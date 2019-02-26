Погроза імпічментом: Тимошенко проти Порошенка

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Соболев, народний депутат України («Батьківщина»); Олексій Гончаренко, народний депутат України («Блок Петра Порошенка»), керівник проекту Bihus.Info Денис Бігус.

Юлія Тимошенко заявила 26 лютого про необхідність, з її погляду, імпічменту президента Петра Порошенка після розслідування про нібито розкрадання оборонки оточенням президента України. Глава держави підтримав відсторонення Олега Гладковського від посади першого заступника секретаря РНБО на час розслідування. А проти журналістів-розслідувачів проекту Bihus.Info обіцяють позиватися до суду.

Олександр Лащенко: Пане Соболєв, чому Юлія Тимошенко сьогодні заявила про необхідність імпічменту Петра Порошенка? До виборів залишився буквально місяць.

Сергій Соболев: Дуже довге розслідування Бігуса і його журналістської слідчої групи, яке йшло майже два роки. Учора було офіційно оприлюднено через сайт «Українська правда» з подробицями, з фільмами, де продемонстровані всі ці корупційні схеми і зв’язки. Як щойно стало це відомо, не лише Тимошенко, практично всі голови фракцій оголосили, що це є безпрецедентний факт, який потребує негайного розслідування.

Не існує закону про імпічмент президента, але є процедура виписана в Конституції України. Ми зареєстрували постанову, отримуємо підписні листи і починаємо збір підписів

На жаль, так і не існує закону про імпічмент президента, але є процедура, яка чітко виписана в Конституції України. Адміністрація заявила, що їх не лякає імпічмент, бо відповідного закону немає. Ми скористаємося прямою нормою Конституції. Ми зареєстрували у Верховній Раді відповідну постанову, отримуємо підписні листи і починаємо цей збір підписів, як цього вимагає закон. Є два проекти постанови про ТСК, яка повинна розслідувати саме факти розкрадання Гладковським, його синком Ігорем Гладковським, який фігурує в усіх цих записах. Комісію поки що блокує одна фракція – БПП.

Ігор Гладковський, виявляється, почесний консул Сейшельських островів в Україні! Чому почесний консул сидить у приміщенні, яке належить Порошенку – вулиця Електриків 29а? Тільки в кінці минулого року переїхав в інше приміщення. Через ці острови, виявляється, прогнали величезну долю газу, який імпортували в Україну. Я володію цією інформацією з офіційного сайту НАК «Нафтогаз України», з офіційного сайту офіційних консульств і представництв. До того, генконсулом був там же ж пан Олег, його батько. Офіс Ігоря Гладковського обшукати не можна, бо він користується дипломатичним імунітетом.

Впродовж кількох років закуповувалися в Росії контрабандним шляхом запчастини для бронетехніки, які були неналежної якості

Впродовж декількох років закуповувалися в Росії контрабандним шляхом запчастини для бронетехніки, які були неналежної якості, що були у вжитку, які потім ставилися на бронетехніку, яка виходила з ладу! От у чому обвинувачують Гладковського, президента, який не відсторонив Гладковського, як тільки ці справи були відкриті. Президент призначає весь склад РНБО. Гладковський, який керував у нього автоцехом «Богдана», а тепер керує «Укроборонпромом»! Він не є директором «Укроборонпрому», він є координатор.

(Повна версія програми)

Питання не в тому, хто буде президентом, а в тому, що (не дай Боже!) новообраний президент, навіть Тимошенко, буде знову керувати слідством

Вони вирішили діяти, як Янукович, далі, пан Порошенко. Тобто він – президент, то він садить, він милує. Гладковський – свій товариш... Розслідування йде з 2016 року! За цей час помінявся вже третій генпрокурор. Вже й кума поставив, а все рівно розслідування не закінчилося. Питання не в тому, хто буде президентом, а в тому, що (не дай Боже!) новообраний президент, навіть Тимошенко, буде знову керувати слідством. Процедура імпічменту – це процедура політичної відповідальності. Політична відповідальність, яка є, будь-якого президента, тим більше, за такі тяжкі злочини повинна бути доведена до кінця.

– Пане Гончаренко, яка ваша оцінка всіх цих заяв, подій?

Мова йде про «злив» з військової прокуратури проваджень, які розслідуються правоохоронцями

​Олексій Гончаренко: Безумовно, має бути розслідування. Дуже серйозні факти.

Мова йде про «злив» з військової прокуратури тих кримінальних проваджень, які розслідуються правоохоронцями. Ці дані, я так розумію, були просто куплені у когось зі співробітників прокуратури (думаю, теж корупційним шляхом), щоб їх використати за 30 днів до президентських виборів.

Я так розумію, що Юлія Володимирівна вже зовсім не вірить у власну перемогу. Який сенс в імпічменті за 30 днів до виборів?

Пан Гладковський відсторонений. Буде проведене слідство. Будуть надані відповіді, чи це правда, чи ні. Якщо це правда, то ті, хто у цьому винен, мають сідати у тюрму. Якщо це є неправда, то ті, хто це зорганізував, мають відповідати за маніпуляції. Певні факти точно є, бо правоохоронці щось розслідують. Інша справа – куди вони ведуть, до кого вони ведуть?

Я так розумію, що Юлія Володимирівна вже зовсім не вірить у власну перемогу. Раніше вона всім розповідала, що скоро буде президентом. Якщо так, то вона все це організує. Який сенс в імпічменті за 30 днів до виборів?

Ігор Гладковський сказав, що жодного відношення до цього немає і подає до суду на проект Bihus.Info. Давайте доведемо, що це Ігор Гладковський. Програє Гладковський суд – все буде зрозуміло. Значить, далі буде відповідальність.

– Пане Бігус, тільки половина розслідування оприлюднена, так? «Укроборонпром» звинуватив журналістів-розслідувачів у «маніпуляції». Концерн припускає, що автори розслідування скористалися інформацією з кримінальних проваджень, відкритих у 2015-2016 роках. За цими даними, йдеться про чотири провадження. Про це йдеться на сайті концерну. Що ви на це скажете?

Денис Бігус: Це перші дві частини з чотирьох. Третя частина буде за кілька днів. Вона переважно присвячена безпосередньо першому старшому Гладковському. А фінальна частина – ролі правоохоронних органів у похованні усіх справ по цьому угрупованню. Ми не встигли підготувати це на початок нового сезону.

Я щасливий дізнатися, що все, що ми виклали, міститься в якихось кримінальних провадженнях ще за 2015 рік. Хотів би побачити якісь результати цих кримінальних проваджень

У нас трішки більше матеріалів за часом, аніж 2015-2016 роки. Я щасливий дізнатися, що все, що ми виклали, міститься в якихось кримінальних провадженнях ще за 2015 рік. Минуло 4 роки. Хотів би побачити якісь результати цих кримінальних проваджень.

Всі сконцентрувалися на смішних цитатах, на листуванні і таке інше. Всі компанії, про які ми говоримо, всі ці суми, всі ці фіктивні проводки, всі ці фігуранти – весь цей фактаж не з листувань. Він підтверджується тим, що у нас є розслідування півторарічної давнини про це угруповання. У ньому тоді ми не змогли докопатися решти. Участь, наприклад, Гладковського-молодшого підтверджується його підписами у журналах відвідувань з оборонного заводу.