, що його дружина Наталія переказувала по 1 389 465 гривень Ігорю Мичку та Олександру Нещотному за 49,5% частки в «Аркона Газ-Енергія» у 2017 році. «Моя дружина приватний нотаріус і не може нічого перераховувати. Тому питання мені виглядає цікавим», – сказав він.

Олексій Маловацький заявив, що йому не знайома фірма «Аркона Газ-Енергія»
Олексій Маловацький заявив, що йому не знайома фірма «Аркона Газ-Енергія»

Відмовилась від будь-яких коментарів і сама Наталія Маловацька

Олексій Гребенченко (власник 5% в «Арконі») відмовився надавати коментарі, посилаючись на адвокатську таємницю (саме він виступає від цієї фірми у судах).

Отримати коментарі Олександра Нещотногота Ігора Мичка не вдалося. Охорона у київському бізнес-центрі за адресою Васильківська 14, де «Аркона Газ-Енергія» винаймає офіс, повідомила, що в офісі компанії нікого немає. За офіційними телефонами фірми також ніхто не відповідає.

Сергій Березенко отримав запит «Схем» з проханням про коментар, але залишив його без відповіді.

Журналісти також окремо надіслали запит на ім'я Петра Порошенка з проханням прокоментувати той факт, що за маловідомою фірмою, яка отримала ліцензію на мільярди гривень, стоять наближені до нього особи.

«Президент України не має жодного відношення до згаданих вами компаній», – таку відповідь на запит програми надали в Адміністрації президента і попросили «не поширювати неправдиву неперевірену інформацію в контексті глави держави». По суті викладених у запиті «Схем» та у цій статті документально підтверджених фактів, прес-служба коментарів не надала.

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