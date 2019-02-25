Maruv не їде на «Євробачення-2019» від України

Гості програми «Ваша Свобода»: продюсер Ігор Кондратюк; російський музичний критик Артемій Троїцький; міністр культури України Євген Нищук

Співачка Ганна Корсун (Maruv), яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення» у 2019 році, не поїде на конкурс. Про це повідомляє «Національна суспільна телерадіокомпанія України». У повідомленні йдеться про те, що суспільний мовник та співачка не дійшли згоди щодо участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2019» через низку причин. Також зазначається, що після проведених перемовин ПАТ «НСТУ» та Maruv не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі. Згідно з правилами «Євробачення» мовник-учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу, а ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації.



Олександр Лащенко: Пане Кондратюк, ви у соцмережі Facebook, як стало відомо, що Maruv глядачі обрали представляти Україну на «Євробаченні», написали: «Співали, балакали, обрали і заплакали – короткий звіт про нацвідбір на «Євробачення-2019». Чому ви так вважаєте?

Музика не може бути поза політикою. Як і культура взагалі

​Ігор Кондратюк: «Музика поза політикою» – я з березня 2014 року не поділяю цю тезу. Музика не може бути поза політикою. Як і культура взагалі. Ця теза абсолютно не діє у військовий час.

Переважна більшість свідомих українців, а це ті, які розуміють, що Росія – агресор, анексувала Крим і творить безлад на Донбасі, що не можливо контактувати з Росією, мені можуть закинути, що у нас мільярдні товарообороти. Я не розумію, чому це відбувається. Думаю, не розуміє 70% українців. 30%, мабуть, розуміють.

Зараз вони просто страхують свої... голови від того, що така непередбачувана співачка, як Maruv, з таким незрозумілим IQ «українка-щира», може утнути

Всім абсолютно зрозуміло, у кого є мізків більше, ніж у Maruv, яка вважає, що у Росії 4 мільярди живе населення, що це називається, що не додумали, не подумали. Ніхто не подумав з тих, хто відповідає за список учасників конкурсу в першу чергу від «Суспільного», які можуть бути підводні течії, підводні камені. Ніхто не подумав ознайомити учасників з контрактом, який вони могли б підписати. Після чого, може, половина учасників знялися б. Але це треба було робити не за два дні до ефіру. Я не думаю, що контракт в принципі «драконівський», тому що це договірна історія. Зараз вони просто страхують свої... не будемо казати що, вважайте, що голови від того, що така непередбачувана співачка, як Maruv, з таким незрозумілим IQ «українка-щира», може утнути.

Це історія може бути на виборах

Є аполітичні молоді люди, які вважають, що це їх не стосується. Таке враження, що вони живуть не в Україні, а в Швеції. Maruv перемогла, тому що її електорат був «ядрьоним». Ті, хто любить Maruv, за неї проголосували.

Це історія, яка, як багато вже хто правильно написав, може бути на виборах. Я не знаю, чому судді так високо її оцінили.

Росія – табу. Це те, що, на мій погляд, розумно, адекватно і відповідає стану справ в українсько-російських відносинах

Останні два відбори – не було проблеми ні з Melovin, ні з О.Torvald. Вони не їздили в Росію і не їздять, для них з 2014 року Росія – табу. Це те, що, на мій погляд, розумно, адекватно і відповідає стану справ в українсько-російських відносинах, яких по суті немає і не повинно бути.

Ще пару років тому я говорив віце-прем’єру Кириленку на дискусійному ефірі, що неможливо взагалі дозволяти виїжджати туди людям. Він сказав: у нас немає механізмів заборонити. Забороняєте їх у громадянських правах – умовно, хто виступає в Росії, втрачають право голосу на виборах, їм ставиться штамп, що вони трошки не в собі. Два роки пройшло – знову пан Кириленко щось каже.

