Протягом 48 годин «Суспільне» вирішить, чи виступатиме Maruv від України на «Євробаченні-2019» – ЗМІ

Узгодження представника України на «Євробачення-2019» Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) проведе протягом 48 годин, повідомило «Громадське».

«Суспільне мовлення, яке вибирає представника України на пісенному конкурсі «Євробачення», незважаючи на перемогу в національному відборі співачки Maruv, ще не прийняло остаточного рішення», – процитувало заяву члена правління НСТУ Олександри Кольцової «Громадське» в ніч на неділю.

За її словами, рішення про те, хто представлятиме Україну, НСТУ ухвалить протягом 48 годин, «а сама Maruv має дати відповіді на питання за договором протягом 24 годин».

«Наразі ми маємо затвердити або погодити переможця, який поїде від України. І ми, як Суспільне мовлення, прислухаємося до суспільства. У суспільстві нині існують різні думки, чи виконавець, який має концертну діяльність в Росії, може представляти Україну. У нашому договорі є пункт, який нам потрібно обговорити з Maruv», – розповіла Олександра Кольцова.

На запитання, чи буде в іншому разі Україну представлятиме гурт Freedom Jazz, який посів друге місце у відборі, Кольцова відповіла: «На жаль, поки не можу сказати. Ми хотіли б почути від Maruv відповіді, і звичайно хотілося б покласти дискурс в українському суспільстві: чи має право артист, який представляє Україну на «Євробаченні», їздити з концертами в Росію».

Крім того, Олександра Кольцова на запитання щодо вимоги до Maruv оголосити припинення концертів в Росії зазначила, що «в договорі є пункт, який передбачає певні рішення – вони повинні його прийняти».

23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv, яка мала б представляти Україну на пісенному конкурсі у травні 2019 року.

Раніше Maruv підтвердила, що їздила виступати до Росії.

За підсумками фіналу вона отримала 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці 5 балів, а за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимально – 6 балів.

Під час спілкування з суддями Maruv відповіла на запитання, чому вона виступає з концертами в Росії та чий Крим.

«Конкурс «Євробачення» створили після Другої світової війни для того, аби країни об’єднувалися, щоби з’явилося спільне свято», – сказала співачка, додавши, що не варто змішувати культуру та політику.

«Не всі погані, не можна судити про всіх, про країну по одній людині – президенту (Росії Володимиру Путіну – ред.). Не може бути 4 мільйони чи 4 мільярди, по-моєму, там жителів у Росії відверто поганих, які всі хочуть воювати», – зазначила вона.

Водночас співачка заявила, що Крим – це Україна.

На другому місці опинилася Freedom-Jazz girls band із 10 балами.

8 балів отримала KAZKA і посіла третє місце.

YUKO і Brunettes Shoot Blondes розділили 4 і 5 місця отримавши в сумі кожен по 5 балів.

На шостому – ANNA MARIA із 3 балами.

Ще напередодні фіналу національного відбору на «Євробачення-2019» віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко написав у мережі Twitter, що артисти, які гастролювали в Російській Федерації або не визнають територіальної цілісності України, не можуть брати участі в фіналі національного відбору на «Євробачення-2019».

«Національний відбір на «Євробачення-2019», на жаль, уже став частиною гібридної війни Росії проти України. Унаслідок участі у відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України», – зазначив Кириленко.

Пісенний конкурс «Євробачення-2019» відбудеться у травні в Ізраїлі.

Минулого року на «Євробаченні» перемогла виконавиця Netta з Ізраїлю. Україну на пісенному конкурсі представляв Melovin, який став 17-м із 26 учасників фіналу конкурсу.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

MARUV перемогла в національному відборі на «Євробачення». Та чи остаточно?

Артисти, що гастролювали в Росії, не мають представляти Україну на «Євробаченні» – Кириленко