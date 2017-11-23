Театр одного президента (розслідування)

Нещодавно відкрили Київський академічний драматичний театр на Подолі. Якщо прогулюватись повз, то побачити на ньому можна лише одну табличку – з подякою меценату кондитерській корпорації «Рошен», яка допомогла з будівництвом фінансово. Може навіть скластись враження, що запуск театру – це виняткова заслуга приватної корпорації президента. Але насправді не менше грошей у його відбудову вклали і самі кияни – через фінансування довгобуду з бюджету міста протягом тривалих років. Правда, ці гроші киян, схоже, витрачались неефективно – частину бюджетних коштів могли просто розікрасти, про що ще за минулої влади повідомляли правоохоронці. Утім, за це досі не було нікого покарано, а кримінальні справи про це наразі поховані. Про невстановлену справедливість – програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

9 жовтня 2017 року. На Андріївському узвозі у Києві – свято. Київський академічний драматичний театр на Подолі отримує власну будівлю із сучасною сценою. На урочистості прибуває президент України Петро Порошенко. Він дякує кондитерській корпорації «Рошен», власником якої є сам, за те, що театр нарешті відкрився: «Хотів подякувати за те, що цей театр є, «Рошену». І президенту «Рошену». Він сьогодні тут не є – це В’ячеслав Москалевський. Він доклав купу зусиль для того, щоб це відбулося. Хочу наполягти, що це було нелегко».

Ця дата стала історичною для акторів – закінчилася, здавалося б, нескінченна 25-річна епопея зведення будівлі театру.

«У 1992 році почалось будівництво. Розібрали той будинок, який валився вже, тут були провалені стеля і горище, як поруч 18-й номер (будинок, – ред.), його розібрали, почали створювати проекти», – пригадує художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.

Кондитерська корпорація «Рошен» останні два роки була меценатом реконструкції і завершувала будівництво. Змінили проект, запросили іншого архітектора. По закінченню на стіні театру з'явилася табличка, присвячена меценату – все реконструйовано й обладнано коштом корпорації.

Водночас експерт із містобудування Віктор Глеба припускає, що меценат – корпорація «Рошен» – присвоїла собі ключову роль у реконструкції театру. Мовляв, левова частка будівлі була готова: «На розрізі видно, що готовність об’єкта була 85%. І по контуру, і по фактажу фотографій, на момент отримання спонсором будівлі. І ми, кияни, брали участь фінансову в будівництві театру. І, на жаль, всі лаври дісталися одній людині – власнику «Рошену».

І справді: якщо подивитись новини у ЗМІ про відкриття театру – основна увага зосереджена на тому, що меценат відбудови – корпорація президента. Про те, що в театр вклались і самі кияни через свої податки – ні слова. Наскільки це справедливо?

«Схеми» вирішили дослідити, скільки ж коштів із бюджету Києва було вкладено в театр. Про це й запитали у керівника Театру на Подолі Віталія Малахова, але він не зміг відповісти: «Я де-юре не мав до цього ніякого відношення, – каже він. І на уточнення журналіста, що це через те, що цим займався департамент, додає: – Я навіть, я ж кажу, коли отоді я прийшов говорити про сцену, то мені просто сказали у більш коректній формі: «а хто Ви такі?». Де-юре я не мав до цього будівництва ніякого відношення».

Не змогли озвучити цифри ні в районній адміністрації, ні в департаменті фінансів КМДА. Зазначають, що документи втрачені ще під час Революції гідності.

«У зв’язку з подіями, що відбулися під час проведення масових акцій громадського протесту в 2013-2014 роках, інформацію щодо фінансування з бюджету міста Києва об’єктів капітального будівництва до 2014 року в департаменті фінансів втрачено», – відповіли у департаменті фінансів Київської міської адміністрації на запит редакції.

Попри незрозумілу ситуацію з фінансовими документами, які нібито зникли, журналістам вдалося проаналізувати суми, які закладалися в міському бюджеті на реконструкцію театру в рамках щорічних Програм соціально-економічного розвитку. Дані на сайті Київської міськради збереглися лише з 2000 року. Тож редакція проаналізувала 15 програм – із 2000 по 2015-й включно, до приходу приватного мецената – компанії «Рошен».

Протягом 15 років на реконструкцію театру в бюджеті закладалися різні суми. Найменше у 2014 – 434,6 тисячі гривень, найбільше у 2006 – 35 мільйонів. Загальна сума із 2000 по 2015 роки складає 103,75 мільйона гривень. А це всього на третину менше за 174 мільйони заявленого внеску «Рошену».

