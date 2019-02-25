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25 Лютий 2019, Київ 17:31
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Співачка Maruv. Гастролі у Росії та «Євробачення-2019»

Співачка Maruv. Гастролі у Росії та «Євробачення-2019»
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Обрана глядачами представницею України на «Євробачення-2019» співачка Maruv заявила, що готова відмовитися від виступів у Росії. Водночас вона каже про тиск на неї. «У контракті від «Суспільного» є вимога із забороною гастролювати у Росії. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення», – повідомила PR-директор «Суспільного мовлення» Вікторія Сидоренко. «Євробачення» і гастролі у Росії. Обговорюємо цю тему з гостями студії, а ними є: продюсер, телеведучий Ігор Кондратюк, міністр культури України Євген Нищук та російський музичний критик Артемій Троїцький.

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