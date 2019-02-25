Співачка Maruv. Гастролі у Росії та «Євробачення-2019»

Обрана глядачами представницею України на «Євробачення-2019» співачка Maruv заявила, що готова відмовитися від виступів у Росії. Водночас вона каже про тиск на неї. «У контракті від «Суспільного» є вимога із забороною гастролювати у Росії. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення», – повідомила PR-директор «Суспільного мовлення» Вікторія Сидоренко. «Євробачення» і гастролі у Росії. Обговорюємо цю тему з гостями студії, а ними є: продюсер, телеведучий Ігор Кондратюк, міністр культури України Євген Нищук та російський музичний критик Артемій Троїцький.