​З урахуванням майже щорічної зміни курсу долара протягом періоду фінансування театру з бюджету Києва отримаємо суму в 17,61 мільйона доларів. Саме стільки коштів заклали у програми на реконструкцію театру до появи мецената – корпорації «Рошен». І ця сума втричі вища, ніж внесок корпорації, якщо аналізувати у доларовому еквіваленті (6,8 мільйона доларів).

Табличка на стіні Театру на Подолі урочисто повідомляє, що будівлю реконструйовано та обладнано коштом компанії «Рошен». За даними компанії, це 174 мільйони гривень або, за курсом на час фінансування, 6,8 мільйона доларів. Тут могла б бути ще одна табличка, в якій ішлося б про 17 мільйонів зібраних із киян податків, але про це вирішили не повідомляти.

Чому внесок киян, за рахунок якого десятиліттями фінансувалася реконструкція, залишився поза увагою, а всю увагу і вдячність отримала корпорація, власником якої є президент України? Про це «Схеми» запитали у самого Петра Порошенка.

«Звертайтеся до «Рошену», нехай вони дадуть вам відповідь. Все просто. Я думаю, що ви маєте неточну інформацію. Перевірте, і я теж перевірю», – відповів президент України.

У відповідь на запит редакції із «Рошену» повідомили, що не мають інформації, скільки на театр виділялося бюджетних коштів: «Інформація, пов’язана із зазначеною реконструкцією у період до появи мецената, не стосується корпорації «Рошен».

Велике питання до якості виконання робіт попередніх підрядників. Коли розпочались роботи з реконструкції, з’ясувалось, що в несучих конструкціях недостатня кількість арматури, зафіксоване нефахове виконання робіт з армування, і це відображено в дефектних актах робіт».

Тож можна припустити, що міські бюджетні кошти не завжди освоювалися в запланованому обсязі, а влада керувала будівництвом неефективно. Екс-начальник Головного управління культури та мистецтв КМДА Олександр Биструшкін переконує: театр відкрили б у 2007 році, якби не чергові вибори мера.

«Ми хотіли його відкрити в 2007 році. І відкрили б. Тому що до літа, коли відбулись перевибори, і Черновецький зі своєю розчудесною молодою командою прийшов до влади, то там уже було на 80 відсотків збудовано. Такі господарники прийшли… Чагарники повиростали на тій недобудові!», – розповів Олександр Биструшкін.

Автор реалізованого проекту Театру на Подолі Олег Дроздов теж нарікає: «Було три проблеми: дорогі матеріали, злочинно погана якість будівництва, відсутність охорони та злодійство змонтованого обладнання».

Генпідрядником будівництва театру до появи мецената була компанія «БМК Планета-Буд», пов’язана з екс-народним депутатом із Єнакієвого Валерієм Мошенським. Але зв’язатися з фірмою не вдалося – за місцем реєстрації її немає, за вказаними телефонами про таку фірму не чули.

У 2011 році СБУ заявляла про розкрадання понад двох з половиною мільйонів гривень під час реконструкції. Минуло 6 років. Який результат розслідування та кого притягнули до відповідальності? «Схеми» пройшли довгий ланцюжок листування з правоохоронними органами.

У СБУ повідомили: «В Головному управлінні відсутня інформація щодо стану розслідування означеної кримінальної справи та можливого притягнення будь-яких осіб до кримінальної відповідальності. Головним управлінням матеріали щодо протиправної діяльності у ході проведення реконструкції Київського академічного драматичного театру на Подолі направлені до прокуратури Подільського району (наразі Київська місцева прокуратура №7)».

Керівник згаданої прокуратури передав запит до Нацполіції.

Отже, правоохоронний пінг-понг привів редакцію до Нацполіції, де коло і замкнулося. Виявилося, що і в цьому відомстві немає провадження про розтрату коштів під час будівництва Театру на Подолі. Виходить, бюджетні кошти виділили, однак уся звітність зникла ще під час революції, а розкрадання з міської скарбниці чомусь ніхто не розслідує. Хоча винні мали б понести покарання, і це, можливо, могло б стати нагадуванням про чималий грошовий внесок киян у появу довгоочікуваного Театру на Подолі і підставою помістити на будівлю табличку ще з однією подякою. Тепер вже містянам.

При підготовці цього матеріалу автори з-поміж різних джерел використовували аналітичну систему YouControl, дані з якої були підтверджені у офіційних державних реєстрах.

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