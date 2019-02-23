MARUV перемогла в національному відборі на «Євробачення». Та чи остаточно?

23 лютого завершився національний відбір на пісенний конкурс «Євробачення-2019». За результатами суддівського та глядацького голосування, представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі цьогоріч буде співачка MARUV.

Водночас цьогорічний національний відбір поставив руба багато питань. Одне із головних – чи може представляти Україну артист, який їздить гастролювати в Росію або підтримує анексію Криму?

Радіо Свобода зібрало найцікавіші реакції із соцмереж.

Національний відбір на «Євробачення» цьогоріч був чи не найгострішим за всю історію. Чи не до кожного учасника були якісь питання – щодо гастролей у Росії, щодо громадянства учасників, щодо їхніх політичних позицій та щодо вокалу.

Багато нарікань у соцмережах були викликані також підходом Суспільного мовника до відбору учасників на півфінали «Євробачення». Їх прокоментував особисто Зураб Аласанія: «Суспільний мовник є тим, хто прийматиме остаточне рішення по представництву України на міжнародному конкурсі «Євробачення» – на відміну від поточних рішень, які в процесі Нацвідбору приймають партнери з СТБ і журі»

А це означає, що остаточне рішення ще не ухвалено. Тобто, попри перемогу на національному відборі, MARUV може й не буде представляти Україну на «Євробаченні» цьогоріч.

Це підтверджує й віце-прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

«На «Євробаченні» беремо участь ми, а не наші батьки»

Одними із найбільш обговорюваних конкурсанток національного відбору стали сестри-близнючки ANNA MARIA.

Днями на телеканалі ATR вийшло велике інтерв’ю ANNA MARIA журналісту Роману Скрипіну. Співачки не змогли дати однозначну відповідь на питання, чий Крим, обмежившись короткою відповіддю «наш» (конкурсантки народилися в Сімферополі).

Також активно обговорювалась і родина співачок. Зокрема, той факт, що їхня мати Лариса Опанасюк обіймає посаду віце-прем'єра в підконтрольному Росії «уряді» Сергія Аксьонова. Їхній батько працював у системі судочинства, але зараз, за словами сестер, на пенсії.

В Україні подружжя Опанасюк є фігурантами кримінальних справ про державну зраду та перебувають в базі «Миротворець». Але обидва вони є недоступними для органів слідства, оскільки перебувають на території окупованого Росією Криму.

В сукупності всі ці факти спричинили широкий резонанс у соцмережах.

23 лютого зранку В’ячеслав Кириленко написав у твіттері, що артисти, які гастролювали в Російській Федерації або не визнають територіальної цілісності України, не мають брати участі в фіналі національного відбору на «Євробачення-2019».

Що говорять про MARUV?

До переможниці національного відбору на «Євробаченні» у соцмереж теж виявилось багато питань. Зокрема вони стосуються її гастрольних турів у Росії.

Але були й ті, хто щиро тішився перемозі співачки. І не лише через «вірусність» її кліпів в ютюбі, а й через яскравий виступ.

Або ж критикував критику проти співачки.