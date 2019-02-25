Євробачення: Maruv заявляє про тиск і готова відмовитися від виступів у Росії

Співачка Maruv, яка перемогла в національному відборі на Євробачення-2019, заявляє, що на неї чинять тиск із метою змусити відмовитися від участі в пісенному конкурсі.

«Я відчуваю тиск! І бачу явні спроби змусити мене відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі «Євробачення -2019», – написала вона у Facebook у ніч на 25 лютого і попросила про підтримку.

Вона заявила, що готова відмовитися від виступів у Росії й узяти на себе всі витрати з участі в конкурсі.

«Я – українка, люблю свою країну і пишаюся тим, що представлятиму Україну в Тель-Авіві на міжнародному конкурсі «Євробачення – 2019», незважаючи на те, що за добу я отримала пропозиції від трьох різних країн представляти їх. Але моя відповідь категорична – я виступаю від України і ніяк інакше», – написала виконавиця.

Співачка також заявила, що договір, який із нею має підписати Національна суспільна телекомпанія України (НСТУ), забороняє їй будь-яку імпровізацію на сцені і неузгоджене спілкування з журналістами, а також зобов’язує виконувати будь-які вимоги та вказівки НСТУ. За порушення договору, за словами Maruv, їй загрожує штраф у два мільйони гривень.

23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv, яка мала б представляти Україну на пісенному конкурсі у травні 2019 року. Раніше Maruv підтвердила, що їздила виступати до Росії.

За підсумками фіналу вона отримала 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці 5 балів, а за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимально – 6 балів.

Узгодження представника України на «Євробачення-2019» Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) має провести протягом 48 годин після оголошення результатів нацвідбору.