(Повна версія програми)

Я розумію, що українські політики часто безвідповідальні і в принципі не можуть робити того, що обіцяють, але я пішов би на цю умову Maruv – вона дає слово, що не буде віднині виступати в Росії. Як вона це зробить – не знаю. Які у неї контракти з Warner Music? Воно називається Warner Music Росія, але це представництво американської Warner Music, світовий бренд, який існує на теренах СНД лише в Росії. Є правила. Треба було думати про правила. Але кому думати?

​– Ми намагалися зв’язатися з представниками співачки Maruv. На жаль, вони не погодилися взяти участі у прямому ефірі. Також намагалися зв’язатися з представниками «Суспільного мовлення», зокрема з членом правління Національної суспільної телерадіокомпанії Олександрою Кольцовою. На жаль, пославшись на зайнятість, вона точки зору своєї не висловила. Утім, маємо можливість поставити запитання міністрові культури України Євгенові Нищуку. Пане міністре, на вашу думку, після того, як співачка Maruv пообіцяла не виступати в Росії, вона має право представляти Україну на «Євробаченні-2019»?

Євген Нищук: Я хотів би ще раз нагадати, що Міністерство культури ніяким чином не дотичне до «Євробачення». Пан Ігор сказав найслушнішу історію: наперед всі мають бути ознайомленні з положенням і процедурою відбору. Це має бути для всіх непорушним. Завжди є ображені, незадоволені, хто не виграв, і починаються цілі історії. Але коли для всіх наперед виставлені чіткі правила гри і умови, тоді просто відповідається: погляньте, як було в положенні написано.

Зараз така неймовірна кількість талановитих українських співаків, гуртів з прогресивною музикою, які в собі поєднують і талант, і громадянську позицію!

Рішення має приймати мовник, який укладає контракт. Я вважаю, що зараз така неймовірна кількість талановитих українських співаків, гуртів з прогресивною, класною європейською, світовою музикою, які в собі поєднують і талант, і громадянську позицію! Мені дивно, що практично у фіналі чомусь цих виконавців не було. І ми прийшли до того, що як не одна, то другий, то треті якимось чином замішані на п’ятий рік анексії Кремлем, тисячі воїнів гинуть на Донбасі, на Луганщині, і тут ще йде дискусія артистів, яких суспільство вже давно нібито засудило. Яким чином віддавали голоси за них?!

– (Переклад) Пане Троїцький, ви стежите за перипетіями чергового вже політичного підтексту навколо «Євробачення»?

Я подивився виступ Maruv. Це жахливий номер! Це типовий бордель в стилі «садо-мазо». Пісня також заслабка

​Артемій Троїцький: (переклад) Ставлення до конкурсу «Євробачення» набагато серйозніше, ніж воно того заслуговує. Для Росії перемога у цьому конкурсі, як Сталінград.

Я подивився виступ Maruv. На мій погляд, це жахливий номер! З одного боку, саме по собі шоу – це типовий бордель в стилі «садо-мазо», тобто дівчата у чорних панчохах вигинаються і демонструють свої еротичні принади. Вульгарний просто номер, який згодиться для якогось провінційного вар’єте зі стриптизом.

Пісня сама по собі також заслабка. Голосок у співачки просто ніякий. Або ж вона його не показує.

Україна де-факто перебуває у стані війни з Росією. При чому, ця війна йде на українській території! Росія є державою-агресором

Я подивився тільки кілька пісень. Але з усього, що я бачив – це була найгірша. Артисти, які зайняли друге і третє місця, були набагато кращими. Це просто інший рівень, це вже нормальний, європейський рівень, хороша музика, хороше аранжування, симпатичні голоси. Набагато якісніший товар, на мій погляд, ніж ця пісенька Siren Song у виконанні Maruv.

Україна де-факто перебуває у стані війни з Росією. При чому, ця війна йде на українській території! Росія є державою-агресором. Я не дуже розумію, як взагалі артисти з України можуть виступати в Росії?! Що, на жаль, відбувається тотально і всюди. Що в принципі має робити громадянин країни, на яку напали, на території країни-агресора? Має, схоже, проти цієї країни шпигувати або влаштовувати диверсії, або, щонайменше, вести в Росії антивоєнну пропаганду.